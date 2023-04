ANRE a aprobat decontarea a 14,36 miliarde lei către furnizorii de energie. Câte cereri au fost respinse

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a verificat şi transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, o sumă de peste 14,36 miliarde lei, în creştere cu 265 milioane de lei faţă de 21 martie.

Potrivit reprezentanților ANRE, pe OUG 118/2021(noiembrie 2021 - martie 2022) au fost depuse 345 cereri, de către 80 de societăţi, din care au fost aprobate 288. Suma transmisă către Ministerul Energiei a depăşit 2,68 miliarde lei.

În baza OUG 27/2022 (aprilie 2022 - martie 2023), 91 de societăţi au depus 1.091 cereri, din care au fost aprobate 351 pentru clienţi casnici şi 589 pentru noncasnici. 31 cereri pentru clienţi casnici au fost declarate neeligibile. Suma transmisă către Ministerul Energiei, clienţi noncasnici, a fost de 7,19 miliarde lei, iar cea către Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, clienţi casnici, de 4,49 miliarde lei.

„În prezent se află în analiză 120 de cereri depuse în vederea decontării, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele şi documentele justificative solicitate de către experţii alocaţi, verificarea şi determinarea acestora se va realiza „cu maximă operativitate". Precizez că suma totală transmisă spre decontare în baza Ordonanțelor de Urgență a Guvernului nr. 118/2021 și nr. 27/2022 a crescut cu 265.125.590,88 lei față de informarea postată pe site-ul ANRE în data de 21.03.2023.”, a transmis Dumitru Chiriţă, preşedintele ANRE.

Românii vor primi facturi de regularizare cu minus

La sfârșitul lunii trecute, vicepreşedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, anunța că sute de mii de români vor primi facturi de regularizare cu minus, în condiţiile în care s-au preocupat să-şi reducă consumul în această perioadă de criză.

„Recent am finalizat şi acele machete care vor viza acele regularizări care se fac în baza ordonanţei de urgenţă pentru clienţii care şi-au redus consumul în 2022, faţă de consumul mediu din 2021 - cei care nu au beneficiat de niciun plafon. Este un număr considerabil de clienţi. Am primit de la unii furnizori nişte cifre, încă nu am primit de la toţi.

Cred că am cifrele de la furnizorii care acoperă cam 70% din consumul casnic - şi vorbim de peste 150.000 de clienţi la acest 70%. Probabil că şi dacă ultimul furnizor mare va face aceste calcule, vom depăşi cifra de 200.000. E o cifră impresionantă. Clienţii casnici chiar s-au preocupat să-şi reducă consumul în această perioadă critică de criză, chiar în condiţiile în care foarte mulţi au beneficiat de preţ plafonat şi nu le-a păsat, dar cei care nu au beneficiat se pare că s-au mobilizat şi au luat măsuri", a menţionat Zoltan Nagy-Bege.