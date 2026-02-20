21 februarie: Ziua în care s-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu, primul român care a cucerit vârful Everest

Ziua Internațională a Limbii Materne este sărbătorită la data de 21 februarie. Tot în această zi, s-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu și cântăreața americană Nina Simone. La această dată, dar în 1947, regimul comunist român a oferit lui Iosif Stalin titlul de cetățean de onoare, ca simbol al influenței sovietice în țara noastră. Titlul i-a fost retras ulterior, după ce regimul a început să se distanțeze de Moscova.

Ziua Internațională a Limbii Materne (UNESCO)

Ziua Internațională a Limbii Materne este o sărbătoare ținută anual la 21 februarie în întreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală, precum și multilingvismul. A fost anunțată de UNESCO pentru prima oară la 17 noiembrie 1999 și a fost recunoscută de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin aceeași rezoluție prin care 2008 a fost declarat Anul Internațional al Limbilor.

Ziua Internațională a Limbii Materne se sărbătorește în fiecare an din februarie 2000 pentru a promova diversitatea cultural-lingvistică și multilingvismul. Data semnifică ziua din 1952 în care studenții care demonstrau pentru recunoașterea limbii lor materne, bangali, ca limbă națională a Pakistanului, au fost uciși de poliție la Dhaka, astăzi devenită capitala Bangladesh-ului.

Limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare și dezvoltare a patrimoniului tangibil și intangibil. ONU consideră că toate acțiunile ce promovează diseminarea limbilor materne servesc nu doar scopul încurajării diversității lingvistice și educației multilingve, ci ajută și la dezvoltarea conștiinței tradițiilor lingvistice și culturale în întreaga lume și la inspirarea solidarității bazată pe înțelegere, toleranță și dialog.

1848: Publicarea Manifestului Partidului Comunist

Karl Marx și Friedrich Engels au publicat Manifestul Partidului Comunist la Londra, prezentând principiile comunismului și criticând aspru capitalismul. Documentul susținea lupta de clasă și necesitatea unei revoluții proletare pentru abolirea proprietății private și instaurarea unei societăți fără clase.

Manifestul a devenit o lucrare fundamentală a mișcărilor socialiste și comuniste din întreaga lume. Ideile sale au influențat revoluțiile din secolul XX, inclusiv Revoluția Rusă din 1917, și au stat la baza regimurilor comuniste din mai multe țări.

1865: S-a născut la Brăila, ziaristul și prozatorul român Anton Bacalbașa

Anton Bacalbașa (n. 21 februarie 1865, Brăila – d. 1 octombrie 1899), ziarist, prozator și traducător român. Și-a făcut debutul în 1880, la Literatorul lui B. Florescu, Al. Macedonski și Th. Stoenescu, cu poezii lirice. Împreună cu Ion Luca Caragiale a editat prima serie (1893) a revistei umoristice „Moftul român”. Cea mai importantă operă a sa, „Moș Teaca” a fost publicată in 1893. A făcut parte din mișcarea muncitorească și a colaborat la ziarele socialiste (până în 1895): „Emanciparea”, „Literatorul”, „Mesagerul Brăilei”, „Dezrobirea”, „Democrație socială”, „Munca”, „Lumea nouă”, „Drepturile omului”. Ales în 1894 în Consiliul General al Partidul Social Democrat al Muncitorilor din Romania.

1907: Răscoala țăranilor din satul Flămânzi, județul Botoșani

Răscoala țărănească din 1907 a început în data de 21 februarie (8 februarie s.v.) 1907 în Flămânzi, Botoșani și s-a răspândit, în perioada următoare, în toată țara. Răscoala a fost înfrântă de guvern, reprimarea ei de către armată soldându-se cu uciderea unei părți din populația rurală a țării.

Principala cauză a fost nemulțumirea țăranilor legată de inechitatea deținerii pământurilor, aflat în mâinile a doar câtorva mari proprietari.

Consecințele răscoalei au fost:

- Adoptarea unor măsuri pentru ameliorarea situației țărănimii: o lege nouă privind contractele agricole, înființarea unei bănci pentru creditul rural și a Casei Rurale sau abolirea trusturilor de arendași

- Demolarea mitului „țărănimii fericite”, docile și servile, așa-numită „talpă a țării”.

- Crearea în Occident a unei impresii nefavorabile despre România, considerată până atunci o țară pacifistă și aceasta datorită durității represiunii.

- Elita conducătoare a fost nevoită să-și revizuiască concepțiile și astfel a apărut o nouă generație în cadrul clasei politice.

1947: Stalin devine cetățean de onoare al României

Regimul comunist instalat în România, sub influența sovietică, i-a acordat lui Iosif Stalin titlul de cetățean de onoare. Decizia reflecta dependența țării de Uniunea Sovietică și consolidarea puterii comuniste în România.

După moartea lui Stalin și procesul de destalinizare, titlul i-a fost retras, iar regimul comunist român a început să se distanțeze treptat de Moscova. Stalinismul a fost condamnat oficial, iar imaginea sa a fost eliminată din discursul politic oficial.

1916: Bătălia de la Verdun

În 1916, la Verdun, Franța, a început Bătălia de la Verdun, cea mai distrugătoare bătălie din Primul Război Mondial, soldată cu aproximativ 1 milion de victime.

Bătălia s-a încheiat prin respingerea definitivă, de către armata franceză, a atacurilor germane, la 18 decembrie 1916.

Bătălia de la Verdun a mai fost numită și „Abatorul” deoarece numărul de morți, răniți și dispăruți se ridică la aproximativ 1 milion de victime.

Dacă la Marna în 1914 a fost o bătălie în stil clasic, care s-a clarificat în câteva zile, la Verdun a fost prima bătălie care a avut toate caracteristicile războiului de tip nou.

Pentru francezi bătălia de la Verdun a fost, după cea de la Marna, al doilea moment culminant al Primul război mondial.

1933:S-a născut cântăreața americană Nina Simone

Eunice Kathleen Waymon (21 februarie 1933 - 21 aprilie 2003), cunoscută sub numele de Nina Simone a fost o cântăreață, compozitoare, pianistă și activistă pentru drepturile civile americană. Muzica ei a cuprins stiluri precum clasic, folk, gospel, blues, jazz, R&B și pop.

Al șaselea din opt copii născuți dintr-o familie săracă din Tryon, Carolina de Nord, Simone a aspirat inițial să devină pianistă de concert. Cu ajutorul câtorva susținători din orașul natal, s-a înscris la Școala de Muzică Juilliard din New York, apoi a solicitat o bursă pentru a studia la Institutul de Muzică Curtis din Philadelphia, unde, în ciuda unei audiții bine primite, i-a fost refuzată admiterea, fapt pe care ea l-a atribuit rasismului. În 2003, cu doar câteva zile înainte de a muri, Institutul i-a acordat o diplomă onorifică.

Pentru a-și câștiga existența, Simone a început să cânte la pian la un club de noapte din Atlantic City. Ea și-a schimbat numele în „Nina Simone” pentru a se deghiza de membrii familiei, după ce a ales să cânte la „muzica diavolului” sau așa-numitul „cocktail piano”. În clubul de noapte i s-a spus că va trebui să cânte cu acompaniament propriu, ceea ce i-a lansat efectiv cariera de vocalistă de jazz.

A continuat să înregistreze peste 40 de albume între 1958 și 1974, debutând cu „Little Girl Blue”. Ea a avut un single de succes în Statele Unite în 1958 cu „I Loves You, Porgy”.

1948: S-a creat Partidul Muncitoresc Român

A avut loc Congresul de unificare a Partidului Comunist Român şi a Partidului Social Democrat.

În urma acestei unificări s-a creat Partidul Muncitoresc Român, secretar general al Comitetului Central al Partidului fiind ales Gh. Gheorghiu-Dej.

Momentul a însemnat instaurarea în România, pentru o perioadă de 50 de ani, a regimului totalitar.

1961: S-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu, primul din România care a cucerit vârful Everest

Constantin Lăcătușu (n. 21 februarie 1961, Piatra Neamț), alpinist, geolog și cameraman român, primul din România care a cucerit vârful Everest (8.848 m), la 17 mai 1995.

Constantin Lăcătușu este singurul român care a urcat pe cele mai înalte vârfuri ale celor șapte continente, completând lista lui Messner (lista Carstensz) în 8 ani și 166 zile.

1972: Vizita istorică a lui Nixon în China

Președintele american Richard Nixon a efectuat o vizită oficială în China, marcând începutul normalizării relațiilor dintre cele două state. Întâlnirea cu Mao Zedong a fost un moment strategic important, deoarece SUA căutau să îmbunătățească relațiile cu China pentru a contrabalansa influența sovietică.

Această vizită a dus la o schimbare majoră în politica globală, contribuind la recunoașterea internațională a Republicii Populare Chineze. În anii următori, China și SUA au început să colaboreze în mai multe domenii, iar Beijingul a fost acceptat ca membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU.

1972: Marin Preda publică romanul „Marele singuratic”

Marin Preda a publicat Marele singuratic, continuarea romanului Moromeții, explorând evoluția personajului Niculae Moromete într-o societate controlată de regimul comunist. Cartea a avut un impact major asupra literaturii române și a fost interpretată ca o critică subtilă la adresa sistemului totalitar.

2012 - Grupul Pussy Riot a susținut o reprezentație în Moscova, arătând opoziția față de președintele Vladimir Putin

Pe 21 februarie 2012, patru membre ale grupului Pussy Riot au susținut o reprezentație în „Catedrala Hristos Mântitorul” din Moscova, motivate de opoziția față de președintele Vladimir Putin și față de politicile Bisericii Ortodoxe Ruse.

Acțiunile lor au fost oprite de către ofițerii de securitate ai bisericii. Pe 3 martie, după apariția pe Internet a unei înregistrări a spectacolului, trei dintre membrii grupului au fost arestați și acuzați de huliganism.

Pussy Riot este o formație feministă de punk rock din Moscova. Înființată în august 2011, aceasta organizează spectacole provocatoare despre viața politică din Rusia în locuri neobișnuite, cum ar fi pe acoperișul unui troleibuz sau pe o schelă aflată la metroul din Moscova.