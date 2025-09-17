123Credit.ro și Liziera de Lac anunță un parteneriat pentru facilitarea achizițiilor de locuințe în cel mai nou proiect verde de lângă București

Ce se întâmplă când un proiect rezidențial construit în mijlocul naturii se întâlnește cu o platformă digitală care a reinventat modul în care obții un credit ipotecar?

Răspunsul: un parteneriat care schimbă complet modul în care românii pot deveni proprietari - simplu, rapid și fără stres.

123Credit.ro, unul dintre cele mai dinamice fintech-uri din România, devine partener oficial de finanțare al ansamblului rezidențial premium Liziera de Lac. Cu o echipă de brokeri specializați și tehnologie dezvoltată local, platforma aduce un nou standard de eficiență și claritate în procesul de accesare a creditelor ipotecare și imobiliare. Parteneriatul le oferă viitorilor rezidenți sprijin concret în alegerea soluției financiare potrivite, alături de asistență dedicată pe tot parcursul achiziției.

Un cartier verde, bine conectat la viața urbană

Aflat pe malul lacului Tătaru, la mai puțin de 20 de minute de zona Pallady din București, Liziera de Lac e genul de loc în care vezi mai întâi verdele abundent, apoi betonul. Construit pe un concept urbanistic smart și sustenabil, ansamblul pune accent pe calitatea vieții reale - nu doar pe metri pătrați.

Cu peste 50% din suprafață dedicată spațiilor verzi, alei pietonale, piste de biciclete și zone de relaxare, proiectul este gândit ca un ecosistem complet. Include centrul educațional Bobocel, ce va găzdui în curând o grădiniță, , AGORA - centru comunitar cu hub de coworking, sală de sport dotată cu aparatură performantă, viitor magazin și cafenea, pistă de biciclete, terenuri sportive, loc de joacă pentru copii, promenadă și zone de relaxare. Este, mai degrabă, un stil de viață decât un simplu cartier.

David Popovici, multiplu campion olimpic și mondial la natație, este ambasadorul oficial al proiectului și rezident al complexului. Piscina semiolimpică din ansamblu îi poartă numele, iar denumirea LIDO pool by David Popovici accentuează faptul că sportivul reprezintă pentru dezvoltatorul ansamblului, Liebrecht & wooD, un simbol al performanței și al viziunii pe termen lung.

Finanțare fără complicații, printr-un partener care înțelege ce înseamnă un vis imobiliar

Pentru a susține procesul de achiziție, Liziera de Lac a încheiat un parteneriat cu 123Credit.ro, platforma românească de creditare. Obiectivul este clar: să le ofere viitorilor rezidenți un parcurs financiar simplificat, fără stres sau birocrație.

Cei care aleg o locuință în cadrul proiectului sunt preluați de brokeri dedicați, specializați în produse ipotecare și imobiliare. Aceștia lucrează exclusiv cu clienții Liziera de Lac, pentru a le oferi consultanță personalizată, acces la cele mai bune oferte bancare și sprijin complet, de la prima întrebare până la semnătura finală.

Sebastian Piu: „Vrem să facem creditarea la fel de ușoară ca alegerea unei case frumoase”

„Ne face o deosebită plăcere să anunțăm începutul parteneriatul dintre 123Credit.ro și Liziera de Lac, un proiect care este mai mult decât un ansamblu rezidențial sau o colecție de case frumoase, ci este o adevărată comunitate așezată în mijlocul naturii.

Colaborarea cu 123Credit.ro completează pachetul de beneficii care vin odată cu cumpărearea locuinței, asigurând un proces de finanțare simplu, rapid, fără bătăi de cap și cu garanția celei mai bune soluții de finanțare, adaptată fiecărui client în parte.

Ne dorim ca oamenii care își aleg locuința la Liziera de Lac să nu simtă procesul de finanțare ca pe un obstacol. Din contră – vrem ca acesta să fie un pas natural, ușor și sigur, iar rolul nostru este să fim acolo pentru fiecare client, cu răbdare, claritate și soluții reale.” - a declarat Sebastian Piu, Co-fondator & Managing Partner 123Credit.ro.

„Liziera de Lac nu înseamnă doar case, ci un întreg mod de viață. Ne implicăm activ în procesul de achiziție al clientului, pentru a-i oferi o experiență cât mai plăcută, dar și o procedură simplă și sigură atunci când își alege locuința. De aceea, am integrat în experiența Liziera de Lac și partea de finanțare, printr-un parteneriat cu 123Credit.ro, care oferă cumpărătorilor claritate, sprijin și soluții adaptate propriilor nevoi”, declară Raluca Dumitrică, Head of Marketing, Liebrecht & wooD România. Mai mult, dezvoltatorul punctează: ”Achiziția unei case trebuie să fie o bucurie, nu un obstacol. Astfel, transformăm dorința de a locui la Liziera de Lac într-o experiență sigură, fundamentată pe calitate și pe valoarea unei investiții durabile.”

Broker dedicat de la început până la final

Platforma 123Credit.ro le permite clienților să își evalueze eligibilitatea fără impact asupra scorului FICO, să compare ofertele băncilor partenere și să finalizeze dosarul fără să se deplaseze.

Procesul de finanțare este gestionat integral de către brokerul dedicat. De la analiza profilului financiar, până la comunicarea cu banca, completarea documentelor și interacțiunea cu notarul, totul este coordonat de un singur specialist.

Când dezvoltatorul și brokerul lucrează împreună pentru client

Parteneriatul dintre Liziera de Lac și 123Credit.ro reunește două componente esențiale ale unei achiziții reușite: o locuință bine construită, într-un cartier gândit pe termen lung, și un proces de finanțare simplificat, clar și bine organizat. Dacă vrei să te convingi singur, fă o vizită la Liziera de Lac. Iar ca să știi dacă e momentul potrivit, verifică-ți eligibilitatea direct pe 123Credit.ro.