RAPORT Vacanţa ideală pentru majoritatea românilor: odihna pe plajă. Cât cheltuie un român pe un concediu

Conform rezultatelor obţinute în urma anchetei efectuate, s-a dovedit că majoritatea românilor preferă vacanţele petrecute în ţară, în procentaj de 53%, iar 47% dintre românii preferă să îşi petreacă concediul în străinătate.

Oraşele cele mai des vizitate din ţară sunt: Constanţa, Braşov şi Vama Veche, iar cele mai populare destinaţii de concediu din afara tării alese de români sunt: Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria, Germania.

În jurul lumii

Întrebarea următoare a fost adresată în 39 de ţări: care este suma medie pe care fiecare este dispus să o cheltuiască în vacanţă? Pe baza răspunsurilor primite de la participaţi, avem realizat un clasament al celor mai mari cheltuitori.

În medie românul cheltuieşte 1.769 lei de persoană pentru concediu, convertit în dolari devenind 418 dolari, astfel România se situează pe locul 30.

Primul loc este deţinut de australieni, care sunt dispuşi să cheltuie 1.505 dolari de-a lungul concediului pe persoană. Următoarele poziţii în clasament sunt deţinute de Hong Kong şi Finlanda. Pe ultimele poziţii ale clasamentului se află Indonezia cu 207 dolari şi Pakistanul cu 191 dolari.

Din când în când

Când aleg să meargă în concediu românii? Răspunsul la această întrebare este simplu: în timpul sezonului de vârf, 40% dintre români. Perioada din afara sezonului de vârf (39%) îşi câştigă fanii destul de rapid în întreaga lume, dar şi în România, deoarece permite vizitarea atracţiilor turistice populare în condiţii meteo acceptabile şi la preţuri mult mai accesibile. Restul de 21% dintre români declară că preferă să călătorească când preţurile sunt minime, indiferent de vremea destinaţiei.

Întrebarea rămâne: câţi bani sunt dispuşi românii să plătească pentru concediu? Potrivit rezultatelor sondajului realizat de Picodi, românii cheltuiesc în medie 1.769 de lei de persoană. 9% dintre români au declarat că nu încearcă să economisească de-a lungul vacanţei, pe când restul folosesc metode ingenioase de a cheltui cât mai puţini bani. Cele mai multe răspunsuri arată că, 58% dintre români achiziţionează bilete în avans, iar 44% îşi rezervă cazarea în avans.

De asemenea, se pare că românii sunt adepţii călătoriilor cu durata de şedere de o săptămână (50%). Un procentaj de 26% alocă mai puţin de o săptămână pentru concediu, iar 24% acordă vacanţei de la două săptămâni în sus. Pe de altă parte, 34% merg în concediu o dată pe an, pe când 53% au posibilitatea să se bucure de concediu de două ori pe an sau chiar de mai multe ori. Procentajul persoanelor care au răspuns că merg în concediu mai puţin de o dată pe an este de 13%.

Cu cine aleg românii să îşi petreacă concediul? Răspunsul majoritar este familia (37%) sau partenerul de viaţă (38%), pe când 22% călătoresc cu un prieten iar 3% preferă să călătorească singuri.

De unul singur

Românul preferă să organizeze totul de unul singur (87%), în timp ce doar 13% apelează la agenţiile de turism.

Motivul principal în alegerea organizării vacanţei pe cont propriu este simplu: românii consideră că este foarte uşor să găseşti locaţia preferată şi mult dorită (64%) la preţuri accesibile (31%). Persoanele care folosesc agenţiile de turism spun că această metodă este foarte convenabilă, mai mult, ei se bucură de siguranţa oferită de agenţia de turism (62%).

Explorarea necunoscutului

Participanţii la anchetă au fost întrebaţi dacă preferă să călătorească într-un loc deja vizitat sau aleg o locaţie nouă. Rezultatul anchetei arată că majoritatea de 69% aleg să călătorească într-un loc nou, pe când 31% vizitează locaţiile cunoscute în care şi-au petrecut vacanţa şi în alţi ani.

Revenind la subiectul anterior legat de organizarea concediului, participanţii au fost întrebaţi dacă este vreo diferenţă între abordarea pe care femeile o au asupra organizării concediului şi cea a bărbaţilor. Rezultatele anchetei arată că femeile sunt mai spontane decât bărbaţii, dar atât femeile (70%), cât şi bărbaţii (72%) plănuiesc totul în avans.

La întrebarea legată de activităţile desfăşurate de-a lungul concediului, răspunsurile au fost: românii preferă să îşi petreacă timpul pe plajă în proporţie de 46%, 40% vizitează împrejurimile, iar 14% iau parte la diverse activităţi.

Ca mijloc de transport cel mai popular, preferat de români este folosirea transportului în comun (48%), urmând ca restul de 31% să opteze pentru taxi, 18% închiriază maşină, iar 3% fac autostopul. În termeni de preferinţe culinare, românii optează pentru descoperirea bucătăriei locale 71%, 13% pentru mâncărurile pe care le cunosc deja, iar 2% îşi aduc mâncare de acasă.

În teorie concediul este destinat relaxării şi ieşirii din monotonia preocupărilor cotidiene dar rezultatele anchetei arată că o parte dintre români sunt dispuşi să preia telefoane, să răspundă la email-uri şi să rezolve probleme legate de serviciu (28%) de-a lungul concediului.

Metodologie

Ancheta pe care se bazează acest raport a fost aplicată în lunile aprilie şi mai 2019 având 20.000 de participanţi din 41 de ţări.

