search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video «Alien: Planeta Pământ», serialul care promite să revoluționeze saga: „Omenirea, prinsă între inteligența artificială și monștri”

0
0
Publicat:

Pe 13 august 2025, Disney+ a lansat primul serial live-action «Alien: Planeta Pământ», care promite să reinventeze franciza clasică începută în 1979. Creatorul Noah Hawley (Fargo, Legion) plasează acțiunea în anul 2120, cu doi ani înainte de evenimentele filmului original. O navă misterioasă, Maginot, se prăbușește pe Pământ, iar o echipă de soldați și o tânără descoperă o formă de viață extraterestră care amenință însăși supraviețuirea umanității.

Serialul SF explorează o lume dominată de cinci corporații uriașe, unde cyborgii și androizii coexistă cu oamenii. Apariția hibrizilor – androizi cu conștiință umană – deschide o nouă eră a nemuririi, iar personajele principale poartă nume inspirate din Peter Pan, printre ele fiind Wendy (Sidney Chandler) și Boy Kavalier (Samuel Blenkin). Insula-laborator unde se desfășoară experimentele se numește Neverland (Nicăieri).

Omenirea se află între trecutul întunecat și tehnologia care scapă de sub control – iar noul serial promite să exploreze această dilemă în detaliu. Cu monștri și androizi, cu corporații care au acum chip și nume, «Alien: Planeta Pământ» își propune să redefinească ce înseamnă să fii om în secolul XXII.

„Trăim într-o lume în care natura se întoarce împotriva noastră și tehnologia scapă de sub control”

Hawley a mărturisit la conferința internațională de lansare a serialului că s-a inspirat din propriii copii pentru a contura conflictele morale și umane ale seriei: „Îmi cresc copiii într-o societate în care lumea naturală începe să se întoarcă împotriva noastră și tehnologia pe care am creat-o ne scapă de sub control... Omenirea este prinsă între inteligența artificială și monștrii trecutului”.

O noutate adusă de «Alien: Planeta Pământ» este oferirea unui chip corporațiilor. „Una dintre caracteristicile care definesc «Alien, al optulea oaspete» și «Aliens: Revenirea» este ideea unei corporații anonime și fără chip, Weyland-Yutani. Șoferii spațiali sau soldații sunt, în realitate, la mila acestei corporații anonime. Dar în zilele noastre, corporațiile au un chip, iar acest chip aparține tinerilor tehnocrați, executivi miliardari și celebri”, explică Hawley, subliniind elementul adus în contemporaneitate față de filmul original.

Alex Lawther, care îl interpretează pe CJ „Hermit”, un soldat uman, medic și fratele lui Wendy, chiar a comparat frica pe care o pot provoca Xenomorfii cu cea pe care o generează unii miliardari din domeniul tehnologiei: „O creatură ca aceasta ne face să ne punem întrebări despre propria noastră umanitate. La final, ce e mai înfricoșător? Xenomorful, o presupusă mașină de ucis, sau un miliardar care tratează moralitatea cu o indiferență totală?”.

Citește și: Nasc şi la Moscova blockbustere. „Sputnik“ nu e doar noul „Alien“, ci şi primul „Alien“ rusesc VIDEO

„E o provocare să ne întrebăm dacă Omenirea poate supraviețui propriilor păcate”

„Am trecut prin mai multe faze, spunând povești atât pline de speranță, cât și distopice. Îmi amintesc, de exemplu, de 2001: «O odisee spațială» sau «Star Wars». Apoi, «Alien». În timp ce în «Star Wars» lucrurile par să se îndrepte, în «Alien» totul se agravează. Pentru mine, a fost o responsabilitate să adaptez saga pe micile ecrane, pentru că presupune să creezi o viziune asupra viitorului, în care personajele se confruntă cu întrebarea: ce înseamnă să fii om. Este, de asemenea, o provocare să ne întrebăm dacă omenirea poate supraviețui propriilor păcate”, a mai povestit Hawley.

Apoi a adăugat că genul science-fiction are responsabilitatea de a aborda problemele Pământului și de a imagina un viitor cu soluții: „Provocarea a fost și să scoatem monștrii din ecuație pentru un moment și să vedem ce pot aduce protagoniștii. Există monștri care nu sunt Xenomorfi, ci oameni. Explorăm multe teme despre lumea în care trăim prin intermediul science-fiction-ului, proiectând totul către viitor”.

Monștrii care testează limitele omului în secolul XXII în noua serie Alien Colaj capturi video
Xenomorfii din «Alien: Planeta Pământ» amenință supraviețuirea umanității Colaj capturi video

Elementul surpriză al seriei – Thailanda, aleasă ca decor exotic

În «Alien: Planeta Pământ» apare un alt protagonist neașteptat: Thailanda. Țara asiatică este exotică și fascinantă, dar rar folosită ca decor pentru science-fiction. „Ne-au tratat minunat, a fost un loc extraordinar pentru filmări. În serial se transpiră mult. Deși aveam o echipă de machiaj excelentă, o mare parte din transpirație venea din realitate, din cauza umezelii specifice climei thailandeze. Am avut locații incredibile; a fost magic să filmăm în regiunea Krabi, în junglă, lângă apă. Vizual, a fost foarte spectaculos”, a declarat Alex Lawther.

Citește și: Cel mai credibil film SF produs vreodată, potrivit NASA. Ethan Hawke joacă în rolul principal

Hawley a concluzionat: Science-fiction-ul trebuie să abordeze problemele Pământului și să imagineze un viitor în care le putem rezolva. Sper ca publicul să simtă această călătorie emoțională de la un episod la altul și să continue să vorbească despre ea mult timp după vizionare”.

Filme

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
mediafax.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
fanatik.ro
image
Procurorul Antonia Diaconu: "Noi suntem foarte sus față de restul UE pentru că ne-am dorit să fim"
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Gestul simplu care ajută trandafirii să înflorească mai mari și mai frumoși
playtech.ro
image
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă moarte”
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
kanald.ro
image
Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
EXCLUSIV CNAS răspunde Mediaflux cu poezii juridice acuzațiilor grave aduse de pacienții care au rămas peste noapte fără asigurare medicală
mediaflux.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Filmul plin de acțiune care a captivat publicul de pe Netflix din toate colțurile lumii. E în top și în România
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
Dezvaluiri din raportul medico legal al lui Marilyn Monroe: «Avea sâni falşi și picioarele pline de păr» png
Dezvaluiri din raportul medico-legal al lui Marilyn Monroe: «Avea sâni falşi și picioarele pline de păr»
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie