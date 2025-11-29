search
Șoc în traficul aerian. Airbus a rechemat de urgență jumătate din flota globală. Fiecare avion trebuie oprit la sol pentru mai multe ore

Publicat:

A fost haos operativ la companiile aeriene din întreaga lume, după ce Airbus a rechemat urgent 6.000 de aeronave din categoria A320, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din flota globală. Măsura a fost ordonată de Autoritatea Europeană pentru Siguranță Aeriană (EASA) și presupune modificări software imediate, care trebuie făcute înainte ca avioanele să zboare.

Modificarea presupune revenirea la o versiune anterioară a software-ului. FOTO: Pixabay
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Aeriană a emis ordinul vineri seară, ca măsură de precauție, după ce o investigație a scos la iveală un potențial risc la un sistem de control critic al aeronavei, notează Reuters.

Modificarea presupune revenirea la o versiune anterioară a software-ului care controlează sistemul ELAC (Elevator and Aileron Computer), responsabil pentru transmiterea comenzilor de la pilot către elevatoarele din spate. Acestea controlează la rândul lor unghiul de înclinare sau unghiul nasului aeronavei. Deși intervenția este relativ simplă, fiecare avion trebuie oprit la sol câteva ore pentru actualizare.

Problema a fost semnalată după un incident din 30 octombrie, când un zbor JetBlue de pe ruta Cancún – Newark a suferit o pierdere bruscă de altitudine. Cel puțin 15 pasageri au fost răniți atunci. Aeronava a fost deviată spre Tampa, Florida.

Airbus a explicat că radiațiile solare intense ar putea corupe date critice folosite de sistemul de control al zborului, situație descoperită în urma incidentului.

Perturbări globale: sute de zboruri întârziate sau anulate

Rechemarea a apărut într-un moment de trafic intens, inclusiv în weekendul de după Ziua Recunoștinței din SUA. Companii din întreaga lume au raportat probleme:

American Airlines, cel mai mare operator de A320 la nivel mondial, a anunțat că 340 dintre cele 480 de avioane ale sale necesită actualizare. Reparațiile ar urma să fie finalizate în mare parte până sâmbătă. Duminică sunt posibile anulări suplimentare, a precizat compania.

Delta a spus că sunt afectate mai puțin de 50 de aeronave A321neo.

United a raportat șase aeronave afectate și întârzieri minore.

Jetstar (Australia) a anulat mai multe zboruri interne.

ANA (Japan) a anulat 65 de curse sâmbătă, cu posibile anulări și duminică.

Lufthansa, IndiGo și easyJet au scos temporar avioane din serviciu pentru actualizare.

Avianca (Columbia) a anunțat că problema afectează peste 70% din flota sa, suspendând vânzările de bilete până pe 8 decembrie.

În Marea Britanie, doar trei aeronave British Airways sunt vizate, fără impact major asupra operațiunilor.

Aeroportul Gatwick a raportat un număr redus de operatori afectați, iar Heathrow nu a înregistrat perturbări vineri seară.

Industria este sub presiune

Rechemarea vine într-un moment în care centrele de mentenanță sunt deja suprasolicitate, iar sute de avioane Airbus se află la sol pentru reparații sau verificări ale motoarelor.

Ministerul Transporturilor din Marea Britanie a transmis că problemele din țară sunt limitate și că doar câteva aeronave necesită intervenții mai complexe.

A320, lansat în 1984 și primul avion comercial cu comenzi fly-by-wire, este acum cel mai livrat model din lume, depășind recent Boeing 737. În prezent, există aproximativ 11.300 de aeronave din familia A320 în exploatare, dintre care 6.440 sunt din modelul original A320.

Airbus recunoaște că actualizarea va provoca „perturbări operaționale pentru pasageri și clienți”, însă insistă asupra necesității măsurii pentru siguranță.

