O nouă cercetare privind prețurile alimentelor în Europa arată că acestea au crescut cu până la 50% din cauza schimbărilor climatice, indiferent dacă este vorba despre secetă, inundații sau valuri de căldură extremă, potrivit explicațiilor date „Adevărul” de specialiști în domeniu.

„În cercetare sunt prezentate situații extreme (secetă, val de căldură, inundații) care au dus la creșteri semnificative ale prețurilor la diferite categorii de produse alimentare. În cazul Europei, este prezentat cazul secetei severe din Spania din 2023 care a dus la o creștere a prețului uleiului de măsline în toată Uniunea Europeană cu 50% din ianuarie 2023 până în 2024. Acest caz extrem marchează maximul de creștere a prețului pentru un produs alimentar. Pe de altă parte, recentul raport ONU despre Starea securității alimentare și a nutriției în lume 2025 arată creșteri continue ale prețurilor produselor alimentare din 2018 până în 2024, pe toate continentele. Din graficul prezentat în comunicatul nostru de presă se poate vedea că în Europa, prețul alimentelor pe persoană și pe zi (în dolari la paritatea puterii de cumpărare) a crescut de la aprox. 2,8 dolari în 2018 la aprox. 4 dolari în 2024”, a declarat pentru „Adevărul” Praveena Sridhar, coordonatorul științific și de politici al mișcării Salvează Solul.

Acesta a adăugat că Mișcarea Salvează Solul a emis un avertisment urgent: criza tăcută a degradării solului este un factor major, dar ignorat, al acestei tensiuni economice și o amenințare critică la adresa securității alimentare a Europei în viitor.

Prețurile alimentelor au crescut peste tot în lume

La recentul Summit al ONU privind sistemele alimentare din Etiopia, a devenit clar că tendința de creștere a prețurilor la alimente poate fi observată în întreaga lume. Noul raport al ONU, publicat la 28 iulie 2025: The State of Food Security and Nutrition in the World 2025 (Starea securității alimentare și a nutriției în lume 2025) a subliniat faptul că, în fiecare regiune începând cu 2018, costul pe persoană și pe zi (în dolari la paritatea puterii de cumpărare) a crescut.

Credit: Raportul ONU: State of Food Security and Nutrition 2025 & Carbon Brief

Din cauza practicilor agricole industriale intensive, solul devine mai puțin rezistent la schimbări climatice, cu atât mai mult cu cât acestea sunt din ce în ce mai frecvente, cum ar fi seceta sau ploile abundente, ceea ce face culturile agricole extrem de vulnerabile și crește prețurile la alimente, se arată în analiză. În Europa, aceasta este o catastrofă, având în vedere că regiunea este un punct fierbinte al schimbărilor climatice, încălzindu-se de două ori mai mult decât media globală.

Prețuri record în Europa

Statistici exemplificatoare din Europa susțin această imagine sumbră:

· Șocul uleiului de măsline: Bazinul mediteraneean se confruntă cu o secetă fără precedent. Spania - cel mai mare producător mondial de ulei de măsline - s-a confruntat în 2023 cu cea mai gravă secetă din 1905. Solul nerezistent a contribuit în mod direct la creșterea prețurilor uleiului de măsline cu 50% în întreaga Uniune Europeană, din ianuarie 2023 până în ianuarie 2024.

· Recolte volatile, prețuri volatile: Marea Britanie a înregistrat o creștere bruscă de 22% a prețului cartofilor în perioada ianuarie-februarie 2024, demonstrând modul în care lipsa rezistenței solului la precipitații abundente afectează, de asemenea, randamentele și prețurile.

· Scăderi ale randamentului în viitor: Proiecțiile sunt îngrozitoare. În cadrul unui scenariu cu emisii ridicate, randamentul porumbului în regiunea mediteraneeană a Europei ar putea scădea cu până la 40% până în 2050. Pierderile la grâu sunt estimate între 15% și 25%, atât în Europa de Est, cât și în Europa de Vest. Acestea nu sunt simple statistici; ele reprezintă o amenințare directă la adresa disponibilității și accesibilității alimentelor de bază. Alte cercetări sugerează că presiunile asupra mediului, inclusiv schimbările climatice și degradarea solului, ar putea duce la creșterea prețurilor la alimente cu mai mult de o treime până în 2050 - chiar și în țări mai bogate precum Marea Britanie.

În afară de aceste produse alimentare specifice, în medie, inflația prețurilor la alimente în Europa, deși a scăzut de la vârful istoric de 15% din martie 2023, a rămas totuși la un nivel ridicat de 5,7% în 2024, mult peste norma de dinainte de pandemie de 2,1%, care poate fi considerată o rată a inflației „sănătoasă”.