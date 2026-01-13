search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Bugetarii vor beneficia și în 2026 de vouchere de vacanță. Condiții diferite față de anii precedenți

Începând cu 1 ianuarie 2026, sistemul de vouchere de vacanță pentru angajații din sectorul public din România a suferit modificări semnificative față de anul precedent.

Vouchere de vacanță FOTO: Adevărul
Vouchere de vacanță FOTO: Adevărul

  Conform noilor reglementări, instituțiile publice vor acorda anual vouchere în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026, personalului cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 lei. Această limitare salarială reprezintă o reducere a plafonului de eligibilitate față de 2025, când suma maximă era de 8.000 lei net lunar.

Modificările aduse fac programul mai transparent, ușor de monitorizat și concentrat pe sprijin social, menținând în același timp obiectivul de a stimula turismul intern.

Ce sunt voucherele de vacanță

Voucherele de vacanță sunt un beneficiu acordat de stat, utilizabil exclusiv pentru servicii turistice în România. Din punct de vedere legal, ele nu reprezintă un drept salarial permanent, ci o cheltuială bugetară condiționată, acordată în limita fondurilor aprobate anual. În 2026, aceste vouchere sunt concepute ca un instrument de sprijin social, destinat în special angajaților cu venituri medii, și nu ca beneficiu universal pentru toți salariații din sectorul public.

Plafon salarial: criteriul esențial în 2026

Cea mai importantă modificare introdusă în 2026 este instituirea unui plafon salarial de eligibilitate. Astfel, potrivit Legii nr. 141/2025, voucherele de vacanță se acordă exclusiv angajaților din sectorul public ale căror salarii de bază lunare nete sunt de cel mult 6.000 de lei. Aplicarea acestui plafon restrânge categoria beneficiarilor față de anii anteriori, când limita de eligibilitate era mai ridicată, iar o parte dintre angajații bugetari care primeau vouchere de vacanță nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea acestui beneficiu în 2026.

Valoarea voucherelor și modul de acordare în 2026

În anul 2026, instituțiile publice pot acorda vouchere de vacanță în cuantum de 800 de lei per beneficiar, sumă care se acordă sub formă de suport electronic, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 8/2009. Voucherele pot fi utilizate integral pentru achiziționarea de servicii turistice eligibile, fără obligația unei contribuții financiare din partea angajatului, condiție care a fost eliminată față de anii anteriori, când legislația impunea cofinanțarea pachetelor turistice. Acordarea și momentul distribuirii voucherelor sunt stabilite de fiecare instituție publică, în limita bugetelor aprobate și cu respectarea procedurilor interne, legislația neprevăzând un termen unic sau obligatoriu de distribuire pe parcursul anului.

Cine beneficiază de voucherele de vacanță în 2026

Potrivit cadrului legal aplicabil în anul 2026, voucherele de vacanță pot fi acordate personalului încadrat în instituțiile publice, în limita bugetelor aprobate și cu respectarea plafonului salarial prevăzut de lege. În această categorie intră: personalul din administrația publică centrală și locală; personalul din sistemul de educație (învățământ preuniversitar și universitar de stat); personalul din sistemul public de sănătate; personalul din structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională; personalul contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare, în măsura în care se încadrează în condițiile prevăzute de lege.

Acordarea voucherelor este condiționată de încadrarea beneficiarilor în plafonul salarial de maximum 6.000 de lei net lunar, precum și de existența creditelor bugetare aprobate pentru acest scop.

Situația angajaților din mediul privat

În anul 2026, angajații din mediul privat nu sunt beneficiari ai mecanismului de acordare a voucherelor de vacanță finanțat din fonduri publice, acesta fiind aplicabil exclusiv personalului din instituțiile publice. Salariații din sectorul privat pot primi vouchere de vacanță numai dacă angajatorul decide acordarea acestora ca beneficiu extrasalarial, în condițiile prevăzute de lege și de Codul fiscal, fără implicarea bugetului de stat. Condițiile de acordare în 2026

Acordarea voucherelor de vacanță în anul 2026 este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe: încadrarea beneficiarului ca personal în instituții sau autorități publice, în baza unui raport de muncă sau de serviciu, la data acordării; încadrarea în plafonul salarial de maximum 6.000 de lei net lunar, stabilit de lege pentru anul 2026; utilizarea voucherelor exclusiv pentru achiziționarea de servicii turistice pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de actul normativ.

Acordarea efectivă a voucherelor poate fi condiționată suplimentar de regulamentele interne ale fiecărei instituții publice, inclusiv de situația administrativă a angajatului la momentul distribuirii, în limita bugetelor aprobate.

Declarația pe propria răspundere, introdusă în 2025, nu mai este prevăzută în 2026, ca urmare a eliminării contribuției financiare personale.

Utilizarea voucherelor de vacanță în 2026

Voucherele pot fi folosite exclusiv pe teritoriul României, la unități de cazare și agenții turistice autorizate, pentru servicii turistice sau pachete turistice, conform reglementărilor legale și contractuale. În 2026, acestea sunt acordate exclusiv în format electronic, prin suport electronic de tip card, ceea ce permite monitorizarea și trasabilitatea utilizării conform legislației.

Pentru justificarea cheltuielilor, angajații trebuie să păstreze: factura fiscală emisă de unitatea de cazare sau agenția de turism autorizată; dovada plății efectuate cu cardul de vacanță, care atestă utilizarea corectă a voucherului. Valabilitate și distribuire Voucherele de vacanță emise în 2026 (pe suport electronic) sunt valabile 12 luni de la data alimentării lor cu sumă.

Sumele neutilizate până la expirarea acestei perioade nu pot fi reportate, schimbate în bani sau rambursate beneficiarului, astfel că acestea trebuie folosite în intervalul legal pentru a plăti servicii turistice interne eligibile.

Expirare voucherelor emise în anii trecuți

Voucherele emise în anii anteriori pot fi utilizate în 2026 doar dacă nu și‑au expirat perioada de valabilitate de 12 luni. Cele care și‑au depășit deja termenul legal nu mai pot fi folosite în anul curent. Impactul programului asupra economiei și turismului Pe lângă beneficiul direct pentru angajați, voucherele de vacanță contribuie la dezvoltarea turismului intern. Prin utilizarea lor la unități de cazare, pensiuni, restaurante și agenții turistice autorizate, acestea sprijină menținerea locurilor de muncă și stimulează consumul intern. Într-un context economic marcat de inflație și creșterea costurilor de trai, cardurile de vacanță oferă angajaților oportunitatea de a-și petrece vacanțele în România, generând astfel efecte pozitive sociale și economice.

