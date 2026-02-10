search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
UE obține undă verde pentru suspendarea tarifelor Mercosur în cazul unui aflux de importuri agricole

Parlamentul European a adoptat marți, cu o majoritate clară de 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 de abțineri, un nou regulament care le permite instituțiilor UE să suspende temporar preferințele tarifare prevăzute în acordul comercial UE–Mercosur pentru importurile agricole dacă acestea afectează fermierii europeni.

Noul regulament, deja convenit informal cu statele membre ale UE, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri.

Acesta stabilește modul în care UE ar putea suspenda temporar preferințele tarifare prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur privind importurile agricole din țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), în cazul în care o creștere bruscă a acestor importuri afectează producătorii din UE.

În temeiul noilor norme, Comisia va lansa o anchetă privind necesitatea unor măsuri de protecție atunci când importurile de produse agricole sensibile (precum carnea de pasăre, carne de vită, ouă, citrice și zahăr) cresc cu 5% în medie pe o perioadă de trei ani (sub nivelul de 10% pe an propus de Comisie) și dacă, în același timp, prețurile de import sunt cu 5% mai mici decât prețul intern respectiv.

O anchetă poate fi, de asemenea, solicitată de un stat membru sau de o persoană fizică sau juridică care reprezintă industria sau de o asociație care acționează în numele industriei, în cazul unei amenințări de prejudiciu grav pentru industria în cauză.

Cel puțin o dată la șase luni, Comisia va trebui să prezinte Parlamentului un raport de evaluare a impactului importurilor de produse sensibile.

„Garanțiile vor asigura faptul că acordul UE-Mercosur este însoțit de un mecanism de protecție echilibrat și credibil pentru sectorul nostru agricol. Acestea consolidează monitorizarea pieței, introduc criterii clare și obiective pentru a detecta perturbările și permit acțiuni mai rapide pentru produsele sensibile atunci când există indicii de prejudiciu. Acestea vor oferi fermierilor stabilitate și previzibilitate, menținând în același timp echilibrul general al acordului”, a declarat Gabriel Mato (PPE, Spania), raportor permanent pentru Mercosur.

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a transmis un comunicat în care anunță că a „votat, în plenul Parlamentului European, măsurile de salvgardare pentru fermieri, în contextul viitoarei intrări în vigoare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și țările din America de Sud membre ale Mercosur”.

Tot el explică ce înseamnă documentul votat astăzi în PE:

„Aceste măsuri apără fermierii de eventualele riscuri generate de noul acord comercial.

Votul de astăzi este o victorie a Parlamentului European. Este și o victorie a Partidului Popular European și a Partidului Național Liberal, care au insistat pentru aceste clauze de salvgardare. Concret, fermierii vor fi protejați prin:

  • Monitorizare strictă și continuă a importurilor agricole sensibile din Mercosur, cu rapoarte regulate către Parlament și Consiliu.
  • Praguri clare pentru declanșarea investigațiilor, conform acordului final:

creșterea importurilor cu peste 5% față de media ultimilor 3 ani și/sau

scăderea prețurilor cu peste 5% (sub nivelul pieței UE).

  • Proceduri accelerate:

- investigații finalizate în maximum 4 luni pentru produsele sensibile;

- măsuri provizorii aplicabile în cel mult 21 de zile, în cazuri urgente.

Prin votul de astăzi, ne asigurăm că fermierii sunt protejați din prima zi în care acordul UE – Mercosur va intra în vigoare”, sunt precizările făcute de Siegfried Mureșan, eurodeputat liberal din grupul PPE.

Regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE

Odată adoptat în mod oficial de Consiliu, regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Acesta se va aplica după intrarea în vigoare a Acordului comercial interimar UE-Mercosur.

Clauzele de salvgardare bilaterale trebuie să facă parte atât din Acordul de parteneriat UE-Mercosur, cât și din Acordul comercial interimar UE-Mercosur. Aceste două acorduri trebuie încă ratificate de Parlamentul European. Parlamentul a solicitat avizul Curții Europene de Justiție cu privire la compatibilitatea acordurilor cu tratatele UE. Între timp, Parlamentul nu poate ratifica acordurile, dar Comisia Europeană poate opta pentru aplicarea provizorie a acordului după ce cel puțin o țară Mercosur a finalizat ratificarea acestuia.

Economie

