search
Sâmbătă, 27 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan anunță că deficitul bugetar a scăzut, dar avertizează: „Boala se poate întoarce”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă, 27 iunie, că România a înregistrat o reducere semnificativă a deficitului bugetar în primele cinci luni ale anului 2026, susținând că statul începe să cheltuiască „mai aproape de ceea ce își permite”.

Bolojan compara corecția deficitului seamănă cu tratarea unei boli. FOTO FB Ilie Bolojan
Bolojan compara corecția deficitului seamănă cu tratarea unei boli. FOTO FB Ilie Bolojan

„Execuția bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, la 36 de miliarde de lei, față de 64 de miliarde în aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecție serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem. Nu mai putea fi evitată. Este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce își permite”, spune Ilie Bolojan pe Facebook, într-o postare cu titlul „Pe direcția bună”.

„Este calea spre însănătoșire”

În mesajul său, premierul interimar notează că ajustarea bugetară este necesară.

„Corecția deficitului seamănă cu tratarea unei boli. Ca să-ți fie bine și să te însănătoșești, în prima etapă a tratamentului poate să-ți fie mai rău. Este calea spre însănătoșire. Așa cum se vede și din graficul alăturat, suntem pe drumul cel bun. În anii următori, în loc să plătim zeci de miliarde pe dobânzi, vom putea direcționa resursele spre dezvoltare, prosperitate și servicii publice mai bune. Dar numai dacă avem grijă, în continuare, de sănătatea statului”.

Evoluția deficitului bugetar FOTO FB Ilie Bolojan
Evoluția deficitului bugetar FOTO FB Ilie Bolojan

„Boala se poate întoarce”

Ilie Bolojan avertizează însă că riscurile nu au dispărut:

„Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul și risipa ne pot readuce cu spatele la zid”.

Premierul interimar își încheie mesajul mulțumind cetățenilor pentru răbdare în această perioadă de ajustări economice: „Mulțumesc tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade!”

Amintim că, săptămâna aceasta, Valentin Lazea, economistul-șef al Băncii Naționale a României, a declarat că România traversează o perioadă economică dificilă, caracterizată de cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, cel mai mare deficit bugetar din blocul comunitar și o datorie publică aflată în creștere.

Economistul Radu Crăciun, fost președinte și director general al BCR Pensii, a avertizat că agențiile internaționale de rating urmăresc cu atenție evoluțiile de la București, iar orice semnal care sugerează abandonarea sau întârzierea consolidării fiscale ar putea conduce la o retrogradare a ratingului de țară. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
digi24.ro
image
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
ONG-urile și „activistul” Nicușor Dan pierd pe bandă rulantă la CCR. După respingerea recursului la legea privind combaterea înmulțirii necontrolate a ursului brun, Curtea dă undă verde legii hidrocentralelor
gandul.ro
image
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
mediafax.ro
image
Rapid, gata să-i dea o nouă lovitură FCSB în mercato. Acord cu un internațional român din Italia
fanatik.ro
image
Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat din complezența unei judecătoare, deși tocmai a primit doi ani în plus pentru fuga din țară. Instanța: „Beneficiază de prezumția de nevinovăție”
libertatea.ro
image
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa
digisport.ro
image
Cum poți face lapte de ovăz în propria bucătărie. Rețeta simplă și sănătoasă care te ajută să economisești bani
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Cod roşu de caniculă în România. Temperaturile urcă până la 41 de grade, nopţile vor fi tropicale
observatornews.ro
image
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
cancan.ro
image
Pensii militare. Casa de Pensii nu va mai putea recupera sume de bani de la pensionarii militari
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Metoda bunicilor pentru a răcori casa când e caniculă. Costă câțiva lei și funcționează surprinzător de bine
playtech.ro
image
Lovitura financiară pe care au dat-o frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbal. Proprietarii Dedeman vor vinde numai produse românești
fanatik.ro
image
Putin și-a înscenat unele dintre cele mai cunoscute evenimente de propagandă. Unul l-a lăsat cu răni la spate de care suferă și acum
ziare.com
image
”Dictatorul” Mbappe a oferit imaginea serii în Norvegia - Franța 1-4 și gestul face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Tzancă Uraganu își scoate la vânzare bolidul de lux. Ce ofertă le face doritorilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Schimbare la buletinul electronic după reclamații. Dispare obligația copiei după buletin sau dovada adresei de domiciliu
mediaflux.ro
image
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Puțini au văzut-o pe soția lui Horațiu Mălăele. Cine este femeia alături de care actorul trăiește de 37 de ani
click.ro
image
Testul de numai 10 secunde care poate arăta dacă riști să dezvolți demență. Metoda protejează creierul împotriva acestei probleme
click.ro
image
Semnalele de alarmă care îți arată că relația nu are viitor: „Intuiția nu trebuie ignorată"
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine își petrece Cabral weekendul: „M-a trezit la 6:40”. Ce imagini a publicat pe rețelele sociale
image
Puțini au văzut-o pe soția lui Horațiu Mălăele. Cine este femeia alături de care actorul trăiește de 37 de ani

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Cât de fițoasă poate fi Kylie Jenner?! Bucătăreasa ei a pierdut o sarcină din cauza pretențiilor ei aberante!

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme