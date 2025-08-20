search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

6 români din 10 își doresc mai mult sprijin din partea angajatorului

0
0
Publicat:

6 români din 10 își doresc mai mult sprijin din partea angajatorului pentru a se dezvolta mai mult pe plan profesional și personal și își doresc să obțină mai multe beneficii, potrivit unui sondaj.

Angajați la birou
6 români din 10 își doresc mai mult sprijin din partea angajatorului. Foto arhivă

Potrivit acestuia, cei mai mulți angajați din România vor să evolueze mai mult și mai repede atât pe plan profesional, cât și în cel personal. Astfel, aproape 60% dintre ei consideră că angajatorii ar putea face mai multe eforturi pentru a le susține dezvoltarea, potrivit unui sondaj Genesis Property realizat în prima jumătate a anului, pe un eșantion de 1.012 respondenți la nivel național.

Totodată, aproape jumătate dintre ei își doresc bonusuri acordate în funcție de performanțele obținute, iar o altă parte vrea mai multe beneficii pentru a putea evolua mai bine pe plan personal, după o perioadă în care costurile au crescut accelerat, în multe cazuri peste ritmul de creștere al salariilor.

Oamenii își doresc medii și spații în care pot crește din toate punctele de vedere. Dezvoltarea profesională merge astăzi mână în mână cu cea personală, pentru că nu mai putem separa cine suntem la birou de cine suntem în viața de zi cu zi. Când cultura organizațională creează spațiu pentru învățare, reflecție și autenticitate, oamenii nu doar că rămân, ei contribuie și devin parte dintr-o poveste comună. Adevărata evoluție vine desigur și din traininguri sau obiective atinse, dar și din curajul de a fi tu însuți într-un mediu care te susține”, a spus Elena Panait, Head of Leasing & ComYunitY.

Peste 40% dintre angajați susțin că angajatorul ar trebui să ofere mai mult timp liber, pentru a sprijini mai bine evoluția personală a oamenilor, iar aproape o treime consideră că ar trebui să aibă acces la servicii fără o legătură directă cu jobul, cum ar fi masaj sau psihoterapie.

În plus, mai mult de 80% dintre angajați au subliniat că biroul este important sau foarte important în procesul de evoluție profesională, un semn clar că spațiile de lucru rămân esențiale în ochii oamenilor. Și asta în contextul în care peste două treimi dintre angajați spun că jobul lor este suficient de motivant, dar cea mai mare parte atrage atenția că este loc și de mai bine.

În ceea ce privește cultura organizațională, aspectele care contribuie cel mai mult la o creștere a motivației sunt reprezentate de recunoașterea și recompensarea performanței (60% dintre respondenți), în timp ce aproape 40% consideră că sprijinul pentru echilibrul muncă-viață personală este esențial.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
digi24.ro
image
Filmul tragediei de pe A1, unde un băiat și o fată s-ar fi aruncat în fața TIR-ului. Ce spune șoferul care nu i-a putut evita
stirileprotv.ro
image
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
gandul.ro
image
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
mediafax.ro
image
Companiile care au fost conduse de oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan se bat în instanță. Ce despăgubiri se solicită
fanatik.ro
image
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
libertatea.ro
image
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Dezamăgirea românilor care merg în Lefkada în această perioadă. „În loc de pod dai de un feribot”. Turiştii stau ore întregi la coadă
playtech.ro
image
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Anul universitar, amânat? Studenții români protestează după tăierea burselor: „Nu faceți ce vreți din noi!”
kanald.ro
image
FOTO NASA surprinde un fenomen ciudat: un jet uriaș străpunge cerul dintre nori și...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI Imagini rare cu bunica Maria Băsescu. Organizare impecabilă cu nepoții: le-a cumpărat o groază de rechizite, dar i-a pus să și le care singuri VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
click.ro
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef, Profimedia (1) jpg
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef. Cât este de specială, ce simbolizează și la ce preț se ridică un astfel de model?
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Au renunțat la locul de muncă, iar acum trăiesc într-o casă pe roți, fără televizor. Câți bani cheltuiesc pe lună
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani

OK! Magazine

image
De ce gestul lui Harry doare atât de mult? Pentru mulți lăudabil, inițiativa sa ”apasă multe butoane” la Palat

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!