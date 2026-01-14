ArcelorMittal, acuzată de proastă gestionare a unei mari oțelării. Italienii cer daune de 7 miliarde de euro

Administratorii italieni care supraveghează cea mai mare oțelărie din Europa au dat în judecată fostul proprietar, ArcelorMittal, solicitând despăgubiri de 7 miliarde de euro, în timp ce uzina se luptă pentru supraviețuire.

Conform unei plângeri depuse la un tribunal din Milano luna aceasta și consultată de Financial Times, Acciaierie d'Italia solicită despăgubiri pentru ceea ce susține a fi „proasta gestionare” de către ArcelorMittal a oțelăriei, cunoscută anterior sub numele de Ilva.

Fabrica din Taranto, în sudul Italiei, a fost plasată sub administrare specială de către comisari numiți de stat, după ce guvernul condus de Giorgia Meloni a preluat controlul amplasamentului de la ArcelorMittal - cel mai mare producător de oțel din Europa - în urmă cu aproape doi ani.

„Diligența criminalistică efectuată de comisari a arătat că dezechilibrele financiare ale companiei sunt rezultatul unei strategii voite și precise, urmărite de-a lungul timpului, care vizează transferul sistematic și unilateral al resurselor financiare de la compania [italiană] către societatea-mamă”, se arată în plângerea depusă de avocatul Andrea Zoppini.

Documentul a fost notificat oficial către ArcelorMittal luni. Grupul cu sediul în Luxemburg nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Acciaierie d'Italia și Zoppini au refuzat să comenteze. Tribunalul din Milano nu a putut fi contactat pentru comentarii.

Plângerea se anunță a fi una dintre cele mai mari cereri de despăgubire audiate vreodată într-o instanță italiană.

În iulie, ArcelorMittal a depus o acțiune de arbitraj internațional împotriva Italiei la Washington în temeiul Tratatului Cartei Energiei, argumentând că confiscarea oțelăriei de către guvern a fost ilegală.

Luna trecută, două fonduri de investiții din SUA, Bedrock Industries și Flacks Group, au depus oferte obligatorii pentru compania aflată în dificultate, situată în regiunea Puglia.

Guvernul italian este disperat să încerce să salveze o afacere pe care o consideră un atu strategic esențial pentru securitatea industrială pe termen lung a țării.

Meloni a declarat săptămâna trecută că „a început o fază de negociere, dar nu există și nu vor exista angajamente obligatorii [din partea guvernului] până când nu vor exista răspunsuri clare privind un plan industrial solid, ocuparea forței de muncă și siguranța mediului”.

În 2012, oțelăria s-a confruntat cu o urmărire penală din cauza antecedentelor sale legate de mediu, după ce ar fi cauzat mii de cazuri de boli mortale în zonă.

Guvernele succesive au investit miliarde de euro din fonduri publice în companie pentru a o menține pe linia de plutire și a salva locurile de muncă ale celor 10.000 de angajați ai săi.

Italia și ArcelorMittal se află într-o dispută de lungă durată privind angajamentele inițiale ale grupului cu sediul în Luxemburg de a finanța curățenia ecologică a fabricii.

Guvernul italian estimează acum că firma are nevoie de investiții de cel puțin 5 miliarde de euro pentru a construi noi cuptoare electrice, care să o transforme într-un producător model de oțel ecologic.