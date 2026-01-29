Amazon anunță un nou val de concedieri: 16.000 de posturi corporative vor fi eliminate

Gigantul american Amazon a anunțat miercuri că va elimina aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel corporativ, în cadrul celei de-a doua runde importante de concedieri din ultimele luni, parte a unui amplu proces de restructurare și eficientizare a operațiunilor, transmite CNBC.

Această decizie urmează după ce, în octombrie 2025, compania a anunțat eliminarea a 14.000 de posturi, iar noile reduceri duc totalul la aproximativ 30.000 de joburi eliminate ca parte a planului de reorganizare, reprezentând aproape 10% din forța de muncă corporativă estimată la 350.000 de angajați.

Într-un mesaj publicat pe blogul companiei, Beth Galetti, vicepreședinte senior pentru experiența angajaților și tehnologie, a explicat că scopul acestor măsuri este de a reduce straturile birocratice, de a crește responsabilitatea internă și de a eficientiza structura organizațională, pentru a accelera inovația și adaptarea la noile tehnologii.

Angajații afectați în Statele Unite vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a căuta un alt rol în cadrul Amazon, iar cei care nu vor găsi sau nu vor opta pentru o altă poziție vor primi compensații, servicii de outplacement și beneficii de asigurare de sănătate.

CEO-ul Andy Jassy a subliniat anterior că reducerea forței de muncă corporative este influențată de nivelul crescut de automatizare și de adoptarea pe scară tot mai largă a instrumentelor de inteligență artificială (AI). În mesajele interne și declarațiile de anul trecut, Jassy afirmase că tehnologiile AI vor rescrie modul în care munca este realizată, ceea ce va duce în timp la necesitarea de mai puțini angajați pentru anumite funcții, în timp ce se vor crea roluri noi în alte domenii.

Deși Amazon continuă să raporteze rezultate financiare solide — compania a înregistrat un profit trimestrial semnificativ în ultimele rapoarte — conducerea susține că restructurarea nu este cauzată de probleme financiare imediate, ci de necesitatea de a elimina niveluri de management și de a face organizația mai agilă după perioada de extindere rapidă din timpul pandemiei.

Pe fondul acestor schimbări, compania a anunțat și închiderea magazinelor Amazon Fresh și Amazon Go, ca parte a reorientării către priorități strategice, cum ar fi AI, automatizare și centre de date.

Reducerile de personal la Amazon se înscriu într-un context mai larg al industriei tech, unde companii majore adoptă măsuri similare pentru a ajusta structurile de costuri, pentru a răspunde schimbărilor automate ale pieței muncii și pentru a se concentra pe dezvoltarea tehnologiilor emergente.