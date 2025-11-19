Cărțile, produsele de fashion, pharma și asigurările, cele mai mari vânzări de Black Friday pe platforma BusinessLeague

Cărțile, produsele de fashion, pharma și asigurările s-au situat în topul vânzărilor de Black Friday pe platforma BusinessLeague a companiei 2Performant. În perioada 27 octombrie - 13 noiembrie, care a inclus și Black Friday, s-au înregistrat 194.284 de vânzări, în valoare de 13,24 milioane de euro.

Traficul generat a scăzut de la 5,23 milioane la 4,11 milioane, dovada clară că afiliații prezenți în platformă și-au eficientizat masiv investițiile. Astfel, valoarea vânzărilor pe click a crescut cu 29%, de la 2,49 euro la 3,22 euro față de anul trecut în perioada analizată, ceea ce arată o eficiență mai mare.

Rata de conversie a fost cu 40% mai mare în perioada 27 octombrie - 13 noiembrie față de perioada similară a anului trecut, crescând de la 3,37% la 4,72%.

Pe categorii de produse vândute, rata de conversie a crescut pe Fashion de la 3,4% la 7,2%, creșteri fiind și la Cărți, Pharma, Beauty, Automotive.

Câștigul pe click a crescut cu 77% la categoria de produse Fashion, la Beauty cu 54%, la H&PC tot cu 54%, Babies Kids&Toys cu 53% și la Electronics IT&C cu 16%.

Perioada de raportare 27 octombrie – 13 noiembrie a fost aleasă ținând cont că magazinele din platformă au început din timp campaniile de promovare pentru Black Friday și au continuat cu promoțiile și după vineri, 7 noiembrie.

Vânzările din perioada 27 octombrie – 2 noiembrie - 41.486 în valoare de 3.076888 euro - au avut un vârf pe 31 octombrie, când a demarat campania de Black Friday un magazin online cu produse fashion, care a fost primul în top în acea săptămână, cu 14.201 vânzări în valoare de 1.202.846 euro. Topul pe categorii ca număr de vânzări în prima săptămână analizată a fost: Fashion – 16.583 vânzări, Books - 6256 vânzări, Pharma - 4040 vânzări, Electronics IT&C - 3082 vânzări, Beauty - 2372 vânzări, Home & Garden - 2127 vânzări, Pet Supplies - 1751 vânzări, Health & Personal Care - 1570 vânzări.

Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în săptămâna 3 - 9 noiembrie, care a inclus Black Friday, cu un total de 103.507 vânzări, în valoare de 7.059.412 euro. Cele mai multe vânzări au fost de carte – 28.427, în valoare de 807.182 euro, Fashion – 21.755 vânzări/1.434.014 euro, Pharma -12.014 vânzări/420.935 euro, Beauty – 11.250 vânzări/732.434 euro, Electronics, IT&C - 7.440 vânzări/1.809.036 euro, Home&Garden – 5.674 vânzări/823.091 euro, Health&Personal Care - 4,520 vânzări/203.055 euro, Pet supplies - 3.622 vânzări/177.355 euro.

Top 3 categorii cu cea mai mare creștere procentuală în această săptămână față de cea similară din 2024 sunt asigurările, cu 225,58%, hypermarket&groceries, cu 203,79% și automotive, cu 147,39%.

Ziua de Black Friday a adus o creștere de 20% a numărului de vânzări comparativ cu anul 2024, cu 31.449 vânzări generate de afiliații prezenți în platformă.

Pentru întreaga perioadă analizată 27 octombrie – 13 noiembrie 2025 în comparație cu 2024 se constată o creștere de 7,5% a valorii vânzărilor într-o perioadă scurtă, cu comisioane (affiliate și network) în creștere chiar mai rapidă (14–15%), ceea ce arată capacitatea platformei BusinessLeague.com de a monetiza mai bine traficul și conversiile.

Concentrarea volumelor pe categorii relevante (Electronics IT&C, Fashion, Books, Pharma etc.) și pe parteneri mari demonstrează că 2Performant este bine poziționat în verticalele cu potențial de creștere și reziliență economică.

În ansamblu, datele analizate susțin o teză de investiție bazată pe: creștere sănătoasă a volumelor, unit economics puternice, capacitate de monetizare în creștere și poziționare solidă în verticalele cu potențial. Toate acestea indică faptul că 2Performant este bine aliniată pentru a capta creșterea comerțului online și a marketingului afiliat în anii următori.