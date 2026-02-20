search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

21 februarie: Ziua în care s-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu, primul român care a cucerit vârful Everest

0
0
Publicat:

Ziua Internațională a Limbii Materne este sărbătorită la data de 21 februarie. Tot în această zi,  s-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu și cântăreața americană Nina Simone.  La această dată, dar în 1947, regimul comunist român a oferit lui Iosif Stalin titlul de cetățean de onoare, ca simbol al influenței sovietice în țara noastră. Titlul i-a fost retras ulterior, după ce regimul a început să se distanțeze de Moscova. 

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Ziua Internațională a Limbii Materne (UNESCO) 

Ziua Internațională a Limbii Materne este o sărbătoare ținută anual la 21 februarie în întreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală, precum și multilingvismul. A fost anunțată de UNESCO pentru prima oară la 17 noiembrie 1999 și a fost recunoscută de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin aceeași rezoluție prin care 2008 a fost declarat Anul Internațional al Limbilor.

Ziua Internațională a Limbii Materne se sărbătorește în fiecare an din februarie 2000 pentru a promova diversitatea cultural-lingvistică și multilingvismul. Data semnifică ziua din 1952 în care studenții care demonstrau pentru recunoașterea limbii lor materne, bangali, ca limbă națională a Pakistanului, au fost uciși de poliție la Dhaka, astăzi devenită capitala Bangladesh-ului.

Limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare și dezvoltare a patrimoniului tangibil și intangibil. ONU consideră că toate acțiunile ce promovează diseminarea limbilor materne servesc nu doar scopul încurajării diversității lingvistice și educației multilingve, ci ajută și la dezvoltarea conștiinței tradițiilor lingvistice și culturale în întreaga lume și la inspirarea solidarității bazată pe înțelegere, toleranță și dialog.

1848: Publicarea Manifestului Partidului Comunist

FOTO: Wikipedia
FOTO: Wikipedia

Karl Marx și Friedrich Engels au publicat Manifestul Partidului Comunist la Londra, prezentând principiile comunismului și criticând aspru capitalismul. Documentul susținea lupta de clasă și necesitatea unei revoluții proletare pentru abolirea proprietății private și instaurarea unei societăți fără clase.

Manifestul a devenit o lucrare fundamentală a mișcărilor socialiste și comuniste din întreaga lume. Ideile sale au influențat revoluțiile din secolul XX, inclusiv Revoluția Rusă din 1917, și au stat la baza regimurilor comuniste din mai multe țări.

 1865: S-a născut la Brăila, ziaristul și prozatorul român Anton Bacalbașa

Anton Bacalbașa (n. 21 februarie 1865, Brăila – d. 1 octombrie 1899), ziarist, prozator și traducător român. Și-a făcut debutul în 1880, la Literatorul lui B. Florescu, Al. Macedonski și Th. Stoenescu, cu poezii lirice. Împreună cu Ion Luca Caragiale a editat prima serie (1893) a revistei umoristice „Moftul român”. Cea mai importantă operă a sa, „Moș Teaca” a fost publicată in 1893. A făcut parte din mișcarea muncitorească și a colaborat la ziarele socialiste (până în 1895): „Emanciparea”, „Literatorul”, „Mesagerul Brăilei”, „Dezrobirea”, „Democrație socială”, „Munca”, „Lumea nouă”, „Drepturile omului”. Ales în 1894 în Consiliul General al Partidul Social Democrat al Muncitorilor din Romania.

1907: Răscoala țăranilor din satul Flămânzi, județul Botoșani

Răscoala țărănească din 1907 a început în data de 21 februarie (8 februarie s.v.) 1907 în Flămânzi, Botoșani și s-a răspândit, în perioada următoare, în toată țara. Răscoala a fost înfrântă de guvern, reprimarea ei de către armată soldându-se cu uciderea unei părți din populația rurală a țării.

Principala cauză a fost nemulțumirea țăranilor legată de inechitatea deținerii pământurilor, aflat în mâinile a doar câtorva mari proprietari. 

Consecințele răscoalei au fost:

- Adoptarea unor măsuri pentru ameliorarea situației țărănimii: o lege nouă privind contractele agricole, înființarea unei bănci pentru creditul rural și a Casei Rurale sau abolirea trusturilor de arendași

- Demolarea mitului „țărănimii fericite”, docile și servile, așa-numită „talpă a țării”.

- Crearea în Occident a unei impresii nefavorabile despre România, considerată până atunci o țară pacifistă și aceasta datorită durității represiunii.

- Elita conducătoare a fost nevoită să-și revizuiască concepțiile și astfel a apărut o nouă generație în cadrul clasei politice.

1947: Stalin devine cetățean de onoare al României

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Regimul comunist instalat în România, sub influența sovietică, i-a acordat lui Iosif Stalin titlul de cetățean de onoare. Decizia reflecta dependența țării de Uniunea Sovietică și consolidarea puterii comuniste în România.

După moartea lui Stalin și procesul de destalinizare, titlul i-a fost retras, iar regimul comunist român a început să se distanțeze treptat de Moscova. Stalinismul a fost condamnat oficial, iar imaginea sa a fost eliminată din discursul politic oficial.

1916: Bătălia de la Verdun

În 1916, la Verdun, Franța, a început Bătălia de la Verdun, cea mai distrugătoare bătălie din Primul Război Mondial, soldată cu aproximativ 1 milion de victime.

Bătălia s-a încheiat prin respingerea definitivă, de către armata franceză, a atacurilor germane, la 18 decembrie 1916.

Bătălia de la Verdun a mai fost numită și „Abatorul” deoarece numărul de morți, răniți și dispăruți se ridică la aproximativ 1 milion de victime.

Dacă la Marna în 1914 a fost o bătălie în stil clasic, care s-a clarificat în câteva zile, la Verdun a fost prima bătălie care a avut toate caracteristicile războiului de tip nou.

Pentru francezi bătălia de la Verdun a fost, după cea de la Marna, al doilea moment culminant al Primul război mondial.

1933:S-a născut cântăreața americană Nina Simone

Eunice Kathleen Waymon (21 februarie 1933 - 21 aprilie 2003), cunoscută sub numele de Nina Simone a fost o cântăreață, compozitoare, pianistă și activistă pentru drepturile civile americană. Muzica ei a cuprins stiluri precum clasic, folk, gospel, blues, jazz, R&B și pop.

Citește și: 4 februarie, ziua în care George Washington a fost ales primul președinte al SUA. A pus bazele armatei și Constituției americane

Al șaselea din opt copii născuți dintr-o familie săracă din Tryon, Carolina de Nord, Simone a aspirat inițial să devină pianistă de concert. Cu ajutorul câtorva susținători din orașul natal, s-a înscris la Școala de Muzică Juilliard din New York, apoi a solicitat o bursă pentru a studia la Institutul de Muzică Curtis din Philadelphia, unde, în ciuda unei audiții bine primite, i-a fost refuzată admiterea, fapt pe care ea l-a atribuit rasismului. În 2003, cu doar câteva zile înainte de a muri, Institutul i-a acordat o diplomă onorifică.

Pentru a-și câștiga existența, Simone a început să cânte la pian la un club de noapte din Atlantic City. Ea și-a schimbat numele în „Nina Simone” pentru a se deghiza de membrii familiei, după ce a ales să cânte la „muzica diavolului” sau așa-numitul „cocktail piano”. În clubul de noapte i s-a spus că va trebui să cânte cu acompaniament propriu, ceea ce i-a lansat efectiv cariera de vocalistă de jazz.

A continuat să înregistreze peste 40 de albume între 1958 și 1974, debutând cu „Little Girl Blue”. Ea a avut un single de succes în Statele Unite în 1958 cu „I Loves You, Porgy”.

1948: S-a creat Partidul Muncitoresc Român

A avut loc Congresul de unificare a Partidului Comunist Român şi a Partidului Social Democrat.

În urma acestei unificări s-a creat Partidul Muncitoresc Român, secretar general al Comitetului Central al Partidului fiind ales Gh. Gheorghiu-Dej.

Momentul a însemnat instaurarea în România, pentru o perioadă de 50 de ani, a regimului totalitar.

1961: S-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu, primul din România care a cucerit vârful Everest 

Constantin Lăcătușu Peak Europa 6403m first ascent, 2006 JPG

Constantin Lăcătușu (n. 21 februarie 1961, Piatra Neamț), alpinist, geolog și cameraman român, primul din România care a cucerit vârful Everest (8.848 m), la 17 mai 1995.

Constantin Lăcătușu este singurul român care a urcat pe cele mai înalte vârfuri ale celor șapte continente, completând lista lui Messner (lista Carstensz) în 8 ani și 166 zile. 

1972: Vizita istorică a lui Nixon în China

Președintele american Richard Nixon a efectuat o vizită oficială în China, marcând începutul normalizării relațiilor dintre cele două state. Întâlnirea cu Mao Zedong a fost un moment strategic important, deoarece SUA căutau să îmbunătățească relațiile cu China pentru a contrabalansa influența sovietică.

Citește și: 5 februarie: Ziua în care România a devenit membră de facto a NATO

Această vizită a dus la o schimbare majoră în politica globală, contribuind la recunoașterea internațională a Republicii Populare Chineze. În anii următori, China și SUA au început să colaboreze în mai multe domenii, iar Beijingul a fost acceptat ca membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU.

1972: Marin Preda publică romanul „Marele singuratic”

Marin Preda a publicat Marele singuratic, continuarea romanului Moromeții, explorând evoluția personajului Niculae Moromete într-o societate controlată de regimul comunist. Cartea a avut un impact major asupra literaturii române și a fost interpretată ca o critică subtilă la adresa sistemului totalitar.

2012 - Grupul Pussy Riot a susținut o reprezentație în Moscova, arătând opoziția față de președintele Vladimir Putin 

Pe 21 februarie 2012, patru membre ale grupului Pussy Riot au susținut o reprezentație în „Catedrala Hristos Mântitorul” din Moscova, motivate de opoziția față de președintele Vladimir Putin și față de politicile Bisericii Ortodoxe Ruse.  

Acțiunile lor au fost oprite de către ofițerii de securitate ai bisericii. Pe 3 martie, după apariția pe Internet a unei înregistrări a spectacolului, trei dintre membrii grupului au fost arestați și acuzați de huliganism.

Pussy Riot este o formație feministă de punk rock din Moscova. Înființată în august 2011, aceasta organizează spectacole provocatoare despre viața politică din Rusia în locuri neobișnuite, cum ar fi pe acoperișul unui troleibuz sau pe o schelă aflată la metroul din Moscova.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Donald Trump, prima reacție după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele: „Tarifele SUA au încheiat 5 din cele 8 războaie”
gandul.ro
image
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
mediafax.ro
image
Care este mâncarea românească favorită a Juliei Sauter. Preparatul tradițional adorat de milioane de români îi înnebunește pe toți străinii care vin în România
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Surse: Ministrul USR Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD. Este din nou blocaj pe pachetul reformei în administrație
antena3.ro
image
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor și OZN-urilor
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Operațiile de micșorare a stomacului ar putea fi decontate de stat. Anunțul făcut de CNAS
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Ucraina nu cedează teritorii Rusiei! Cât mai poate rezista armata ucraineană după patru ani de război
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
Cardiolog: Durerea în brațul stâng indică întotdeauna un infarct?