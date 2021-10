Spectacolul „Capcană mortală”, un succes de pe Broadway, în premieră în România

Din distribuţie fac parte: Şerban Gomoi, Isabela Neamţu / Laura Vasiliu, Rareş Andrici, Ada Navrot / Crenguţa Hariton, Cristian Nicolaie / Alexandru Mike Gheorghiu. Scenografia este semnată de Ştefan Caragiu, iar muzica originală, de Alexandru Suciu.

Pentru prima dată pusă în scenă în România, piesa "Capcană mortală", de Ira Levin, are o istorie spectaculoasă. Scrisă în anul 1978, deţine recordul ca cea mai longevivă comedie-thriller de pe Broadway, un succes absolut care s-a bucurat de aproximativ 1.800 de reprezentaţii în primii patru ani. De asemenea, a avut patru nominalizări la Tony Awards, printre care una pentru Cea mai bună piesă.

Un „thriller postmodern”, aşa cum a fost numită, piesa "Capcană mortală" este o construcţie excelentă, care se joacă inteligent cu ideea de teatru în teatru, care chestionează limitele teatrului şi ale suspansului, într-un joc nebun de-a thriller-ul şi comedia, unde spectatorul intră într-un carusel de emoţii, în care surprizele şi răsturnările de situaţie nu se sfârşesc până în ultimul moment.

Sidney, un dramaturg de succes, aflat într-o cumplită pană de inspiraţie, ce durează deja de ceva vreme, primeşte prin poştă un manuscris cu o piesă excelentă, scrisă de unul dintre studenţii lui de la seminar. Mintea lui, obişnuită să construiască scenarii complicate, cu crime gândite ca în cele mai rafinate poveşti poliţiste, va pune şi acum la cale un plan… Nimeni nu cunoaşte piesa scrisă de studentul lui, nu există alte copii, iar tânărul Clifford vine la el acasă, pentru a primi sfaturile maestrului. Spre disperarea soţiei sale, Myra, Sidney pune la cale un plan diabolic, pentru a reveni în lumina reflectoarelor. Ce se întâmplă însă la casa lor izolată, vizitată doar din când în când de misterioasa Helga Ten Dorp, medium cu puteri supranaturale, şi de ciudatul avocat Porter e însă un scenariu care întrece orice imaginaţie şi din el nu lipsesc nici crima, nici pasiunea, nici situaţiile limită, nici umorul…

Ira Levin (1929-2007) s-a născut la New York şi a crescut în Manhattan şi Bronx. A studiat la Horace Mann School, New York University şi Drake University în Des Moines, Iowa, apoi a început să scrie scenarii pentru radio şi televiziune. La 22 de ani a scris prima carte. "Sărutul dinaintea morţii", romanul său de debut, construit în jurul unei crime, i-a adus imediat Premiul "Edgar Allan Poe" şi a intrat repede în patrimoniul clasic al literaturii poliţiste. N-a trecut mult şi tânărul scriitor a venit şi cu prima piesă de teatru, "No Time for Sergeants", pe care Mac Hyman a adaptat-o şi a transformat-o într-un succes. Ambele ecranizate, aceste două texte au fost începutul unei cariere remarcabile de romancier şi de dramaturg.

Romanul lui Levin "Copilul lui Rosemary" (1967), considerat imediat o capodoperă, l-a făcut pe Truman Capote să-l asemene pe autor cu Henry James. Cărţile lui s-au vândut în zeci de milioane de exemplare, bucurându-se de o reală popularitate în America şi fiind, aproape toate, adaptate pentru producţii hollywoodiene.

„Capcană mortală e o poveste inedită, o poveste cu foarte multe răsturnări de situaţie şi cred că suspansul e foarte atrăgător pe scenă. E o poveste simpatică, jucată bine, cu umor, cu tuşe de ironie la adresa thrillerelor. Un spectacol de entertainment de calitate… Ce m-a atras pe mine foarte tare la piesă este elementul de teatralitate, de teatru în teatru, faptul că personajele din spectacol sunt şi personajele din piesa care stă la baza întregii intrigi. Lumea vrea să vină la teatru şi ca să se destindă, şi ca să se amuze, şi ca să uite de problemele de acasă. Şi, sincer, în acest moment nu aş fi găsit oportun un text care să ne scoată în evidenţă angoasele… Şi atunci, cred că această piesă, Capcană mortală, te poate binedispune, în sensul cel mai frumos al cuvântului", spune regizorul Alexandru Mâzgăreanu.

Bilete la spectacol pot fi cumpărate online pe www.nottara.ro sau de la agenţia teatrului (Bd. Magheru 20). Conform normelor legale aflate în vigoare, accesul publicului la spectacolele de teatru este permis doar persoanelor vaccinate contra SARS-COV-2 cu schema completă sau care au trecut prin boală în ultimele 180 de zile, cu condiţia să fi trecut cel puţin 15 zile de când s-au infectat.