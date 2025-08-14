Pe 13 august 2025, Disney+ a lansat primul serial live-action «Alien: Planeta Pământ», care promite să reinventeze franciza clasică începută în 1979. Creatorul Noah Hawley (Fargo, Legion) plasează acțiunea în anul 2120, cu doi ani înainte de evenimentele filmului original. O navă misterioasă, Maginot, se prăbușește pe Pământ, iar o echipă de soldați și o tânără descoperă o formă de viață extraterestră care amenință însăși supraviețuirea umanității.

Serialul SF explorează o lume dominată de cinci corporații uriașe, unde cyborgii și androizii coexistă cu oamenii. Apariția hibrizilor – androizi cu conștiință umană – deschide o nouă eră a nemuririi, iar personajele principale poartă nume inspirate din Peter Pan, printre ele fiind Wendy (Sidney Chandler) și Boy Kavalier (Samuel Blenkin). Insula-laborator unde se desfășoară experimentele se numește Neverland (Nicăieri).

Omenirea se află între trecutul întunecat și tehnologia care scapă de sub control – iar noul serial promite să exploreze această dilemă în detaliu. Cu monștri și androizi, cu corporații care au acum chip și nume, «Alien: Planeta Pământ» își propune să redefinească ce înseamnă să fii om în secolul XXII.

„Trăim într-o lume în care natura se întoarce împotriva noastră și tehnologia scapă de sub control”

Hawley a mărturisit la conferința internațională de lansare a serialului că s-a inspirat din propriii copii pentru a contura conflictele morale și umane ale seriei: „Îmi cresc copiii într-o societate în care lumea naturală începe să se întoarcă împotriva noastră și tehnologia pe care am creat-o ne scapă de sub control... Omenirea este prinsă între inteligența artificială și monștrii trecutului”.

O noutate adusă de «Alien: Planeta Pământ» este oferirea unui chip corporațiilor. „Una dintre caracteristicile care definesc «Alien, al optulea oaspete» și «Aliens: Revenirea» este ideea unei corporații anonime și fără chip, Weyland-Yutani. Șoferii spațiali sau soldații sunt, în realitate, la mila acestei corporații anonime. Dar în zilele noastre, corporațiile au un chip, iar acest chip aparține tinerilor tehnocrați, executivi miliardari și celebri”, explică Hawley, subliniind elementul adus în contemporaneitate față de filmul original.

Alex Lawther, care îl interpretează pe CJ „Hermit”, un soldat uman, medic și fratele lui Wendy, chiar a comparat frica pe care o pot provoca Xenomorfii cu cea pe care o generează unii miliardari din domeniul tehnologiei: „O creatură ca aceasta ne face să ne punem întrebări despre propria noastră umanitate. La final, ce e mai înfricoșător? Xenomorful, o presupusă mașină de ucis, sau un miliardar care tratează moralitatea cu o indiferență totală?”.

„E o provocare să ne întrebăm dacă Omenirea poate supraviețui propriilor păcate”

„Am trecut prin mai multe faze, spunând povești atât pline de speranță, cât și distopice. Îmi amintesc, de exemplu, de 2001: «O odisee spațială» sau «Star Wars». Apoi, «Alien». În timp ce în «Star Wars» lucrurile par să se îndrepte, în «Alien» totul se agravează. Pentru mine, a fost o responsabilitate să adaptez saga pe micile ecrane, pentru că presupune să creezi o viziune asupra viitorului, în care personajele se confruntă cu întrebarea: ce înseamnă să fii om. Este, de asemenea, o provocare să ne întrebăm dacă omenirea poate supraviețui propriilor păcate”, a mai povestit Hawley.

Apoi a adăugat că genul science-fiction are responsabilitatea de a aborda problemele Pământului și de a imagina un viitor cu soluții: „Provocarea a fost și să scoatem monștrii din ecuație pentru un moment și să vedem ce pot aduce protagoniștii. Există monștri care nu sunt Xenomorfi, ci oameni. Explorăm multe teme despre lumea în care trăim prin intermediul science-fiction-ului, proiectând totul către viitor”.

Elementul surpriză al seriei – Thailanda, aleasă ca decor exotic

În «Alien: Planeta Pământ» apare un alt protagonist neașteptat: Thailanda. Țara asiatică este exotică și fascinantă, dar rar folosită ca decor pentru science-fiction. „Ne-au tratat minunat, a fost un loc extraordinar pentru filmări. În serial se transpiră mult. Deși aveam o echipă de machiaj excelentă, o mare parte din transpirație venea din realitate, din cauza umezelii specifice climei thailandeze. Am avut locații incredibile; a fost magic să filmăm în regiunea Krabi, în junglă, lângă apă. Vizual, a fost foarte spectaculos”, a declarat Alex Lawther.

Hawley a concluzionat: „Science-fiction-ul trebuie să abordeze problemele Pământului și să imagineze un viitor în care le putem rezolva. Sper ca publicul să simtă această călătorie emoțională de la un episod la altul și să continue să vorbească despre ea mult timp după vizionare”.