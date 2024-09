Zelenski în SUA: Războiul s-ar putea termina anul viitor

Volodimir Zelenski își promovează în SUA ”planul de victorie”. În fața liderilor americani și a Adunării Generale a ONU, președintele ucrainean se manifestă neobișnuit de optimist în ceea ce privește războiul cu Rusia.

Războiul din Ucraina împotriva agresorului Rusia se poate încheia anul viitor, prognozează președintele Volodimir Zelenski. ”O acțiune decisivă acum poate accelera încheierea echitabilă a agresiunii ruse împotriva Ucrainei anul viitor”, a scris liderul de la Kiev pe platforma X, după o întâlnire cu o delegație bipartizană a Congresului SUA. ”Acum, la sfârșitul anului, avem șansa reală de a consolida cooperarea dintre Ucraina și Statele Unite”. Zelenski este recunoscător aleșilor federali americani, ambelor partide și ambelor camere pentru angajamentul lor neclintit în sprijinul Ucrainei. ”Planul nostru de victorie va forța practic Rusia la pace”, a adăugat președintele, după întâlnirea cu reprezentanții Congresului.

Optimism cu privire la încheierea timpurie a războiului cu Rusia a reieșit și la capătul unui interviu acordat de șeful statului ucrainean postului de televiziune american ABC News: ”Cred că suntem mai aproape de pace decât ne imaginăm”. Sfârșitul războiului se apropie, anticipează Zelenski, care, în același interviu, le-a a cerut Statelor Unite și altor parteneri să sprijine în continuare Ucraina.

Speculații despre ”planul de victorie”

Zelenski vrea să prezinte așa-numitul plan de victorie în diversele întâlniri pe care le are programate cu ocazia summitului ONU de la New York, eventual și în discursuri publice. Scopul este de a obține sprijin politic și militar suplimentar din partea aliaților Ucrainei. Ziarul britanic The Times relatează, în acest context, că planul conține o cerere de garanții de securitate occidentale similare cu cele ale aderării la NATO. În plus, Kievul solicită arme, scrie publicația citată, fără a specifica despre ce este vorba, și ajutor financiar suplimentar.

Zelenski ar urma să participe marți (24 septembrie 2024) la o ședință a Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei. Miercuri este așteptat să vorbească în plenul Adunării Generale a ONU. Va fi primit și la Casa Albă de președintele american Joe Biden. Pe agenda sa, Zeleski mai are incluse discuții și cu cei doi candidați favoriți în alegerile din noiembrie pentru șefia administrației de la Washington, Kamala Harris și Donald Trump.

La dezbaterile Adunării Generale a ONU din metropola americană sunt așteptați peste 130 de șefi de stat și de guvern. Germania va fi reprezentată în programul discursurilor de ministrul de Externe Annalena Baerbock, care a aterizat luni la New York. Pe Coasta de Est a ajuns și președintele României, Klaus Iohannis, absent din țară în timp ce partidele parlamentare de la București discută soluții pentru a-i permite să candideze la alegerile legislative pentru un loc în Senat. Și Iohannis le va vorbi delegaților prezenți la cel mai mare organism al ONU.

Pregătiri pentru un al doilea summit pentru pace

Într-un discurs la summitul pentru viitor al Națiunilor Unite, organizat la sediul ONU din New York, Zelenski a transmis că se pregătește o nouă întâlnire la vârf dedicată păcii. I-a invitat pe toți șefii de stat și de guvern să continue să susțină eforturile comune pentru un viitor drept și pașnic. Despre președintele rus Vladimir Putin a spus, cu aceeași ocazie, că ”a furat multe, dar nu va fura niciodată viitorul lumii”.

Moscova continuă să refuze să participe la summitul pentru pace. În iunie, zeci de state, cu excepția Rusiei și Chinei, au fost reprezentate la o primă întâlnire de acest fel, în Elveția. Zelenski plănuiește ca o a doua reuniune de asemenea factură să se desfășoare în noiembrie.

Scholz ține la limitele pentru utilizarea armelor germane

Înaintea unei întâlniri pe care a avut-o la New York cu Zelenski, cancelarul federal Olaf Scholz a confirmat că nu intenționează o relaxare a regulilor de utilizare a armelor germane în apărarea ucraineană împotriva Rusiei. Guvernul de la Berlin condus de politicianul social-democrat a luat ”câteva decizii (...) foarte clare” cu privire la sprijinul militar pentru Ucraina. Aceasta înseamnă că Germania nu va ridica restricțiile privind raza de acțiune. ”Avem motive întemeiate pentru asta”.

Zelenski cere în mod repetat aliaților arme cu rază lungă de acțiune, pentru a putea ataca logistica rusă și aeroporturile militare aflate pe teritoriul rus mult în spatele liniei frontului. Cea mai lungă rază de acțiune furnizată de Germania o are lansatorul de rachete Mars II, care poate lovi ținte aflate la 84 de kilometri distanță. Pentru o zonă limitată din jurul Harkovului, guvernul federal a permis utilizarea acestei arme și a obuzierului autopropulsat 2000 cu o rază de acțiune de 56 de kilometri împotriva unor ținte din interiorul Rusiei.

Președintele rus Putin a declarat că va considera folosirea armelor de precizie occidentale cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor aflate pe teritoriul rus ca implicare a NATO în război.

Zelenski mulțumește Germaniei

Șeful statului ucrainean a caracterizat întâlnirea cu Scholz ca fiind una pozitivă, în ciuda refuzului reînnoit al cancelarului în privința rachetelor. Pe canalul propriu de Telegram, Zelenski a mulțumit Germaniei pentru ajutor și a menționat în special contribuția Berlinului la conferința de pace din Elveția. Zelenski nu a comentat explicit faptul că Scholz a respins livrările de rachete și s-a limitat la a cere o demonstrație generală de unitate.

Kievul continuă să se bazeze pe alți parteneri pentru achiziția de arme pe care dorește să le folosească pentru a distruge avioanele rusești aflate la sol, înainte ca acestea să apuce să bombardeze pozițiile de apărare sau orașele din Ucraina.

Situația în estul Ucrainei rămâne tensionată

În regiunile controlate de separatștii pro-moscoviți din răsăritul țării, armata ucraineană se află încă sub presiune. ”Situația din zona Pokrovsk și Kurahove rămâne tensionată”, a comunicat Statul Major General de la Kiev, în raportul său de luni seară. Din cele 125 de atacuri rusești de-a lungul frontului, peste 50 au fost efectuate în această regiune.

În timp ce ucrainenii sunt creditați de observatori independenți că ar fi încetinit înaintarea Rusiei asupra Pokrovskului, important din punct de vedere strategic, situația de lângă Kurahove, mai la sud, rămâne critică pentru apărători. Ca urmare a avansului trupelor ruse în apropierea orașului minier Hirnik, mai multe unități de acolo sunt amenințate să fie încercuite. Există semne ale unei situații similare a pozițiilor defensive mai la sud, lângă orașul Vuhledar.

Articol publicat de Deutsche Welle