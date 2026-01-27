search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Testul Fitch pentru economie: Alexandru Nazare mizează pe stabilitatea ratingului României

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, au avut marți o întâlnire de lucru cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României.

Premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Alexandru Nazare s-au întâlnit cu reprezentanții Fitch. Foto gov

Șeful Executivului a prezentat în întâlnire direcţiile asumate de Guvern pentru consolidarea fiscală, cu accent pe controlul cheltuielilor publice, creşterea eficienţei utilizării resurselor bugetare şi menţinerea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că Fitch va publica anunţul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie, după închiderea pieţelor şi se aşteaptă la o nouă confirmare a credibilităţii dobândite în ultimele 6 luni.

Potrivit Guvernului, discuţiile au vizat principalele măsuri de politică fiscal-bugetară aflate în implementare, evoluţia finanţelor publice şi perspectivele macroeconomice, precum şi modul în care acestea susţin stabilitatea economică şi predictibilitatea necesară mediului investiţional.

Premierul a prezentat direcţiile asumate de Guvern pentru consolidarea fiscală, cu accent pe controlul cheltuielilor publice, creşterea eficienţei utilizării resurselor bugetare şi menţinerea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice, în concordanţă cu angajamentele asumate”, arată Executivul în comunicat.

Totodată, a fost reafirmată abordarea responsabilă a Guvernului în ceea ce priveşte politicile economice şi fiscale pe termen mediu, orientată spre întărirea stabilităţii macroeconomice şi consolidarea încrederii investitorilor în economia României, mai spune Guvernul.

La întrevedere au participat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, arată într-o postare că a prezentat acţiunile concrete ale Guvernului României din ultimele 6 luni, care au dus la performanţa unui deficit bugetar cash de aproximativ 7,65% din PIB, semnificativ sub ţinta de 8,4%, precum şi măsurile care au permis această corecţie într-un context economic dificil.

Am subliniat faptul că reducerea deficitului a fost realizată concomitent cu un nivel record al investiţiilor, prin disciplină bugetară şi decizii coerente în a doua parte a anului. Am discutat, de asemenea, despre perspectivele economice şi fiscale pentru 2026, cu accent pe rolul finanţărilor europene – PNRR şi mecanismul SAFE – în susţinerea investiţiilor publice şi în reducerea costurilor de finanţare ale statului”, mai spune Nazare.

Ministrul Finanţelor subliniază că aceste instrumente sunt foarte importante pentru menţinerea ritmului de dezvoltare şi pentru consolidarea stabilităţii financiare.

Dialogul a confirmat încrederea investitorilor în direcţia economică a României, bazată pe măsuri credibile, reforme clare şi predictibilitate. Continuăm acest parcurs cu obiectivul de a întări stabilitatea macroeconomică şi de a crea condiţii mai bune pentru economie şi pentru oameni”, completează Nazare.

Ministrul Finanţelor anunţă că Fitch va publica anunţul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie, după închiderea pieţelor.

„Ne aşteptăm la o nouă confirmare a credibilităţii dobândite în ultimele 6 luni. Aşa cum am mai subliniat: mizăm în viitor nu doar pe menţinerea ratingului, ci pe îmbunătăţirea performanţelor şi a calificativului de ţară”, transmite Nazare.

