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Boom-ul AI ar putea scumpi telefoanele, laptopurile și consolele. Producătorii avertizează asupra unor creșteri de preț de până la 20%

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Boom-ul inteligenței artificiale începe să rescrie echilibrul industriei globale de tehnologie, cu efecte care depășesc deja zona centrelor de date. Creșterea accelerată a cererii pentru infrastructură AI a transformat memoria de mare viteză într-o resursă critică, iar acest dezechilibru începe să se transmită în lanț către produsele de consum precum telefoanele mobile, laptopurile și consolele de jocuri.

Cineva se uită la telefon, în fața unui laptop
Telefoanele, laptopurile și consolele s-ar putea scumpi cu până la 20%. Foto Shutterstock

În acest context, infrastructura AI a ajuns să depindă într-o măsură decisivă de componente care au devenit deja greu de procurat.

„Inteligența artificială a transformat memoria de mare viteză în cel mai critic punct de blocaj al economiei digitale globale, iar stocurile de memorie cu lățime de bandă mare (HBM) pentru anul 2026 sunt deja epuizate”, susține analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Criză de memorie și explozie de prețuri în lanțul global de producție

Presiunea vine din competiția globală dintre companiile de tehnologie pentru dezvoltarea de sisteme AI tot mai performante. Acestea au nevoie de cantități uriașe de memorie de mare viteză, ceea ce a dus la un dezechilibru major între cerere și ofertă.

Furnizorii de servicii cloud și producătorii de cipuri pentru AI se află într-o cursă accelerată pentru a-și asigura HBM4, cea mai recentă și avansată generație de memorie cu lățime mare de bandă (HBM), concepută special pentru a alimenta acceleratoarele de AI cu consum mare de date și procesoarele de calcul de înaltă performanță (HPC). Iar acest lucru determină o creștere foarte rapidă a prețurilor.

O analiză realizată de TrendForce arată că prețurile contractuale pentru memoriile DRAM (Dynamic Random Access Memory) au crescut cu 90% – 95% în primul trimestru al anului 2026 față de trimestrul precedent, în timp ce prețurile memoriilor NAND Flash (un tip de stocare nevolatilă care păstrează datele fără alimentare) au urcat cu 55% – 60% în aceeași perioadă.

Mai mult, TrendForce prognozează o nouă creștere de 58% – 63% pentru DRAM și de 70% – 75% pentru NAND Flash în al doilea trimestru al anului 2026, ceea ce indică o presiune prelungită asupra pieței globale de memorie.

În acest context, memoria nu mai este doar o componentă tehnică, ci devine un factor de constrângere pentru întreaga industrie digitală, influențând direct costul final al produselor electronice.

Efectul în lanț: de la centrele de date la telefoane și laptopuri

Dezechilibrul din piața memoriilor nu rămâne limitat la infrastructura AI, ci se transmite direct către industria de electronice de consum. Aceleași tipuri de componente sunt utilizate în telefoane mobile, laptopuri, console de jocuri și PC-uri, ceea ce face ca orice creștere de preț pe piața memoriilor să se reflecte rapid în produsele finale.

Analiza arată că memoria poate reprezenta între 10% și 20% din costul total de producție al unui smartphone, ceea ce înseamnă că variațiile de preț au un impact direct și imediat asupra prețului final.

Această penurie de componente va scumpi direct electronicele de larg consum, precum telefoanele mobile, consolele de jocuri și calculatoarele personale”, susține analistul.

Pe măsură ce producătorii de tehnologie prioritizează livrările către centrele de date AI, unde marjele sunt mai mari, segmentul de consum rămâne cu o ofertă mai redusă și mai scumpă, amplificând presiunea asupra pieței.

Avertismente din industrie: creșteri de până la 20% la PC-uri și laptopuri

Această presiune din lanțul global de aprovizionare a început deja să se reflecte în deciziile producătorilor de hardware. Mai mulți jucători importanți din industrie, inclusiv Lenovo, Dell, HP, Acer și ASUS, au transmis avertismente privind creșteri de preț în a doua jumătate a anului 2026.

Pentru a înțelege mai bine dinamica, trebuie observat că aceste scumpiri nu sunt generate de o creștere a cererii pentru PC-uri sau laptopuri, ci de costul tot mai ridicat al componentelor esențiale. În momentul în care prețurile memoriilor cresc accelerat, producătorii se confruntă cu o alegere dificilă: fie absorb costurile, ceea ce le reduce profitul, fie le transferă către consumatorul final.

În practică, acest lucru se traduce prin ajustări de preț estimate la 15–20%, în funcție de segmentul de produs, configurație și tipul de contracte de aprovizionare.

O piață dominată de câțiva jucători globali

Presiunea asupra prețurilor este amplificată și de structura extrem de concentrată a pieței. SK Hynix, Samsung și Micron controlează împreună peste 90% din producția globală de memorie HBM, ceea ce limitează capacitatea industriei de a răspunde rapid la cererea în creștere.

Capacitățile acestor companii sunt deja aproape complet contractate pentru 2026, ceea ce înseamnă că dezechilibrul dintre cerere și ofertă nu se va corecta rapid.

„Capacitățile de producție sunt complet contractate în avans, iar presiunea asupra industriei va continua cel puțin până în 2027”, arată analiza.

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