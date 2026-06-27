Bolojan anunță că deficitul bugetar a scăzut, dar avertizează: „Boala se poate întoarce”

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă, 27 iunie, că România a înregistrat o reducere semnificativă a deficitului bugetar în primele cinci luni ale anului 2026, susținând că statul începe să cheltuiască „mai aproape de ceea ce își permite”.

„Execuția bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, la 36 de miliarde de lei, față de 64 de miliarde în aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecție serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem. Nu mai putea fi evitată. Este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce își permite”, spune Ilie Bolojan pe Facebook, într-o postare cu titlul „Pe direcția bună”.

„Este calea spre însănătoșire”

În mesajul său, premierul interimar notează că ajustarea bugetară este necesară.

„Corecția deficitului seamănă cu tratarea unei boli. Ca să-ți fie bine și să te însănătoșești, în prima etapă a tratamentului poate să-ți fie mai rău. Este calea spre însănătoșire. Așa cum se vede și din graficul alăturat, suntem pe drumul cel bun. În anii următori, în loc să plătim zeci de miliarde pe dobânzi, vom putea direcționa resursele spre dezvoltare, prosperitate și servicii publice mai bune. Dar numai dacă avem grijă, în continuare, de sănătatea statului”.

„Boala se poate întoarce”

Ilie Bolojan avertizează însă că riscurile nu au dispărut:

„Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul și risipa ne pot readuce cu spatele la zid”.

Premierul interimar își încheie mesajul mulțumind cetățenilor pentru răbdare în această perioadă de ajustări economice: „Mulțumesc tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade!”

Amintim că, săptămâna aceasta, Valentin Lazea, economistul-șef al Băncii Naționale a României, a declarat că România traversează o perioadă economică dificilă, caracterizată de cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, cel mai mare deficit bugetar din blocul comunitar și o datorie publică aflată în creștere.

Economistul Radu Crăciun, fost președinte și director general al BCR Pensii, a avertizat că agențiile internaționale de rating urmăresc cu atenție evoluțiile de la București, iar orice semnal care sugerează abandonarea sau întârzierea consolidării fiscale ar putea conduce la o retrogradare a ratingului de țară.