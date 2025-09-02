search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Alternative la cumpărarea unei locuințe în Cluj-Napoca. „Înainte țineau cai la parter în bloc. Acum cer 3.000 €/mp”

0
0
Publicat:

La prețurile deja mari ale imobiliarelor din marile orașe ale României, precum Cluj-Napoca, Brașov, București, se adaugă impactul majorării TVA. În contextul în care nici veștile de pe piața muncii nu sunt extraordinare, mulți tineri se gândesc la alternative.

Piața imobiliară clujeană, cea mai scumpă din România. FOTO: pexels.com
Piața imobiliară clujeană, cea mai scumpă din România. FOTO: pexels.com

Majorarea TVA la imobiliare a determinat o perioadă de efervescență pe piața din România. Un număr mare de români au intrat în cursa găsirii unei locuințe până la 1 august, data intrării în vigoare a noii reglementări, iar în întâmpinarea lor au venit dezvoltatorii cu „oferte speciale”.

Acest comportament al antreprenorilor a generat o ușoară scădere de preț în unele piețe, conform unui studiu al Imobiliare.ro în trei dintre cele mai mari orașe din ţară.

În Cluj-Napoca, preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns de la o medie de 3.233 euro/mp util în iunie la 3.108 euro/mp util în iulie. Cu toate acestea, orașul rămâne cel mai scump din ţară.

Acum că momentul a trecut și TVA-ul la imobiliare a crescut la 21%, mulți tineri se gândesc la alternative. Mai ales că s-au scumpit și materialele de construcții. 

Există o alternativă la piața imobiliară dintr-un mare oraș? Este întrebarea unui tânăr care locuiește în Cluj-Napoca în jurul căreia a apărut o dezbatere interesantă pe reddit:

„Sunt de 3 ani aici, timp în care au explodat prețurile la imobiliare. Situația mea financiară: am avans mare, restul credit. Situația apartamentelor la vânzare: scumpe și oribile, în multe arunci tot, razi tot, și mai bagi 30.000 de euro.”

Deși dispune de un avans mare, tânărul crede că atât oferta cât și prețurile sunt o „batjocură”.

„Până la urmă ce mare piață a muncii are Cluj încât să justifice luarea unui credit bancar? Mă uit pe linkedin și nu îmi oferă încredere ceea ce văd. Mă adresez mai mult celor ce au rămas în Cluj și nu au cumpărat nimic și nici nu vor. Ați cumpărat în altă parte și ați închiriat, ori planul e să plecați? Ați cumpărat casă și faceți naveta? Ce soluție ați găsit? Florești nu mi se pare o soluție”, scrie un tânăr se vede pus în fața ofertelor din cea mai scumpă piață imobiliară din țară.

Blocuri vechi, pretenții noi

În multe comentarii la postarea amintită se vorbește despre diferențele uriașe dintre calitatea locuințelor și prețurile cerute:

„Prețurile sunt nesimțite rău. Au ieșit acum pe piață niște apartamente din West City Tower la aprox. 3.000 €/mp. Și apoi vezi blocurile din 1960, unde totul e praf, că vin cu aceleași pretenții de preț, și nu mai știi cine nu e normal cu capul.”

„Scria un mănășturean că înainte țineau cai la parter în bloc. Acum cer 3000 €/mp”, a comentat un utilizator al platformei.

Un altul, născut și crescut la Cluj-Napoca, intervine arătând că este doar o legendă faptul că se țineau cai la parterul unui bloc din rău-famatul cartier clujean în primii ani de după Revoluție, unde acum se cer prețuri de lux. 

Citește și: Cât a ajuns să coste un apartament de bloc, la ultimul etaj, într-un mare oraș din România. „Am strâns doar juma' de milion, revin cu restul”

Între chirie și credit

Pentru mulți, chiria este o alternativă reală:

„Păi singura alternativă este chiria, dacă vrei să rămâi în Cluj-Napoca și nu ai banii necesari pentru un apartament și nici nu vrei credit. Care chiar nu e sfârșitul lumii. Momentan pare o soluție bună.”

„Eu pe credit de 20-30 de ani nu iau nici să mă bați. Poate așa pe 5 ani aș lua. E bine și în chirie pentru că am libertate să stau cât vreau, unde vreau, dar și prețurile la chirii au devenit tot mai nesimțite.”

 Un cumpărător povestește „cheia succesului” găsirii unei locuințe la preț rezonabil:

„Am avut notificări pe 3 site-uri și timp de 2 ani am tot vizionat, cred că peste 100 de proprietăți, atât case cât și apartamente. Am ajuns în stadiu de ofertă de 4 ori, de 3 ori a trebuit să renunț. Altă dată vânzătorul a zis că nu vrea să mi-o mai vândă înainte să mergem la notar. Așteaptă-te la dezamăgiri.”

Altul descrie calitatea slabă a construcțiilor noi:

„Am văzut blocuri cu 6 etaje, vechi de max 5 ani, la care parterul era crăpat într-un hal de bagi mâna prin crăpătură. Problema la Cluj nu sunt doar prețurile, ci prețurile + calitatea.”

Mulți cred că piața e alimentată de bani veniți din afara orașului:

„Vin patronache cu banet curat sau la negru de pe Sălaj, Alba, Bistrița, Maramureș, Mureș etc. și cumpără pentru plozi sau ca investiție. Atât timp cât se cumpără, dezvoltatorul nu are motive să coboare prețul.”

„Eu caut de prin 2018 și am tot așteptat deoarece mulți „experți” ziceau că cei care vor aștepta 1-2 ani vor lua cu minim 20% mai ieftin, iar între timp prețurile aproape că s-au dublat”.

Unii au găsit soluții în localitățile din jur

Unii au găsit soluții în localitățile din jur: Baciu, Turda, Oradea

„Am găsit un apartament în Baciu, cam 2000 €/mp, ultimul etaj cu terasă și parcare subterană. Aveam o părere foarte proastă despre Baciu până să vin la fața locului. Transport în comun la 5 minute, cartier aerisit, spații verzi, locuri de joacă.”

Alții preferă să se mute de tot din Cluj:

„Planul e să stau în chirie și să nu îmi arunc banii pe un apartament în Cluj. De banii de apartament + dobândă credit, stau liniștit în chirie cu 300-400 de euro până la bătrânețe. Copii nu îmi doresc, așa că apartamentul s-ar întoarce la stat oricum.”

„Personal, încep să mă întreb de ce nu se uită oamenii și la Turda. Având în vedere că are acces la mai multe autostrăzi și că s-au pus orașul la punct, pare următoarea piață ce urmează să înflorească.”

Salut. Eu sincer am mare încredere în Oradea. Dezvoltare incredibilă pe partea de infrastructură, aproape de vamă etc. Și acolo au crescut prețurile destul de tare”.

Printre cercurile de cunoștințe am văzut că mulți s-au reorientat spre Oradea sau Sibiu. Dar asta acum câțiva ani, că și acolo au început să crească prețurile destul de urât.”

Duplex în Chinteni (localitate limitrofă Clujului-nr) la preț de apartament 2 camere în Cluj, dar ai curte proprie și aer mai curat.”

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
digi24.ro
image
Putin a numit doi „vinovați” pentru „criza” din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
gandul.ro
image
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
mediafax.ro
image
Șase zodii care trec prin transformări majore în viața personală. Devin favoritele astrelor în perioada următoare
fanatik.ro
image
Un livrator Glovo știe pe ce-a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
libertatea.ro
image
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
antena3.ro
image
O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
observatornews.ro
fără imagine
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
De unde vin dulciurile de la LIDL și Kaufland. Sunt produse în această țară și apoi distribuite în toată rețeaua de magazine
playtech.ro
image
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Ianis Hagi semnează, după ce a refuzat o ofertă din La Liga!
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, pentru prima oară în România, după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta nu a...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Demisie în Guvernul Bolojan. Decizia a fost publicată deja în Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Decizie finală privind începerea școlii. Ce se întâmplă pe 8 septembrie
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Imagini de senzație cu Eric Roberts la București! Marele actor, impresionat la cina cu românii: „Sunteți foarte calzi și primitori”
click.ro
image
Dezmăț total după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii! Ispitele s-au „combinat” între ele mai ceva ca în show-urile matrimoniale. Cum s-au terminat poveștile
click.ro
Mahra French Montana jpg
Prințesa neglijată din Dubai s-a logodit cu un rapper celebru, după ce i-a cerut soțului divorțul pe Instagram
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
Prințul Harry mărturisește că toată viața sa va regreta ultima discuție pe care a avut-o cu mama sa

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă