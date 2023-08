Zoia Alecu ‒ 50 de ani de carieră artistică

În mișcarea folk din țara noastră au existat și femei care prin felul de a fi, prin mesajul lor, prin muzica lor au reușit să răstoarne lumea. Zoia Alecu este una dintre ele. 2023 este un an aniversar pentru minunata artistă, jumătate de veac de carieră.

Folkul și rockul au găsit o cale de a colabora prin intermediul glasului ei. Zoia Alecu poate cânta în picioare, pe scaun sau pe marginea scenei, uneori desculță, dar întotdeauna cu chitara alături de ea. Are o grădină de care este tare mândră, un băiat pe care îl iubește enorm, iar tinerețea din ochii ei și glasul pătrunzător nu sunt decât o confirmare a femeii extraordinare care este. Este una dintre acele artiste care a reușit prin stilul personal, prin neastâmpărul ei, prin forța spiritului, prin poezia și muzica ei să rămână verticală, impunând și celor care o ascultă același lucru. Zoia Alecu nu suportă constrângeri, nu face compromisuri și este un spirit liber. Nu ştie ce înseamnă să se dea bătută. Aniversează cei 50 de ani de scenă prin trei concerte aniversare extraordinare și lansează și un dublu album de colecție, „The Best of the best of”.

Concertele aniversare extraordinare vor avea loc la Tulcea ‒ 29 septembrie 2023, Teatrul Jean Bart; Ploiești ‒ 20 octombrie 2023, Filarmonica Paul Constantinescu și la București ‒ 17 noiembrie 2023, Sala Dalles. Dublul album aniversar cuprinde un prim CD cu cele mai bune piese din cele patru albume de autor scoase până acum, și un al doilea CD, album de colecție, cu melodii compuse la începutul carierei, în anii 1973-1974, ce au fost înregistrate în studiourile Radio România, cu vocea, ambitusul de 5 octave și jumătate, și sound-ul de atunci. Aceste melodii se găsesc doar în arhiva Radio România, iar acum, cu acordul celor de la radioul public, pe acest album de colecție.

Zoia Alecu a urcat prima dată pe o scenă când avea 12 ani. La 16 ani a cântat la o serată muzicală particulară în fața lui Florian Moțu Pittiș și a lui Doru Stănculescu. Oficial s-a lansat în 1973, nașul ei muzical fiind Doru Stănculescu, iar locul lansării a fost celebrul Club A. Zoia Alecu scrie versuri și compune muzica pentru melodiile ei, ceea ce înseamnă că este un cantautor complet. A învățat singură să cânte la chitară, a făcut clasele primare la liceul de muzică George Enescu unde a învățat vioara. A debutat în 1974 la Cenaclul Flacăra, în aceeași seară cu Nicu Alifantis, dar nu a fost aleasă în acel an, ci după o vreme. Nu a stat prea mult în Cenaclul Flacăra, spiritul ei a fost, este și a rămas liber. A continuat în Cenaclul Amfiteatrul Artelor păstorit, la acea vreme, de Mihai Tatulici. A cântat pe toate scenele din țară, de la București la Sighet, de la Constanța la Timișoara, de la Gărâna la Iași. În 1975-1976 a compus muzica pentru spectacole de teatru la Nottara, iar la începutul lui 1986 a fost invitată să compună muzică pentru spectacolele Circului. Tot în ’86, Crina Mardare și trupa Sfinx au invitat-o să li se alăture. A ales acest drum și aproape 20 de ani a cântat rock în trupa Sfinx Experience și pop-rock în duetul Stereo alături de Crina Mardare. Trupa Sfinx Experience și-a oprit motoarele. Zoia Alecu s-a reîntors la folk, prima ei dragoste. În 2007 își lansează primul album de autor, „Vino aici”. Urmează „Cărări de maci”, în 2009, „Printre lupi”, în 2012 și „Să ierți”, în 2015.

„Sigur că m-am schimbat de-a lungul timpului. M-am supramaturizat. Am devenit mai tolerantă. Am început să cânt folk din toamna anului 1973. În 1986 am intrat în Sfinx Experience. Zece ani am avut concerte în străinătate, fără un album. M-am întors din nou la folk după mulți ani de absență și am reușit să scot patru albume. Pe vremea când aveam 35-40 de ani nu eram dispusă deloc să accept că lângă mine cineva vorbește greșit. Acum sunt mult mai tolerantă. Tac și-mi văd de drum. Îmi iau distanță față de persoanele care vorbesc la modul acesta, nu de alta, dar am încă un auz foarte bun. Sper să rămână așa până la vârsta la care voi considera că trebuie să depun armele. Nu pot eu personal, înăuntrul meu, să trec peste chestia asta. Mi se încleștează maxilarele. Același lucru pățesc când te aud cum cânți fals. Da, mi se întâmplă și mie să mi se ducă vocea pe pustiu, fie pentru că am probleme cu vocea, cu gâtul și nu pot emite sunetul acolo unde trebuie, fie pentru că sonorizarea nu este așa cum trebuie să fie. Am o mare problemă cu oamenii care cântă fals. Deci și cu cei care se exprimă agramat, cu dezacorduri”, mărturisea într-un interviu Zoia Alecu.

Își amintește și astăzi de un spectacol al Cenaclului Amfiteatrul Artelor și Viața Studențească, condus de Nicolae Dan Fruntelată și prezentat de Mihai Tatulici. Studenții își pierduseră răbdarea, iar fluierăturile erau greu de stăvilit. Era mai mult moartă decât vie. La intrarea pe scenă se auzeau doar încurajări de genul „Du-te acasă, nu mai vrem!” „Am luat scaunul de pe scenă, cel pe care trebuia să stau în timp ce cântam și l-am aruncat cât colo. Apoi am luat microfonul în brațe și am început să cânt piesa «Bocet». În sală, liniște de mormânt. Uimirea era generală. După ce am terminat piesa, au urmat secunde interminabile de liniște, apoi ropote de aplauze. Am ieșit din scenă și m-am întins pe o bancă. Ce căutam pe scenă? Răspunsul meu a fost unul la fel. Abia după cinci minute de aplauze m-am dus la bis. Am apărut pe scenă și am cântat doar o strofă și-un refren din «Ouă de rouă”. Atât a meritat acel public”, a încheiat Zoia Alecu.

Acum zece ani, Zoia Alecu, sărbătorea 40 de ani de cântec alături de fraţii săi de arme şi de scenă la Cinema Patria, printr-un spectacol numit sugestiv „După 40 de ani”, inspirându-se din bine cunoscuta poveste a lui Alexandre Dumas „După 20 de ani”. „Toţi pentru unul şi unul pentru toţi pentru muzica folk” au fost atunci Nicu Alifantis, Mircea Vintilă, Doru Stănculescu şi Adrian Sărmăşan, Crina Mardare, Mişu Cernea, Andrei şi Cristi Komaroni şi Lisarius. 50 de ani de scenă nu puteau fi sărbătoriți altfel decât prin trei concerte extraordinare. Pregătiți-vă de folk! Sunteți așteptați la Tulcea, Ploiești și București.

Detalii pe pagina de Facebook: www.facebook.com/ZoiaAlecuFolk

pe canalul personal de YouTube: youtube.com/@ZoiaAlecuoficial

pe site-ul: zoiaalecu.ro