Alternative la cumpărarea unei locuințe în Cluj-Napoca. „Înainte țineau cai la parter în bloc. Acum cer 3.000 €/mp”

La prețurile deja mari ale imobiliarelor din marile orașe ale României, precum Cluj-Napoca, Brașov, București, se adaugă impactul majorării TVA. În contextul în care nici veștile de pe piața muncii nu sunt extraordinare, mulți tineri se gândesc la alternative.

Majorarea TVA la imobiliare a determinat o perioadă de efervescență pe piața din România. Un număr mare de români au intrat în cursa găsirii unei locuințe până la 1 august, data intrării în vigoare a noii reglementări, iar în întâmpinarea lor au venit dezvoltatorii cu „oferte speciale”.

Acest comportament al antreprenorilor a generat o ușoară scădere de preț în unele piețe, conform unui studiu al Imobiliare.ro în trei dintre cele mai mari orașe din ţară.

În Cluj-Napoca, preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns de la o medie de 3.233 euro/mp util în iunie la 3.108 euro/mp util în iulie. Cu toate acestea, orașul rămâne cel mai scump din ţară.

Acum că momentul a trecut și TVA-ul la imobiliare a crescut la 21%, mulți tineri se gândesc la alternative. Mai ales că s-au scumpit și materialele de construcții.

Există o alternativă la piața imobiliară dintr-un mare oraș? Este întrebarea unui tânăr care locuiește în Cluj-Napoca în jurul căreia a apărut o dezbatere interesantă pe reddit:

„Sunt de 3 ani aici, timp în care au explodat prețurile la imobiliare. Situația mea financiară: am avans mare, restul credit. Situația apartamentelor la vânzare: scumpe și oribile, în multe arunci tot, razi tot, și mai bagi 30.000 de euro.”

Deși dispune de un avans mare, tânărul crede că atât oferta cât și prețurile sunt o „batjocură”.

„Până la urmă ce mare piață a muncii are Cluj încât să justifice luarea unui credit bancar? Mă uit pe linkedin și nu îmi oferă încredere ceea ce văd. Mă adresez mai mult celor ce au rămas în Cluj și nu au cumpărat nimic și nici nu vor. Ați cumpărat în altă parte și ați închiriat, ori planul e să plecați? Ați cumpărat casă și faceți naveta? Ce soluție ați găsit? Florești nu mi se pare o soluție”, scrie un tânăr se vede pus în fața ofertelor din cea mai scumpă piață imobiliară din țară.

Blocuri vechi, pretenții noi

În multe comentarii la postarea amintită se vorbește despre diferențele uriașe dintre calitatea locuințelor și prețurile cerute:

„Prețurile sunt nesimțite rău. Au ieșit acum pe piață niște apartamente din West City Tower la aprox. 3.000 €/mp. Și apoi vezi blocurile din 1960, unde totul e praf, că vin cu aceleași pretenții de preț, și nu mai știi cine nu e normal cu capul.”

„Scria un mănășturean că înainte țineau cai la parter în bloc. Acum cer 3000 €/mp”, a comentat un utilizator al platformei.

Un altul, născut și crescut la Cluj-Napoca, intervine arătând că este doar o legendă faptul că se țineau cai la parterul unui bloc din rău-famatul cartier clujean în primii ani de după Revoluție, unde acum se cer prețuri de lux.

Între chirie și credit

Pentru mulți, chiria este o alternativă reală:

„Păi singura alternativă este chiria, dacă vrei să rămâi în Cluj-Napoca și nu ai banii necesari pentru un apartament și nici nu vrei credit. Care chiar nu e sfârșitul lumii. Momentan pare o soluție bună.”

„Eu pe credit de 20-30 de ani nu iau nici să mă bați. Poate așa pe 5 ani aș lua. E bine și în chirie pentru că am libertate să stau cât vreau, unde vreau, dar și prețurile la chirii au devenit tot mai nesimțite.”

Un cumpărător povestește „cheia succesului” găsirii unei locuințe la preț rezonabil:

„Am avut notificări pe 3 site-uri și timp de 2 ani am tot vizionat, cred că peste 100 de proprietăți, atât case cât și apartamente. Am ajuns în stadiu de ofertă de 4 ori, de 3 ori a trebuit să renunț. Altă dată vânzătorul a zis că nu vrea să mi-o mai vândă înainte să mergem la notar. Așteaptă-te la dezamăgiri.”

Altul descrie calitatea slabă a construcțiilor noi:

„Am văzut blocuri cu 6 etaje, vechi de max 5 ani, la care parterul era crăpat într-un hal de bagi mâna prin crăpătură. Problema la Cluj nu sunt doar prețurile, ci prețurile + calitatea.”

Mulți cred că piața e alimentată de bani veniți din afara orașului:

„Vin patronache cu banet curat sau la negru de pe Sălaj, Alba, Bistrița, Maramureș, Mureș etc. și cumpără pentru plozi sau ca investiție. Atât timp cât se cumpără, dezvoltatorul nu are motive să coboare prețul.”

„Eu caut de prin 2018 și am tot așteptat deoarece mulți „experți” ziceau că cei care vor aștepta 1-2 ani vor lua cu minim 20% mai ieftin, iar între timp prețurile aproape că s-au dublat”.

Unii au găsit soluții în localitățile din jur

Unii au găsit soluții în localitățile din jur: Baciu, Turda, Oradea

„Am găsit un apartament în Baciu, cam 2000 €/mp, ultimul etaj cu terasă și parcare subterană. Aveam o părere foarte proastă despre Baciu până să vin la fața locului. Transport în comun la 5 minute, cartier aerisit, spații verzi, locuri de joacă.”

Alții preferă să se mute de tot din Cluj:

„Planul e să stau în chirie și să nu îmi arunc banii pe un apartament în Cluj. De banii de apartament + dobândă credit, stau liniștit în chirie cu 300-400 de euro până la bătrânețe. Copii nu îmi doresc, așa că apartamentul s-ar întoarce la stat oricum.”

„Personal, încep să mă întreb de ce nu se uită oamenii și la Turda. Având în vedere că are acces la mai multe autostrăzi și că s-au pus orașul la punct, pare următoarea piață ce urmează să înflorească.”

„Salut. Eu sincer am mare încredere în Oradea. Dezvoltare incredibilă pe partea de infrastructură, aproape de vamă etc. Și acolo au crescut prețurile destul de tare”.

„Printre cercurile de cunoștințe am văzut că mulți s-au reorientat spre Oradea sau Sibiu. Dar asta acum câțiva ani, că și acolo au început să crească prețurile destul de urât.”

„Duplex în Chinteni (localitate limitrofă Clujului-nr) la preț de apartament 2 camere în Cluj, dar ai curte proprie și aer mai curat.”