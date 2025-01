Cel mai complex nod rutier din România va fi construit lângă Sibiu, la Boița, în cadrul unui proiect ambițios care va conecta două mari autostrăzi - A1 (Sibiu-Pitești) și A13 (Sibiu-Brașov) - precum și un drum european important, DN7 / E81, potrivit reprezentanților DRDP Brașov - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Lucrarea va fi realizată de către turcii de la Makyol și va fi parte din execuția Autostrăzii Sibiu - Făgăraș (A13), după cum reiese dintr-o postare pe Facebook a reprezentanților CNAIR: „Cel mai complex nod rutier din România se va construi lângă Sibiu, la Boița. Intersecția va asigura interconectarea la viteze mari dintre autostrăzile A1 și A13, respectiv DN7. Nodul rutier conține numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri, pentru a putea asigura legături pe toate direcțiile”.

Nodul rutier, construit în trei ani, după faza de proiectare, nu mai devreme de 2028

Sursa citată oferă și o serie de detalii tehnice: „Intersecția face parte din Tronsonul 1 al autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș și are 14,2 km lungime între Boița (Autostrada Sibiu Pitești) și Avrig (DJ 105G). Constructorul acestui lot este compania turcească MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S., care are la dispoziție 48 luni (din care 12 luni reprezintă perioada pentru proiectare, iar 36 luni reprezintă perioada pentru execuția lucrărilor) pentru construcția acestui tronson care cuprinde: șase viaducte (cel mai lung având o lungime de 911 metri) și 17 poduri”.

Proiectarea se va finaliza, așadar, la începutul anului viitor, după care va începe construcția, care va dura trei ani, deci finalizarea nodului rutier este preconizată odată cu execuția Autostrăzii Sibiu-Făgăraș.

Nodul rutier care leagă două autostrăzi și un drum european

Turcii de la Makyol au utilizat o tehnologie de top – BIM (Building Information Modeling) – care diferă de modelele 3D tradiționale, pentru proiectarea celor patru loturi ale Autostrăzii Sibiu-Făgăraș (68,5 km), de la poalele nordice ale Munților Făgăraș. Este posibil ca aceeași tehnologie să fi fost folosită și pentru simularea tridimensională a nodului rutier de la Boița - animația (VEZI VIDEO) care însoțește postarea de pe Facebook.

Autostrada Sibiu-Făgăraș (1,3 miliarde de euro, fără TVA) face parte din A13 (Sibiu-Bacău), un important tronson rutier care traversează orașele Făgăraș și Brașov și se întinde pe o distanță de aproximativ 300 km. A13 reprezintă a doua autostradă majoră a regiunii Moldova, după A7.