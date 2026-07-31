 Trump anunță un acord „istoric” pentru dezarmarea Hamas. Gruparea palestiniană și Israelul contestă însă înțelegerea | adevarul.ro
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Trump anunță un acord „istoric” pentru dezarmarea Hamas. Gruparea palestiniană și Israelul contestă însă înțelegerea

Război în Orientul Mijlociu
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Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că negocierile desfășurate joi la Cairo între mediatorii internaționali și liderii Hamas au dus la un acord privind dezarmarea etapizată a grupării palestiniene din Fâșia Gaza. Cu toate acestea, Hamas susține că este vorba doar despre un proiect de acord, iar oficiali americani afirmă că Israelul rămâne sceptic în privința aplicării acestuia.

Președintele SUA, Donald Trump. FOTO: Profimedia
Președintele SUA, Donald Trump. FOTO: Profimedia

„Astăzi, Consiliul pentru Pace a ajuns la un acord ISTORIC pentru DEZARMAREA COMPLETĂ a Hamas şi a tuturor celorlalte grupări armate din Gaza”, a scris Donald Trump pe rețelele sociale.

Liderul de la Casa Albă a precizat că procesul de dezarmare se va desfășura în mai multe etape și că acesta reprezintă „un pas monumental către o pace și o securitate durabile”.

Potrivit lui Trump, acordul ar deschide calea pentru instalarea unui nou guvern palestinian în Gaza, care ar urma să colaboreze cu Consiliul pentru Pace. Totodată, Israelul ar beneficia de garanții de securitate, iar teritoriul palestinian nu ar mai putea fi folosit pentru atacuri armate.

Hamas: Dezarmarea nu începe înaintea retragerii Israelului

Reprezentanții Hamas au transmis însă un mesaj diferit. O sursă apropiată grupării a declarat pentru Reuters că documentul discutat este doar un proiect de acord și că armele grele ar urma să fie depozitate sub controlul unei administrații palestiniene, fără a fi predate Israelului.

Ghazi Hamad, membru al echipei de negociere a Hamas, a declarat pentru Al Jazeera că organizația nu va face niciun pas privind dezarmarea înainte ca armata israeliană să se retragă din Fâșia Gaza.

La rândul său, un oficial american a recunoscut că Israelul este „foarte sceptic” că Hamas își va respecta angajamentele, dar a afirmat că administrația Trump este încrezătoare în implementarea acordului.

Israelul respinge proiectul

Înainte de anunțul făcut de Donald Trump, un oficial israelian, sub protecția anonimatului, a declarat că Israelul a respins documentul aflat în discuție.

Potrivit acestuia, Israelul cere dezarmarea completă a Hamas, eliminarea tuturor armelor din Gaza și demilitarizarea totală a enclavei înainte de începerea oricărui proces politic, condiții despre care spune că nu sunt îndeplinite de actualul proiect.

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Planul prevede reconstrucția Gazei și o forță internațională

Conform informațiilor prezentate de Reuters, planul discutat la Cairo include majorarea ajutorului umanitar, administrarea Fâșiei Gaza de către o autoritate civilă palestiniană, retragerea treptată a trupelor israeliene și desfășurarea unei forțe internaționale pentru menținerea securității.

Documentul ar prevedea și eliminarea infrastructurii militare a Hamas, inclusiv tunelurile, depozitele de armament și instalațiile de producție a armelor. Durata întregului proces este estimată între 200 și 320 de zile.

Luptele continuă în Gaza

În paralel cu negocierile, confruntările din teren nu s-au oprit. Autoritățile sanitare din Gaza au anunțat că atacuri israeliene au ucis joi cel puțin șase palestinieni, inclusiv doi copii. Armata israeliană susține că operațiunile au vizat combatanți Hamas.

În același timp, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul intenționează să mențină controlul asupra a aproximativ 70% din teritoriul Fâșiei Gaza, ceea ce ridică noi semne de întrebare privind aplicarea unui eventual acord de pace.

Netanyahu la Casa Albă

Președintele SUA, Donald Trump, l-a primit marți, 28 iulie, la Casa Albă, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu. Întâlnirea, desfășurată cu ușile închise, a durat aproximativ o oră și jumătate și a avut ca principale teme Iranul și situația din Orientul Mijlociu.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu au discutat timp de aproximativ o oră și jumătate, într-o întâlnire cu ușile închise, având pe agendă în principal dosarele regionale, în special Iranul, potrivit News.ro.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care Washingtonul încearcă să relanseze diplomația după armistițiul încheiat în aprilie, în urma conflictului din Orientul Mijlociu.

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