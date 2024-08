Autoritățile au anunțat că lucrările pentru construcția Autostrăzii Sibiu-Pitești, pe secțiunea a doua, dintre Sibiu și Vâlcea, sunt în grafic, forările fiind în plin proces pe versanții de pe Valea Oltului, dar și că s-au demarat lucrările pentru construcția viaductului de la Boița.

Potrivit unei recente postări pe Facebook (VEZI VIDEO), a reprezentanților CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere), s-a demarat prima etapă din construcția celui dintâi viaduct de pe Lotul 2 Boița Cornetu. Etapa constă în forare, armare și betonare a pilonilor viaductului de la Boița.

În paralel, se forează pe versanți pentru studiile geotehnice de pe ultima porțiune a acestui tronson, cea de pe Valea Oltului, unde vor fi tuneluri săpate în stâncă. Pentru toate aceste lucrări a fost necesară închiderea circulației pe DN7 / E81 timp de o lună, la granița județelor Vâlcea și Sibiu.

Construcția Lotului Boița Cornetu reprezintă cel mai complex proiect de infrastructură rutieră din România de până acum, fiind vorba despre cel mai dificil tronson de autostradă, unul din cele două ce va fi construit prin zona montană de unde și denumirea autostrăzii de TransCarpați. Execuția acestui tronson a demarat cu odată cu primele lucrări pentru Viaductul Boița - similar celui de la Tălmăcel (650 metri lungime și 30 metri înălțime) - care va avea o lungime de 653 metri.

„Ritm bun de lucru: primii 600 de metri de foraje pentru pilonii Viaductului Boița”

„Ritm bun de lucru pe șantierul Secțiunii 2 (Boița – Cornetu, pe Autostrada Sibiu Pitești! Asocierea de constructori din Turcia (Mapa Insaat Ve Ticaret AS - Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS) a forat primii 600 de metri necesari pilonilor care vor susține fundația viitorul viaduct de la km 13+500 (zona localității Boița). În paralel au început forajele pentru studiile geo în zona versantului de pe Valea Oltului pe care au avut loc recent defrișări (sectorul Boița - Lazaret)”, au anunțat reprezentanții CNAIR, menționând și că pe cei 31,33 km de autostradă ai Lotului 2 Boița-Cornetu se vor construi inclusiv: 49 de poduri și viaducte, șapte tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m și 1590 m și un ecoduct (în lungime de 210 m) în zona localității Lazaret - Sibiu, care va traversa atât râul Olt, cât și calea ferată și DN7.

Predarea întregului proiect tehnic al lotului montan, așteptată la finele acestui an

Reamintim faptul că timp de o lună, perioadă în care Valea Oltului a fost închisă circulației pe timpul zilei, s-au derulat lucrări de defrișare (aproximativ 10 hectare) a versanților care mărginesc DN7 / E81, pe sensul de mers Sibiu - Vâlcea, pe o porțiune de aproximativ opt kilometri, cuprinsă între Boița și Lazaret.

Defrișările erau necesare pentru amenajarea unor drumuri de acces necesare studiilor geotehnice care reprezintă ultima etapă a proiectului tehnic al Lotului 2 Boița Cornetu, ce reprezintă una dintre cele două secțiuni montane de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Defrișările s-au realizat inclusiv pe amplasamentul viitoarei autostrăzi, fiind amenajate cu această ocazie și drumurile tehnologice.

Întregul proiect tehnic al Lotului 2 Boița-Cornetu parte din Autostrada Sibiu-Pitești este așteptat să fie predat până la sfârșitul acestui an, potrivit conducerii CNAIR. Tronsonul construit de asocierea turcă Mapa Insaat Ve Ticaret AS - Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS, pentru 4,25 miliarde lei (fără TVA), ar urma să fie gata până în 2028.