„Mitologia primitivă”, primul volum din seria „Măştile Zeului”, este publicată în premieră la Editura Trei

La toate aceste întrebări şi la multe altele în plus răspunde unul dintre cei importanţi autori de mitologie comparată şi profesor de literatură, Joseph Campbell, într-o colecţie amplă, alcătuită din patru volume.

Monumentala lucrare a scriitorului american, publicată între 1959 şi 1968, „Măştile Zeului” cuprinde mitologia din întreaga lume, din antichitate şi până în zilele noastre. În timp ce „Eroul cu o mie de chipuri” (The Hero with a Thousand Faces) o altă lucrare importantă a sa, apărută cu 10 ani înainte de seria prezentă, are la bază surse de inspiraţie preponderent din domeniul psihologiei, cărţile „Măştile Zeului” împletesc aceste influenţe cu informaţii referitoare la cercetări din antropologie, istorie şi arheologie. „Măştile Zeului este cea mai cuprinzătoare şi cea mai imaginativă lucrare pe care o avem despre un subiect care mai devreme sau mai târziu trebuie să atragă atenţia fiecărui cititor serios”, apreciază publicaţia The New York Times această colecţie tematică al cărei prim volum, „Mitologia primitivă”, a fost publicat în premieră în România, la Editura Trei în această lună.

Inclusă în colecţia „Misterele inconştientului colectiv”, ediţia de astăzi a volumului I, „Mitologia primitivă”, lansată iniţial în 1959, a fost completată cu descoperirile ştiinţifice din ultimii 60 de ani, iar munca de actualizare şi integrare a acestor noutăţi aparţine antropologilor Sydney Yeager şi Andrew Gurevich. În acest prim volum din „Măştile Zeului”, Joseph Campbell porneşte într-o călătorie, cu certitudine palpitantă şi pentru cititorii pasionaţi, spre naşterea miturilor. „De la primele expresii ale respectului religios la oamenii premoderni până la riturile şi arta triburilor primare contemporane, mitul a influenţat înţelegerea omenirii asupra lumii, văzute şi nevăzute. Explorând aceste imagini şi practici mitice arhetipale, Campbell examinează conceptele de bază care stau la baza tuturor miturilor umane, chiar şi până în zilele noastre”, precizează Joseph Campbell Foundation.

În „Mitologia primitivă”, el cercetează şi scoate la lumină izvoarele mitului. Combinând exemplar profunzimea savantă cu entuziasmul, el analizează expresiile veneraţiei religioase la oamenii timpurii şi ecourile acestora în riturile triburilor primare supravieţuitoare. Campbell arată cum mitul ne-a modelat înţelegerea lumii, văzută şi nevăzută, de-a lungul timpului. Pe măsură ce explorează şi împărtăşeşte imagini şi practici mitice arhetipale, el indică, de asemenea, modul în care aceste concepte ne influenţează viaţa personală. Primul volum va fi urmat la Editura Trei de „Mitologia orientală”, „Mitologia occidentală” şi „Mitologia creativă”.

Cei pasionaţi de mitologia orientală vor avea ocazia să exploreze în al doilea volum puterea şi felul cum s-au dezvoltat miturile de-a lungul a cinci mii de ani în religiile distincte ale Egiptului, Mesopotamiei, Indiei, Chinei şi Japoniei. În „Mitologia occidentală”, profesorul de literatură oferă cititorilor o sistematică şi fascinantă comparaţie a temelor care stau la baza artei, cultului şi literaturii lumii occidentale. Cel de-al patrulea volum şi ultimul, „Mitologia creativă” completează seria cu tipologia mitologiei europene, începând cu perioada medievală şi continuând cu cea a Renaşterii, şi felul în care aceasta a influenţat gândirea, arta şi literatura modernă. Împreună, ele alcătuiesc una dintre cele mai frumoase şi complete incursiuni în simbolistica poveştilor, a credinţelor şi ritualurilor omenirii, de la apariţie şi până în prezent.

Joseph Campbell (1904-1987) autor şi profesor american renumit pentru munca sa în domeniul mitologiei comparate, s-a născut la New York şi a absolvit Columbia University, unde s-a specializat în literatura medievală. După finalizarea cursurilor masterale, şi-a continuat studiile la universităţi din Paris şi München. Din 1934 a fost profesor la Sarah Lawrence College, unde a predat timp de aproape 40 de ani şi unde, în onoarea lui, a fost înfiinţată Catedra Joseph Campbell, în cadrul departamentului de mitologie comparată.

Pe parcursul vieţii a călătorit mult şi a scris numeroase cărţi, printre care bestsellerurile „Eroul cu o mie de chipuri” şi „Miturile care ne învaţă să trăim”. La Editura Trei a mai apărut „Puterea mitului” (în dialog cu Bill Moyers), carte care poate fi achiziţionată atât în format tipărit, cât şi sub formă de ebook.