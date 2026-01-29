search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Amazon anunță un nou val de concedieri: 16.000 de posturi corporative vor fi eliminate

0
0
Publicat:

Gigantul american Amazon a anunțat miercuri că va elimina aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel corporativ, în cadrul celei de-a doua runde importante de concedieri din ultimele luni, parte a unui amplu proces de restructurare și eficientizare a operațiunilor, transmite CNBC.

Amazon anunță concedierea a 16.000 de angajați. FOTO: Shutterstock
Amazon anunță concedierea a 16.000 de angajați. FOTO: Shutterstock

Această decizie urmează după ce, în octombrie 2025, compania a anunțat eliminarea a 14.000 de posturi, iar noile reduceri duc totalul la aproximativ 30.000 de joburi eliminate ca parte a planului de reorganizare, reprezentând aproape 10% din forța de muncă corporativă estimată la 350.000 de angajați.

Într-un mesaj publicat pe blogul companiei, Beth Galetti, vicepreședinte senior pentru experiența angajaților și tehnologie, a explicat că scopul acestor măsuri este de a reduce straturile birocratice, de a crește responsabilitatea internă și de a eficientiza structura organizațională, pentru a accelera inovația și adaptarea la noile tehnologii.

Angajații afectați în Statele Unite vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a căuta un alt rol în cadrul Amazon, iar cei care nu vor găsi sau nu vor opta pentru o altă poziție vor primi compensații, servicii de outplacement și beneficii de asigurare de sănătate.

CEO-ul Andy Jassy a subliniat anterior că reducerea forței de muncă corporative este influențată de nivelul crescut de automatizare și de adoptarea pe scară tot mai largă a instrumentelor de inteligență artificială (AI). În mesajele interne și declarațiile de anul trecut, Jassy afirmase că tehnologiile AI vor rescrie modul în care munca este realizată, ceea ce va duce în timp la necesitarea de mai puțini angajați pentru anumite funcții, în timp ce se vor crea roluri noi în alte domenii.

Deși Amazon continuă să raporteze rezultate financiare solide — compania a înregistrat un profit trimestrial semnificativ în ultimele rapoarte — conducerea susține că restructurarea nu este cauzată de probleme financiare imediate, ci de necesitatea de a elimina niveluri de management și de a face organizația mai agilă după perioada de extindere rapidă din timpul pandemiei.

Pe fondul acestor schimbări, compania a anunțat și închiderea magazinelor Amazon Fresh și Amazon Go, ca parte a reorientării către priorități strategice, cum ar fi AI, automatizare și centre de date.

Reducerile de personal la Amazon se înscriu într-un context mai larg al industriei tech, unde companii majore adoptă măsuri similare pentru a ajusta structurile de costuri, pentru a răspunde schimbărilor automate ale pieței muncii și pentru a se concentra pe dezvoltarea tehnologiilor emergente.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
stirileprotv.ro
image
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
La 13 ani de la despărțirea de Gabi Torje, Iulia Pârlea a spus adevărul. Ce s-a întâmplat
fanatik.ro
image
Teoria erorii cognitive în cazul accidentului din Timiș: „Creierul șoferului n-a mai ținut cont de TIR”. De ce este improbabil ca „lane assistul” să fi cauzat carnagiul
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Un român din Grecia și-a dus fetița nou-născută în stop cardiac la o clinică veterinară 
antena3.ro
image
Fiecare român pierde 57.000 de lei, din cauza datoriei de aproape 60% din PIB
observatornews.ro
image
BREAKING! Robert Stoica a fost găsit mort
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Cum poți reclama încălcarea drepturilor tale la Inspecția Muncii: Pașii prin care poți face o sesizare
playtech.ro
image
Gigi Becali, surpriză neașteptată pentru Robert Niță! L-a lăsat fără cuvinte pe rapidist a doua zi după Dinamo – Foresta 4-5. Foto
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Se schimbă banii în România. Anunț de la BNR privind prima modificare a bancnotelor
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
Horoscop 29 ianuarie. Zi importantă pentru Raci, Fecioarele sunt apreciate de șefi și ar putea primi o mărire
click.ro
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Un miner citind ziarul Scânteia (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 133/1944)
1950. Senzațional! Un spion american sub acoperire de jurnalist se autodenunță în Scînteia!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ingredientul uimitor, catalogat drept ”Botox regal”. Produsul natural te poate întineri și-ți poate reda sănătatea

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică