2 februarie: Ziua în care s-a născut marele actor Vladimir Găitan

0
0
Publicat:

În istorie, data de 2 februarie este cunoscută ca ziua când s-a încheiat Bătălia de la Stalingrad. De asemenea, la 2 februarie 1947 s-a născut actorul Vladimir Găitan, iar în 1882 s-a născut scriitorul irlandez James Joyce. La aceeași dată, în anul 1901 au avut loc funeraliile reginei Victoria a Regatului Unit.

Vladimir Găitan. FOTO: Adevărul
Vladimir Găitan. FOTO: Adevărul

1816 - S-a născut Anastasie Fătu, medic şi naturalist român, fondatorul Grădinii Botanice din Iaşi 

Anastasie Fătu (n. 2 ianuarie 1816, Mușata, Vaslui – d. 3 martie 1886, Iași) a fost un medic și botanist român, membru titular al Academiei Române. În perioada 1833 – 1834, a studiat matematicile ca bursier la Viena, unde a luat doctoratul. Reîntors în țară, a fost numit profesor de matematică la Academia Mihăileană.

1871 - Oraşul Roma a devenit capitala Italiei unite

FOTO: Regent House Gallery
FOTO: Regent House Gallery

Conform legendei, Roma a fost întemeiată de gemenii Romulus și Remus pe 21 aprilie 753 î.Hr., și dovezile arheologice sprijină teoria conform căreia Roma s-a dezvoltat pornind de la așezări pastorale pe Dealul Palatin, construite în zona viitorului Forum Roman, și care au stat la baza noului oraș în secolul VIII î.Hr.. Orașul avea să devină capitala Regatului Roman (condus de o succesiune de șapte regi, conform tradiției), a Republicii Romane (din 509 î.Hr. – 27 î.Hr., guvernată de Senat), și, în final, a Imperiului Roman (din 27 î.Hr., condus de un împărat); aceste succese au depins de cuceririle militare, de dominația economică, precum și de asimilarea selectivă a civilizațiilor învecinate, în mod notabil, etruscii și vechii greci. În anul 64, în timpul domniei lui Nero, o mare parte a orașului a fost mistuită de incendiu. Orașul a fost reconstruit în timpul Flaviilor, dar mai ales în timpul împăraților Traian, Adrian și Caracalla. 

 Populația a crescut din nou, ajungând la 100.000 în secolul XVII, dar Roma avea să rămână în urma altor capitale europene în secolele ce au urmat, fiind antrenată în procesul Contrareformei. Prinsă în tumultul naționalist din secolul al XIX-lea, câștigându-și și pierzându-și de două ori, pentru scurt timp, independența, Roma a devenit speranța principală a unificării italiene, susținută de Regatul Italiei condus de regele Victor Emanuel al II-lea; după ce protectoratul francez a fost eliminat în 1870, trupele regale au năvălit în oraș și Roma a fost declarată capitală a Italiei unificate în 1871.

1882 - S-a născut scriitorul irlandez James Joyce, autorul celebrelor romane „Ulise”, „Oameni din Dublin” şi „Veghea lui Finnegan”

p 23 James Joyce WC jpg

James Augustine Aloysius Joyce (n. 2 februarie 1882 – d. 13 ianuarie 1941) a fost un prozator și poet irlandez, considerat unul dintre cei mai importanți scriitori ai secolului al XX-lea. Este cunoscut îndeosebi pentru romanele Portret al artistului în tinerețe (1916), Ulise (1922) și Veghea lui Finnegan (1939). A mai scris nuvele (Oameni din Dublin, 1914), poezii (Muzică de cameră, 1907, și Poezii de doi bani fiecare, 1927) și o piesă de teatru (Exilați, 1918). Criticii îl așează astăzi în fruntea modernismului anglo-saxon, alături de T. S. Eliot, Virginia Woolf și Ezra Pound.

1901 - Au avut loc funeraliile reginei Victoria a Regatului Unit

Victoria Alexandrina (n. 24 mai 1819, Londra – d.22 ianuarie 1901, Isle of Wight), a fost regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei din 1837 până în 1901, împărăteasă a Indiilor, din 1877 până în 1901, și stăpână a celor 28 de colonii britanice.

Domnia ei de 63 de ani și 7 luni, care reprezintă cea mai lungă domnie a unui monarh britanic, este cunoscută sub numele de Era Victoriană. A fost o perioadă de schimbări industriale, culturale, politice, științifice și militare în cadrul Regatului Unit, și a fost marcată de o mare expansiune a Imperiului Britanic.

1943: Se încheie Bătălia de la Stalingrad (21 august 1942 – 2 februarie 1943) 

Bătălia de la Stalingrad din perioada 23 august 1942–2 februarie 1943. FOTO: Arhivă
Bătălia de la Stalingrad din perioada 23 august 1942–2 februarie 1943. FOTO: Arhivă

Victoria Armatei Sovietice în celebra Bătălie de la Stalingrad (21 august 1942 – 2 februarie 1943), marchează un moment de cotitură în desfășurarea celui de al Doilea Război Mondial. Bătălia de la Stalingrad din 1942–1943 a reprezentat un important punct de cotitură în desfășurarea celui de-al Doilea Război Mondial și este considerată cea mai sângeroasă și mai mare bătălie din istoria omenirii. Bătălia a fost marcată de brutalitate și de lipsa de grijă pentru populația civilă, manifestate de ambele părţi angrenate în conflict.

Bătălia a inclus campania de bombardamente germane asupra orașului Stalingrad (azi redenumit Volgograd) din sudul Rusiei, atacul terestru german asupra orașului, și lupte din interiorul orașului însuși, după care a urmat contraofensiva sovietică care, în cele din urmă, a încercuit și distrus forțele germane și ale celorlalți aliați din cadrul Axei din oraș și din regiunea periferică a orașului.

Numărul total al pierderilor de vieți umane este estimat la aproximativ 3 milioane. Lipsa unor date mai exacte este datorată și refuzului guvernului sovietic de atunci de a calcula pierderile din cauza temerilor că sacrificiile ar fi părut prea mari și ar fi demobilizat eforturile de război. Forțele Axei au pierdut aproximativ un sfert din efectivul total de pe frontul de răsărit și nu și-au mai revenit niciodată de pe urma acestei înfrângeri.

Pentru sovietici, victoria de la Stalingrad a marcat o cotitura majora in desfasurarea celui de-al doilea razboi mondial si sfarsitul superioritatii militare a Germaniei si a aliatilor acesteia.

1947: S-a născut actorul Vladimir Găitan 

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Vladimir Găitan s-a născut la 2 februarie 1947, la Suceava, și a murit la 10 noiembrie 2020, la București. În anul 1970, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. 

Găitan a debutat pe scena Teatrului de Comedie, unde a interpretat roluri în piese precum „Trei surori”, „12 oameni furioși” și „Turnul de Fildeș”. 

În anul 1969, a debutat în cinematografie în filmul „Reconstituirea”. De asemenea, a jucat și pe scena Teatrului Nottara în următoarele piese: „Întâlnire la Sunles” și „Îngeri de America”. În anul 2001, a devenit director al Teatrului Nottara. 

Din filmografia sa amintim: „Puterea și adevărul”, „Ceața”, „Din nou împreună”, „Năpasta”, „Omul zilei”, „Roberta”, „Goldberg- Supraviețuitorul”, „Poker”.  

Mai mult decât atât, a jucat și în serialele și telenovelele: „Roberta", „Căsătorie imposibilă", „Daria, iubirea mea", „Cu un pas înainte", „Inimă de țigan", „State de România - Student la Sorbona". 

1948: A murit Smaranda Brăescu, aviatoare şi paraşutistă româncă de renume mondial

Smaranda Brăescu FOTO: Arhivă
Smaranda Brăescu FOTO: Arhivă

Smaranda Brăescu, (21 mai 1897 Hănțești – 2 februarie 1948, Cluj) a fost prima femeie parașutist cu brevet din România, campioană europeană la parașutism (1931) și campioană mondială (în 1932, cu recordul de 7200 m la Sacramento, SUA). Supranumita „Regina Înălțimilor”, Smaranda Brăescu mai are în palmaresul aeronautic: recordul mondial absolut de altitudine, la saltul cu parașuta, realizat în 1932 în Statele Unite ale Americii, o serie de raiduri aeriene europene, participarea la numeroase mitinguri aeronautice interne și internaționale și nu în ultimul rând participarea ca voluntar în cel de-al doilea razboi mondial, atât pe frontul de est, cât și pe frontul de vest. 

În timpul războiului a activat ca voluntar în „Escadrila Albă” de aviație sanitară, pe frontul de est, iar pe frontul de vest în Escadrila nr. 13 de recunoaștere, observație și legătură și apoi în Escadrila nr. 113 Legătură, până la sfârșitul războiului. Pentru activitatea pe front este decorată, primind Crucea „Regina Maria”, clasa a III-a.

După război, indignată de ceea ce se petrecea în România, protestează împotriva falsificării alegerilor din noiembrie 1946, semnând, alături de alte personalități, un memoriu care a fost trimis Comisiei Aliate de Control. Din păcate, acest document ajunge în posesia delegației sovietice, Smaranda și ceilalți semnatari fiind supuși opresoinii comuniste. Smaranda a fost condamnată, în lipsă, la 2 ani de închisoare și este nevoită să se ascundă, să-și schimbe numele, să pribegească, pentru a nu fi trimisă la inchisoare. 

S-a ascuns un timp în via fratelui său geamăn, în casa preotului greco-catolic Anton Pet, din Răchiteni, județul Iași și la Butea. Fiind grav bolnavă a fost operată, sub numele de Maria Matei, iar la sfârșitul anului 1947 se afla la ferma Congregației Maicii Domnului din Cluj, purtând numele de Maria Popescu. A murit în Clinica Universitară a dr. Iuliu Hațieganu pe 2 februarie 1948, fiind înmormântată sub un nume fals la Cimitirul din Cluj, parcela II B, numărul 1550.

1964: A murit Ion Marin Sadoveanu, prozator, poet, dramaturg şi eseist 

Ion Marin Sadoveanu s-a născut la 15 iunie 1893 și a murit la 2 februarie 1964. A studiat filosofia la București și la Paris. După Primul Război Mondial a fost numit șef de cabinet la ministerul de Interne. Ulterior, până în anul 1920 se află la Paris. 

În anul 1926 a fost inspector al teatrelor, ulterior a devenit inspector general. Din anul 1933 a fost director general al teatrelor și operelor. 

A scris „Sfârșit de veac în București” și „Ion Sântu”. 

1977: S-a născut cântăreața columbiană Shakira

Shakira FOTO: shutterstock
Shakira FOTO: shutterstock

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, s-a născut la 02 februarie 1977 in Barranquilla, Columbia, într-o familie mixta columbiano-arabă.

La vârsta de 8 ani, ea a compus primul ei cântec intitulat ”Tus Gafas Oscuras”,dedicat tatălui său.

1980: S-a născut Mihai Georgescu („Miţă”), solistul trupei „Bere gratis” 

Mihai Georgescu FOTO: Adevărul
Mihai Georgescu FOTO: Adevărul

Mihai Georgescu s-a născut la 2 februarie 1980, la București. A absolvit Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane, însă a urmat și cursuri de canto clasic. 

Solistul trupei „Bere gratis” a mai cântat cu Ghost. Primul hit lansat a fost „Ce mișto”, iar în anul 1999 a apărut albumul de debut al trupei, intitulat „De vânzare”. 

În anul 2014, a fost lansat videoclipul melodiei „Noapte caldă”, cu Bere Gratis feat Sore, iar în anul 2016 a fost lansat albumul „Tonomatul de vise” cu piesele: „Noapte caldă”, „Două inimi” cu Giulia, „Până sus la cer” cu Mellina, „Iarna ne-a surprins îndrăgostiți” cu Elena Gheorghe, „Frate” cu Gheorghe Zamfir & Shift și „O lume nebună„ cu Zhao. 

