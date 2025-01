150 milioane de euro pentru proiecte de baterii de stocare a energiei

Ministerul Energiei va aloca alte 150 de milioane de euro pentru baterii de stocare a energiei electrice, după cum reiese dintr-un apel de proiecte lansat în consultare publică.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, obiectivul general urmărit de acest apel este sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii) produsă din surse regenerabile de energie (energie solară, eoliană şi hidroelectrică), capabile să funcţioneze independent.

Apelul se desfăşoară sub formă de procedură de ofertare concurenţială, având un singur criteriu de ierarhizare a ofertelor, valoarea ajutorului de stat solicitat în euro/MWh, iar perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru realizarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice va fi anunţată pe pagina oficială de Internet a Ministerului Energiei.

„Avem aceeaşi deviză ca în primul mandat: investiţii, investiţii, investiţii. Voi repeta la nesfârşit: fiecare proiect de investiţii, fiecare MW în plus în sistemul energetic naţional înseamnă şansa României de a avea facturi mai mici pentru români şi companiile româneşti. Mai mult, toate acestea ne vor aduce mai aproape de obiectivul zero: independenţa energetică a ţării, eliminarea importurilor şi transformarea României într-un mare producător la nivel european. E vorba de securitatea şi bunăstarea românilor, dar şi de contribuţia pe care România trebuie să şi-o asume în demersul european de a scăpa definitiv de şantajul energetic de la Moscova şi de dependenţa faţă de resursele energetice ruseşti. Am văzut cu toţii unde ne-au adus deceniile de compromisuri în această direcţie. Am spus că stocarea este prioritatea zero a sistemului energetic românesc. Dar am şi făcut ceea ce trebuie: am semnat contracte pentru capacităţi de stocare cu finanţare din PNRR - 80 milioane de euro, am lansat apelul din Fondul pentru Modernizare pentru baterii "behind the meter", pentru parcurile solare şi eoliene existente - 150 milioane de euro şi acum ne pregătim să lansăm încă un apel, de încă 150 milioane de euro, tot din Fondul pentru Modernizare, tot bani nerambursabili, pentru baterii standalone, adică pentru echilibrarea sistemului naţional", a declarat, în comunicatul citat, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Acesta a adăugat că ţinta României este să aibă, în următorii doi ani, minimum 1.000 MW stocare în baterii, „exact cât am fi putut avea, astăzi, la Tarniţa - Lăpuşteşti, proiect pe care, de asemenea, l-am scos de la sertar şi la care am reluat întreg procesul, după decenii de uitare".

Potenţialii beneficiari ai noii Scheme pot fi: operatorii economici - microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, dar şi întreprinderi mari (inclusiv întreprinderi nou înfiinţate) şi Regii autonome, legal constituite în conformitate cu legislaţia naţională sau în conformitate cu legislaţia specifică din statul-membru a cărei naţionalitate o deţin, şi înregistrate la ONRC în România până la data primei plăţi din ajutorul de stat acordat în cadrul prezentei scheme, ale căror proiecte pentru construirea, pe teritoriul României, de noi capacităţi de stocare a energiei din sursele regenerabile de energie au fost selectate drept câştigătoare în baza unei proceduri de ofertare concurenţială.

Bugetul total al schemei de ajutor de stat reprezintă echivalentul în lei a sumei de 150 de milioane de euro şi reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru Modernizare.

De altfel, Ministerul Energiei subliniază că are în vedere promovarea proiectelor de baterii pentru anul 2025, finanţate din acest Fond, investiţia urmând să necesite confirmarea Băncii Europene de Investiţii (BEI).

Data-limită până la care se pot trimite observaţii la această Schemă este 17 februarie 2025.