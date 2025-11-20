Pană majoră de curent în Paris: 170.000 de locuinţe fără electricitate, metroul și trenurile oprite

O pană de curent a afectat joi dimineaţa unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuinţe începând de la ora 05:38 GMT (07:38 ora României).

Operatorul reţelei electrice naţionale din Franţa, RTE, a comunicat că incidentul tehnic este legat de staţia de la Issy-Les-Moulineaux din sud-vestul capitalei, dar originea exactă a problemei nu este încă stabilită; investigaţiile sunt în curs, transmite Agerpres.

Pana a dus inclusiv la oprirea mai multor garnituri de metrou şi trenuri suburbane.

Alimentarea cu energie electrică s-a reluat rapid şi până la ora 06:50 GMT mai erau afectate doar circa 2.600 de locuinţe, a precizat RTE.

Furnizorul Enedis afirmase că se aşteaptă la revenirea la normal înainte de ora 08:00 GMT.