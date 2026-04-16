Opt companii de stat vor fi închise. Una dintre ele este „în faliment” de 19 ani. Următorul lot va fi anunțat în 30 de zile

Opt companii de stat vor fi închise definitiv, prin ieșirea controlată din portofoliului statului, potrivit unui anunț oficial al Guvernului, potrivit căruia datoriile totale ale celor 22 de companii analizate de autorități sunt de 4,2 miliarde de lei.

Potrivit Guvernului, cele opt companii de stat care se vor închide sunt: Electrocentrale Group, PetroTrans, CFR Marfă, Rofersped, CFR IRLU, SAAF, SFT-CFR și SNCFR-RA.

PetroTrans se află în faliment încă din 2007, CFR IRLU este în faliment din martie 2025, SAAF este în insolvență din 2024, SFT-CFR este în faliment, iar SNCFR RA se află în dificultate financiară.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat joi că PetroTrans se află în faliment din 2007, iar procedura durează de aproape 19 ani, fiind tergiversată și generând costuri continue. În tot acest timp, statul român nu a recuperat creanțele, în timp ce doar lichidatorii și alte servicii conexe au încasat bani.

Oficialul a precizat că din 2015 se plătește anual o chirie de peste 29.000 de euro pentru conducte existente doar pe hârtie, din cauza unei decizii judecătorești care trebuie respectată. Lipsa lichidării și a radierii companiei a dus la cheltuieli inutile suportate de stat, situația fiind considerată un exemplu de gestionare defectuoasă, cauzată de decizii întârziate sau suprapuse între instituțiile statului.

Pe de altă parte, a spus oficialul, procedura de lichidare a fost prelungită timp de șapte ani din cauza unei contestații depuse de o instituție publică, deși aceasta avea o creanță minoră. Lipsa unei coordonări unitare la nivel guvernamental a contribuit la agravarea pierderilor.

Autoritățile intenționează să stabilească un calendar clar pentru alte companii similare, precum Remin și Minvest.

„Valul doi de companii”, prezentat în maximum 30 de zile

Oana Gheorghiu a afirmat că va continua acest proces de selecție a companiilor de stat cu probleme va continua, următorul val de companii urmând să fie anunțat în 30 de zile.

„Am propus și va trece prin ședința de guvern, în cadrul memorandumului, o procedură prin care vom selecta. Dacă până acum, în primul val, ministerele au fost cele care au decis care sunt companiile care vor intra în proiectul-pilot, pentru următorul val am propus niște criterii de selecție care au în vedere importanța strategică a unei companii și situația financiară în care se află. Credem că statul trebuie să devină acel acționar responsabil care previne intrarea în faliment sau în insolvență a unei companii, care nu mai așteaptă ca aceste companii să ajungă în aceste situații pentru a interveni”, a spus Gheorghiu.