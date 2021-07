Unul din trei români intenţionează să cumpere o casă în perioada următoare, potrivit unui recent studiu de piaţă. În topul criteriilor de selecţie se află costul şi zona în care este situată locuinţa, dar acestea sunt urmate îndeaproape de cerinţe legate spaţiu, confort şi modalităţile de petrecere a timpului liber din împrejurimi.

“Perioada lungă de timp pe care oamenii au petrecut-o acasă în timpul pandemiei şi mai ales lockdown-ul din primăvara lui 2020 au schimbat radical criteriile pe care aceştia le aplică atunci când optează pentru o primă casă sau fac un upgrade la locuinţa pe care o au. Ei au înţeles cât este de important spaţiul în care locuiesc, iar confortul este acum un concept mai complex şi însumează spaţiul locuinţei, zona, accesibilitatea facilităţilor de petrecere a timpului liber, dar şi eficienţă energetică şi sustenabilitate. Drept urmare, dezvoltatorii devin din ce în ce mai atenţi la aceste cerinţe”, a declarat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

Tocmai din aceste motive, piaţa rezidenţială a fost unul dintre domeniile foarte puţin afectate de criza determinată de pandemie, fapt care s-a reflectat şi în cifrele de vânzări ale ELCO, brandul german de cazane pentru încălzire de puteri mari, parte din portofoliul Ariston Thermo România, liderul pieţei locale de boilere electrice şi centrale termice, care anul trecut a înregistrat o creştere a vânzărilor de peste 40%.“Este o perioadă foarte bună pentru sectorul construcţiilor, pentru clienţi, dezvoltatori şi pentru economie. Complexitatea şi adaptabilitatea portofoliului de produse ELCO ne permite să fim tot timpul pregătiţi pentru aceste oportunităţi. În plus, alături de o echipă de profesionişti, ELCO oferă servicii ce garantează asistenţă rapidă şi funcţionare eficientă energetic pe toată durata de viaţă a produselor”, a subliniat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

Validată de piaţa de profil, performanţa net superioară a cazanelor ELCO le transformă în tehnologia ideală pentru utilizarea în toată gama de proiecte de construcţii, precum: proiecte rezidenţiale cu soluţie centralizată, clădiri de birouri, comerciale sau logistice, unde spaţiul disponibil trebuie folosit în mod inteligent. Cu o nouă abordare din punct de vedere tehnic dar şi al designului, cazanele în condensare murale ELCO L PLUS acoperă o gamă largă de puteri de la 60 la 200 KW, la montarea individuală, şi pot ajunge până la puteri de 1,6 MW la montarea în cascadă.

“Cazanele din gama ELCO L Plus se potrivesc perfect tendinţei actuale din domeniul contrucţiilor de proiecte rezindenţiale, care implică atât construcţia de locuinţe, dar şi întreaga infrastructură de care au nevoie proprietarii caselor respective – grădiniţe, săli de sport, piscine, zone de retail şi spaţii de coworking”, a subliniat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

THISION® L PLUS – Cel mai performant cazan mural

Datorită flexibilităţii din punct de vedere al tipului de montaj, cazanele din gama ELCO L PLUS sunt disponibile în diferite configuraţii şi puteri, THISION® L PLUS fiind singurul cazan din România cu putere instalată de 200kw/unitate, respectiv 170kw/unitate. De asemenea, cazanele THISION® L PLUS pot fi utilizate atât individual, cât şi în cascadă (în linie pe perete, în line pe suport metalic sau spate în spate).

THISION® L PLUS este cel mai performant cazan suspendat de perete şi cel mai performant cazan din această categoie de pe piaţă, capabil să obţină rezultate de până la 200kW (sau 1,6MW atunci când este montat în cascadă). Când sunt montate în cascadă, modelele au o înălţime mică de instalare de doar 1,7 m şi oferă astfel cea mai redusă amprentă compactă (în ceea ce priveşte lăţimea). Astfel, pot fi montate în cascadă de până la opt cazane, în linie sau unul după altul. Un alt beneficiu al cazanului THISION® L PLUS este compatibilitatea cu o gamă extinsă de sisteme de încălzire comerciale, oferind putere mare şi o amprentă mică la sol.

THISION® L PLUS este incredibil de flexibil şi este disponibil în configuraţii în linie sau spate în spate până la opt cazane, oferind puteri de până la 1,6 MW. Sistemele includ toate componentele necesare pentru a completa circuitul de încălzire primar, cu sistemul de cascadă special conceput pentru o instalare rapidă, simplă şi eficientă.

TRIGON® L PLUS – Cel mai flexibil cazan de pardoseală

TRIGON® L PLUS este cel mai compact cazan de pardoseală disponibil, precum şi cel mai uşor, datorită conţinutului redus de apă, iar cazanele din aceată gamă pot fi montate în cascadă în linie (printr-un suport suspendat pe perete) sau unul după altul, oferind din nou o mare flexibilitate, cu o putere maximă de 1,6 MW. Cazanele TRIGON® L PLUS au o înălţime mică de instalare de 1,8m, colectoarele sunt situate în partea de sus a fiecărei unităţi, în timp ce accesul complet la robinetele de închidere şi conexiuni se face din faţă. Ca şi în cazul celorlalte cazane montate pe perete, pot fi montate până la opt cazane TRIGON® L PLUS în linie sau unul după altul.

TRIGON® L PLUS este incredibil de flexibil şi este disponibil în configuraţii în linie sau spate în spate până la opt cazane, oferind puteri de până la 1,6 MW. Sistemele includ toate componentele necesare pentru a completa circuitul de încălzire primar, cu sistemul de cascadă special conceput pentru o instalare rapidă, simplă şi eficientă.

„Domeniul în care activăm este unul foarte dinamic, cu noi cerinţe şi schimbări care intervin rapid în piaţă. Flexibilitatea portofoliului de produse ELCO reprezintă un privilegiu, care ne permite să îi susţinem pe investitorii şi dezvoltatorii de proiecte de construcţii să răspundă prompt acestor schimbări şi noilor aşteptări venite din partea clienţilor lor. ”, a mai afirmat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

Subsidiară a Ariston Thermo Group începând cu anul 2001, marca germană ELCO a fost fondată în 1928 şi reprezintă una dintre principalele mărci germane pentru soluţii de încălzire comerciale. Compania oferă soluţii de încălzire de capacităţi mari dedicate proiectelor noi, de modernizare sau renovare pentru aplicaţii ce variază de la clădiri de birouri şi complexe comerciale, la spaţii industriale mari.

Pe piaţa din România, brandul ELCO este prezent din 2017, în calitate de furnizor de cazane de încălzire comercializate sub gamele Thision şi Trigon, devenind în scurt timp unul dintre liderii pieţei de profil. Portofoliul brandului include o gama amplă de proiecte, printre care se numără The Bridge 3, Globalworth Campus clădirile 2 şi 3, Spitalul Marie Curie din Bucureşti, ansamblul mixt (rezidenţial şi spaţii de birouri) Record Park din Cluj, clădirea U Center din Bucureşti, clădirea bazinului olimpic din Mureş, al doilea depozit al Altex din Dragomireşti.

De altfel, ELCO şi-a demonstrat orientarea către inovaţie cu peste 90 de ani în urmă, astăzi fiind unul dintre liderii europeni în industria de profil, cu peste 1,7 milioane de sisteme de încălzire instalate în întreaga Europă.