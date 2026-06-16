Inteligența artificială care „dezbracă” oamenii fără consimțământul lor, declarată ilegală în Uniunea Europeană

Parlamentul European a aprobat o interdicție în Uniunea Europeană a serviciilor de inteligență artificială ce pot „dezbrăca” oamenii fără consimțământul lor.

Marți, Parlamentul European a aprobat o interdicție în UE ce vizează serviciile de inteligență artificială ce pot „dezbrăca” oamenii fără consimțământul lor, potrivit AFP.

Interdicția se va aplica începând cu data de 2 decembrie 2026.

Deputații europeni au aprobat un text care include această interdicție cu o majoritate covârșitoare (423 de voturi la 57), potrivit sursei.

Mai trebuie doar aprobarea statelor membre

Măsura necesită acum doar aprobarea finală a celor 27 de state membre. Acestea și-au dat deja acordul provizoriu în luna mai.

Inițiativa vine în urma introducerii, în urmă cu șase luni, a unei funcții în Grok, asistentul de inteligență artificială al lui Elon Musk. Instrumentul permitea utilizatorilor să îi ceară acestuia să creeze montaje hiperrealiste (sau „deepfakes” ) cu adulți și copii dezbrăcați din fotografii reale, fără consimțământul lor. Această afacere a stârnit indignare în multe țări și a dus la deschiderea unei anchete a UE.

Până ce va fi aplicată interdicția, sistemele de inteligență artificială trebuie să fie dotate cu măsuri de securitate. Acestea trebuie să le împiedice să genereze un astfel de conținut.

Astfel de sisteme „își umilesc, degradează și își tratează victimele ca pe niște obiecte”. Victimele sunt „în mare parte femei și copii”, le-a reamintit participanților în timpul unei dezbateri de luni la Strasbourg europarlamentarul irlandez Michael McNamara, potrivit sursei.

Interdicția, adoptată în cadrul unei revizuirii a legii privind IA

Această măsură a fost adoptată în cadrul unei revizuiri a Legii europene privind inteligența artificială. Ea reprezintă o lege inovatoare adoptată oficial în urmă cu doi ani.

Cu această ocazie, deputații europeni au aprobat, conform propunerii Comisiei Europene, amânarea intrării în vigoare a noilor norme care vizează reglementarea inteligenței artificiale „cu risc ridicat”. Aceasta inlude sistemele utilizate în domenii sensibile precum securitatea, sănătatea sau drepturile fundamentale.

Aceste reguli trebuiau să intre în vigoare în august. Însă, Bruxelles-ul a dorit să ofere companiilor mai mult timp pentru a se adapta. Acum, vor avea timp până pe 2 decembrie 2027 pentru sistemele autonome cu risc ridicat. Vor avea timp până pe 2 august 2028 pentru inteligența artificială integrată în alte programe sau produse.

UE „ia în serios dezvoltarea inteligenței artificiale”

Prin acest vot, UE demonstrează „că ia în serios dezvoltarea inteligenței artificiale. Politicile publice se pot adapta rapid la evoluțiile tehnologice ”, a subliniat eurodeputatul suedez Arba Kokalari, mai arată sursa.