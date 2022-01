CE finanţează reparaţii la cinci poduri strategice construite pe Drumurile Naţionale care duc la baze militare

Cele cinci poduri incluse în finanţarea prin „pachetul de mobilitate militară sunt, potrivit economedia.ro, următoarele:

- podul de la Azuga pe DN 1 Valea Prahovei (pod reparat în 2021),

- podul de la Ovidiu pe DN 2 A lângă baza Mihail Kogălniceanu, ( intră în această primăvară în reparaţii capitale),

- podul peste Jiu de la Arginteşti pe DN 6, lângă Craiova (DN 6 duce la baza NATO Deveselu)

- alte două poduri cu restricţii în judeţul Neamţ, lângă Barajul Bicaz pe DN 15, şoseaua care asigură legătura între baza Câmpia Turzii – Târgu Mureş şi Piatra Neamţ.

Valoarea totală a proiectului este de 170 de milioane lei, din care 142 costuri eligibile şi 70 de milioane de lei finanţarea europeană, potrivit informaţiilor CNAIR : ,,Pachet mobilitate militară aferent unor lucrări de artă aflate pe reţeaua de drumuri naţionale” în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă alocată prin Connecting Europe Facility (CEF)-CEF 2 Transport – Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use – Military mobility envelope.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii de transport, prin reabilitare/modernizare/construcţie a unui pachet de 5 poduri, în vederea asigurării unui trafic rutier fluid şi în condiţii tehnice corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Reabilitare Pod pe DN 2A, km 196 + 739, la Ovidiu;

• Reabilitare Pod pe DN 1, km 133+941 la Azuga;

• Reabilitare Pod pe DN 6, km 268+371 la Argineşti;

• Reabilitare Pod pe DN 15, km 297+918 la Straja (Stejaru);

• Reabilitare Pod pe DN 15, km 304+680 la Viişoara.”