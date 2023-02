Cărbunaru, despre OMV și taxa de solidaritate: Legislaţia din România va fi respectată

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a transmis, miercuri, în legătură cu anunţul OMV Petrom cum că nu va plăti taxa de solidaritate, că, în prezent, ANAF face un control la această companie.

Oficialul a precizat că se aşteaptă rezultatul verificărilor, menţionând că legislaţia din România va fi respectată, indiferent de entitate.

„Nu voi comenta declaraţii publice ale unor companii private. Dar ce pot să vă asigur este că legislaţia din România va fi respectată, indiferent despre ce entitate discutăm. Există la acest moment, după cum bine ştiţi, un control, o verificare, pe care ANAF o derulează la această companie şi aşteptăm rezultatul acestei verificări. De asemenea, în baza rapoartelor oficiale pe care companiile vizate de această legislaţie, care nu reprezintă altceva decât o transpunere în legislaţia noastră a unor decizii luate la nivel european, care sunt obligatorii pentru toate statele membre, inclusiv pentru România. Aceste rapoarte vor fi depuse în vara acestui an, cel mai probabil luna iunie, aşa cum trebuie, însă până atunci aşteptăm rezultatul verificărilor pe care instituţiile abilitate le efectuează, astfel încât la final vom avea mai multe detalii.", a spus Cărbunaru, întrebat care este punctul de vedere al Guvernului în legătură cu faptul că OMV Petrom a anunţat că nu va plăti taxa de solidaritate în România, informeaz Agerpres.

Oficialul a adăugat că şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale efectuează un control la această companie, dar aceste verificări au legătură cu proiectele de la Marea Neagră.

„Controlul, verificarea pe care Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale o derulează la această companie nu are legătură cu subiectul (...) ridicat ceva mai devreme. Are legătură cu proiectele la mare adâncime pe care această companie le are în vedere la Marea Neagră pentru exploatarea gazelor naturale şi trebuie să vă spun că, la finalul acestor verificări, această instituţie a statului român va fi în măsură să-şi prezinte concluziile. Nu aş putea da mai multe detalii legate de o verificare aflată în desfăşurare în acest moment", a explicat Dan Cărbunaru.

Potrivit datelor transmise de Digi24, la sfârșitul lunii trecute, Guvernul României a primit de la Comisia Europeană răspunsul la solicitarea de clarificări legate de cum a impus taxa de solidaritate de 60% pe profitul companiilor petroliere, iar din ea rezultă că OMV Petrom nu trebuie să o plătească.

Sursa citată menționează că, vor exista, totuși, verificări ale ANAF și vor mai fi discuții cu Executivul european în ceea ce privește activitățile comerciale ale OMV Petrom din România.