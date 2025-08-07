search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Coletele Temu, Shein și Trendyol, taxate cu 5 euro în România, cer firmele românești: Ne aduc pierderi de peste 2 miliarde de euro

0
0
Publicat:

Coletele Temu, Shein, Trendyol și AliExpress ar trebui taxate cu 5 euro în România, propun firmele românești din e-commerce, precizând că au pierderi anuale de peste 2 miliarde de euro din cauza acestor platforme online non-UE.

Coș de cumpărături cu câteva colete peste o platformă pe care scrie Temu
Temu, Shein și Trendyol aduc pierderi de peste 2 miliarde de euro comerțului online autohton

Platformele internaționale de comerț electronic care vând direct către consumatorii din România pot genera pierderi fiscale de circa 10,86 miliarde de lei pe an (aproximativ 2,12 miliarde de euro) în următorii doi ani, potrivit unei analize de impact elaborate de economistul Iancu Guda la solicitarea Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO). 

Pentru 2025, efectul negativ este estimat la cel puțin 5,4 mld. lei (≈ 1,06 mld. €), sumă care s-ar putea dubla până în 2027 dacă volumul de colete și valoarea medie a comenzilor continuă să crească în ritmul actual.

Studiul pornește de la ipoteza că, în 2025, vor intra în România aproximativ 78 milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, la o valoare medie de 50 euro / colet. În scenariul în care volumele sau valoarea coletelor comandate se dublează, valoarea comercială anuală a importurilor directe prin platforme precum Temu, AliExpress, Shein sau Trendyol ar putea ajunge la 39,78 mld. lei (≈ 7,8 mld. euro) echivalent cu circa 28,8% din piața locală de retail, față de 14,4%, valoare estimată pentru finele lui 2025.

„Analiza de impact evidențiază cu cifre dimensiunea dezechilibrului dintre retailerii locali și platformele non-UE. Nu vorbim doar despre competitivitate, ci și despre pierderi semnificative pentru bugetul public într-un context fiscal și economic deja complicat”, consideră Cristi Movilă, președinte ARMO.

Retail-ul reprezintă 21% din PIB-ul României

Sectorul de retail reprezintă aprox. 21% din PIB-ul României, iar cele ~60.000 de companii analizate angajează 200.000 de persoane și contribuie anual cu 37,8 mld. lei la buget prin taxe și impozite directe și indirecte (achiziții furnizori, chirii spații comerciale și salarii plătite). Dublarea cotei de piață a platformelor extracomunitare ar eroda baza fiscală și ar pune presiune suplimentară pe aceste firme, avertizează raportul.

Dacă platformele non-UE își dublează cota de piață din România la 28,8% în următorii doi ani, până în 2027, pierderile fiscale se dublează automat. Vorbim de cel puțin 2,1 miliarde de euro pe an pierderi fiscale directe și indirecte pentru România, enorm. În plus, magazinele fizice din categorii consacrate își pot pierde o parte relevantă din trafic, cu efecte severe asupra investițiilor, ocupării și contribuțiilor la bugetul public”, a declarat la rândul său, economistul Iancu Guda.

Măsuri recomandate

1. Implementarea unui sistem fiscal echitabil care să impoziteze platformele internaționale în țara unde s-au obținut veniturile, realizat consumul și prestat serviciile.

2. Introducerea, la nivelul României, a unei taxe administrative de minimum 5 euro per colet non-UE (echivalent 10% din valoarea medie a unui colet expediat de aceste platforme), care ar genera aproximativ 1 milion euro / zi pentru bugetul de stat.

3. Eliminarea accelerată a scutirii de taxe vamale pentru coletele non-UE sub 150 euro.

„Nu solicităm protecționism, ci echitate fiscală și competițională. Așteptăm de la autoritățile române măsuri concrete de echilibrare a pieței în perioada de tranziție până la eliminarea completă a pragului de minimis în 2028, pentru a asigura supraviețuirea și dezvoltarea ecosistemului comercial local”, a adăugat Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

Analiza lui Iancu Guda completează studiul sectorial publicat de ARMO în iulie 2025, realizat de Mia Marketing, care arăta că 7 din 10 firme se așteaptă la scăderi de vânzări în acest an pe fondul concurenței platformelor asiatice, 8 din 10 firme de retail românești se așteaptă ca activitatea să le fie afectată de platformele internaționale în următoarele 12 luni, iar 75% dintre respondenți avertizau că micii producători români riscă falimentul din cauza presiunii exercitate de aceste platforme. Deși Comisia Europeană a anunțat eliminarea pragului de minimis de 150 euro pentru scutirea de taxe vamale începând cu 2028, reprezentanții ARMO au atras constant atenția că economia românească nu își poate permite să aștepte încă trei ani pentru implementarea unor măsuri corective.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
digi24.ro
image
Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”
stirileprotv.ro
image
TAXA obligatorie pentru toți proprietarii de locuințe. Primăria a anunțat că se aplică o amendă de 500 de lei pentru neplată
gandul.ro
image
Momentul de reculgere pentru Ion Iliescu, boicotat pe mai multe stadioane
mediafax.ro
image
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
fanatik.ro
image
A murit Ilie Popa, veteranul de război care a fost martor la asasinarea lui Armand Călinescu
libertatea.ro
image
Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: Clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Camerele au surprins totul: și-a desfigurat iubita, cu 61 de lovituri de pumn în câteva zeci de secunde. Decizia Poliției
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
observatornews.ro
image
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
cancan.ro
image
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
prosport.ro
image
Cui i-a lăsat Ion Iliescu întreaga sa avere. Pe cine ar fi numit în testamentul său ca unic moștenitor
playtech.ro
image
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o chestiune de timp”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a stat 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu. A făcut un singur gest, apoi a plecat
digisport.ro
image
ȘOC la buget! Temu, AliExpress și Shein 'fură' României o AUTOSTRADĂ pe an!
stiripesurse.ro
image
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
wowbiz.ro
image
Vine AUSTERITATEA II. Ce măsuri drastice conţine noul pachet pregătit de guvern pentru români
romaniatv.net
image
Ajutor financiar pentru români. Condiții pentru a primi banii de la UE
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
click.ro
image
Luna plină din august schimbă destinul a patru zodii. Urmează miracole neașteptate în viața lor
click.ro
image
Adevărul despre salariile din Norvegia. O româncă dezvăluie cât se câștigă în construcții și curățenie: „Munca e grea, dar se merită”
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Bella Hadid, Justin Timberlake foto Profimedia jpg
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă
clickpentrufemei.ro
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu jpeg
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”

OK! Magazine

image
„Cancerul a revenit??” Kate a slăbit îngrijorător de mult, iar noua ei siluetă dă naștere celor mai sumbre scenarii

Click! Pentru femei

image
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă dacă bei apa care a stat într-o maşină încălzită de soare?