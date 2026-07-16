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Animal X se reunește pe mainstage-ul UNTOLD Trupa fenomen revine în formula care a scris istorie

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Una dintre cele mai așteptate reuniuni din muzica românească va avea loc între 6 și 9 august, la Cluj-Napoca. Animal X, trupa fenomen care a definit adolescența unei întregi generații, revine în fața publicului cu un show special, prezentat în premieră pe main stage-ul UNTOLD.

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La cea de-a unsprezecea ediție UNTOLD, Animal X va urca pe scena principală a festivalului într-un moment spectaculos, dedicat tuturor celor care au crescut cu muzica trupei, dar și celor care sunt pregătiți să descopere live energia unuia dintre cele mai iubite proiecte din istoria muzicii pop românești.

„N-am crezut”, „Pentru ea”, „Balada”, „Iubirea mea” și alte piese care au dominat topurile și au definit sound-ul începutului anilor 2000 vor răsuna din nou, de această dată în fața zecilor de mii de oameni de pe main stage-ul UNTOLD.

Show-ul pregătit pentru festival va aduce împreună emoția, nostalgia și energia care au transformat Animal X într-un adevărat fenomen. Va fi un concert construit ca o călătorie între trecut și prezent, cu momente-surpriză, un setup spectaculos și refrene care au rămas vii în memoria publicului.

De-a lungul carierei, Animal X a fost unul dintre cele mai de succes și influente proiecte pop din România, cucerind publicul printr-un stil inconfundabil, o identitate puternică și hituri care continuă să fie ascultate și cântate chiar și după mai bine de două decenii.

Revenirea lor marchează un moment unic: formula care a scris istorie în muzica românească se reunește pe una dintre cele mai mari scene de festival din lume.

PESTE 200 DE ARTIȘTI ȘI SHOW-URI ÎN PREMIERĂ LA UNTOLD

UNTOLD, unul dintre cele mai mari trei festivaluri din lume, pregătește pentru ediția din 2026 un mix spectaculos de peste 200 de artiști internaționali și români, show-uri memorabile și momente prezentate în premieră.

STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Flo Rida, Martin Garrix, The Chainsmokers, James Hype, Kygo, Carl Cox, Solomun, Sara Landry, Holy Priest și mulți alții fac parte din line-up-ul ediției care va transforma Cluj-Napoca, timp de patru zile și patru nopți, în centrul universului muzical.

Prezența Animal X completează line-up-ul UNTOLD cu unul dintre cele mai puternice momente dedicate muzicii românești. Un show în care nostalgia se transformă într-o adevărată sărbătoare, iar zeci de mii de oameni vor cânta împreună hiturile unei generații.

UNTOLD va avea loc în perioada 6–9 august 2026, la Cluj-Napoca.

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