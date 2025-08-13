search
Miercuri, 13 August 2025
Iepuri mutanți cu tentacule îngrozesc America. Un virus transformă animalele în creaturi de coșmar. „Nu îi atingeți"

Publicat:

Un virus misterios, observat în SUA, transformă iepurii obișnuiți în creaturi bizare, cu excrescențe negre asemănătoare unor tentacule ce ies din cap. Fenomenul, raportat inițial în 2024 în Fort Collins, Colorado, devine tot mai frecvent, iar experții avertizează populația să nu atingă animalele. 

Iepurii sunt infectați cu virusul papiloma al iepurelui de câmp / Sursa foto: tvrinfo.ro
Iepurii sunt infectați cu virusul papiloma al iepurelui de câmp / Sursa foto: tvrinfo.ro

  Deși acești „iepuri Frankenstein” au fost văzuți recent mai ales în Colorado, cercetătorii au observat că iepurii de câmp din întreaga regiune central-vestică a SUA ar putea fi infectați cu acest virus rar. Virusul se răspândește în principal prin țânțari și căpușe, care mușcă un animal infectat și transmit mai departe afecțiunea ce modifică ADN-ul.   

Susan Mansfield a declarat pentru 9News că a văzut recent un iepure cu spini sau „ace” negre în jurul gurii: „Păreau niște spini negri sau scobitori negre care ieșeau peste tot în jurul gurii lui. Am crezut că va muri iarna, dar nu a murit. S-a întors și al doilea an – și a crescut”. 

Iepurii sunt infectați cu virusul papiloma al iepurelui de câmp (cottontail papilloma virus – CRPV), cunoscut și sub numele de virusul papiloma Shope, care determină apariția de tumori pe sau în jurul capului animalului, scrie tvrinfo.ro

Autoritățile au făcut apel la oameni să nu atingă iepurii infectați

Departamentul pentru Parcuri și Faună Sălbatică din Colorado (CPW) a avertizat pe oricine vede iepuri infectați să nu îi atingă. CPW nu crede că virusul poate trece la alte specii, cum ar fi oamenii sau animalele de companie, dar totuși îndeamnă publicul să evite contactul cu acești iepuri și să nu încerce să îi ajute.

Oamenii de știință au precizat că virusul Shope se răspândește rar prin contact direct între iepuri și că nu există cazuri cunoscute de transmitere la oameni prin mușcătura insectelor.

Primul semn că un iepure are virusul este apariția unor pete roșii și proeminente pe piele, care în cele din urmă se transformă în tumori asemănătoare negilor. În multe cazuri, acești negi se transformă în papiloame keratinizate – „coarnele” și „tentaculele” observate la iepuri.

Totuși, unele dintre aceste excrescențe se pot transforma în carcinom scuamos, o formă gravă de cancer de piele, mortală dacă se răspândește și nu este tratată din timp.

Pentru proprietarii de animale de companie care se tem că iepurii lor ar putea contracta virusul, experții medicali spun că cea mai bună metodă de prevenire este protejarea iepurilor de insecte, în special de țânțari.

Dacă o mușcătură de insectă infectează un iepure domestic, medicii veterinari pot îndepărta chirurgical tumorile înainte ca acestea să devină maligne. Ocazional, excrescențele se vindecă singure, dar localnicii spun că iepurii sălbatici din zonă tind să dezvolte coarne din ce în ce mai mari.

Tumorile pot ajunge suficient de mari încât să împiedice iepurele să mănânce, ceea ce duce la moarte prin înfometare.

Potrivit PetMD, aceste tumori se dezvoltă de obicei pe urechi, pleoape sau alte părți ale capului, făcând uneori imposibilă vederea sau auzul.

Mutațiile care au avut loc pe iepurii din zonă au stârnit îngrijorări printre locuitori

Unii utilizatori de pe rețelele sociale au întrebat dacă eutanasierea iepurilor sălbatici infectați ar putea opri răspândirea. „Este mai uman să îi omori când sunt așa sau să îi lași în pace?”, a întrebat cineva pe Reddit. 

Oficialii americani nu au făcut nicio recomandare în acest sens, subliniind că virusul nu prezintă un risc pentru sănătatea publică a oamenilor.

Autoritățile locale de protecție a faunei au menținut ideea că cel mai bine este ca, dacă vezi acești iepuri, să păstrezi distanța și să nu îi atingi.

Iepurii infectați cu acest virus au fost adesea sursa poveștilor despre miticul „jackalope” – un iepure cu coarne de antilopă.

SUA

