Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
Video Vasile Dîncu susține că nu trebuie amânată prea mult numirea noului șef SRI: „Poate să vină și din politică, poate să vină și din afară”

0
0
Publicat:

Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a susținut la Interviurile Adevărul că autoritățile nu trebuie să mai amâne prea mult numirea șefului Serviciului Român de Informații.

Vasile Dîncu, europarlamentar PSD FOTO: Mediafax
Vasile Dîncu, europarlamentar PSD FOTO: Mediafax

Prezent la „Interviurile Adevărul”, europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a abordat și subiectul numirii șefilor la serviciile de informații, mai ales că numele său a fost vehiculat recent pentru postul de director al SRI. 

Dîncu susține că nu este interesat de această poziție, după ce a mai fost propus odată în 2017 de Liviu Dragnea, dar că nu trebuie amânat prea mult momentul numirii unui director la SRI, care să facă reformă în instituție.

„Cred că în acest moment nu este bine că nu avem directorii La SIE avem directorul care a fost şi înainte, deci există. În cadrul SRI-ului însă nu avem un director şi cred că n-ar trebui să fie prea mult amânat acest lucru pentru că este un serviciu important al nostru”, a menționat europarlamentarul PSD.  

Întrebat dacă noul șef SRI trebuie să fie un tehnocrat sau un om politic, Dîncu a declarat: 

„Cred că ar trebui să fie un om inteligent, un om cu experiență şi care poate să facă o distincție foarte clară între interesele naţionale şi interesele politice. Şi asta nu contează de unde vine. Poate să vină şi din politică, poate să vină şi din afară, dar pericolul când vine cineva din afară este că rămâne exterior cadrului politic şi asta face să nu poată face o foarte bună legătură între informaţie şi utilitatea ei pentru decizia politică. Cred că este nevoie, într-adevăr, de oameni care înţeleg funcţia într-un stat şi care înţeleg bine şi cum funcţionează politicul. Pentru că dacă vine cineva care vrea să facă în acelaşi timp şi reforma SRI şi să facă şi reforma politică atunci va fi un eșec total”, a spus Vasile Dîncu.

Europarlamentarul mai susține că un șef civil la SRI ar fi cel mai potrivit. 

„Aceste instituții funcţionează cu siguranţă că sunt aceiaşi tehnicieni care lucrează şi dacă au un ministru civil sau un şef de agenţie civil şi dacă nu au. Dar interfaţa cu politicul este diferită. Nu degeaba este nevoie ca aceste servicii să aibă şef civil pentru că pot să facă legătură între proiectele naţiunii şi zona de servicii”, a concluzionat Vasile Dîncu.

 



