search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Foto Imaginea virală cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: „Vito Corleone, made în China. De pus în muzeul kitsch-ului”

0
0
Publicat:

Câteva imagini cu afaceristul Nicolae Cristescu, aflat în centrul unui scandal legat de ocuparea ilegală a Pieței 16 Februarie din Capitală, au devenit virale pe rețelele de socializare, datorită stilului de viață extravagant afișat de acesta.

Nicolae Cristescu. Sursa: Facebook
Nicolae Cristescu. Sursa: Facebook

O fotografie îl înfățișează pe Nicolae Cristescu, îmbrăcat în costum de motociclist, într-o cameră plină cu trofee de vânătoare, în care se regăsesc opere de artă, un tablou cu Arsenie Boca, borcane cu zacuscă și blănurile unui lup și a unui urs folosită drept covor.

Nicolae Cristescu, ținta ironiilor

Imaginea a stârnit valuri de comentarii pe Facebook, însă nu este singura fotografie virală cu acesta. Unii români au ironizat stilul opulent în care Cristescu se prezintă pe pagina sa de Facebook

„Vito Corleone, made în China”, a comentat unul dintre aceștia.

Nicolae Cristescu Sursa facebook (6) jpg
Imaginea 1/10: Nicolae Cristescu Sursa facebook (6) jpg
Nicolae Cristescu Sursa facebook (6) jpg
Nicolae Cristescu Sursa facebook (7) jpg
Nicolae Cristescu Sursa facebook (10) jpg
Nicolae Cristescu Sursa facebook (9) jpg
Nicolae Cristescu Sursa facebook (4) jpg
Nicolae Cristescu Sursa facebook (5) jpg
Nicolae Cristescu Sursa facebook (2) jpg
Nicolae Cristescu Sursa facebook (1) jpg
Nicolae Cristescu Sursa facebook (3) jpg
Nicolae Cristescu Facebook jpg

Alții l-au asemuit unor personaje fantastice:

„Legenda lui Gigi Macho, bărbatul care nu merge, ci defilează, și când intră în încăpere oglinzile se aburesc de emoție”, a scris altcineva.

Au existat și glume legate de ținuta afaceristului, inclusiv de eticheta de preț agățată de haină și de ochelarii săi de soare:

„Ce-mi plac mie cei cu ochelari de soare în interior! Dar probabil că era prea puternică lumina superbului candelabru”, notează un alt utilizator.

Fotografia le-a amintit unora de filmul „Secretul lui Bachus”, iar alții l-au comparat cu personaje interpretate de actorii Ștefan Mihăilescu-Brăila și George Dinică sau cu vedeta Romică Țociu.

„De pus în Muzeul kitsch-ului!”, concluzionează cineva. În schimb, un alt român a oferit o descriere mai sobră.

„Imaginea reprezentativă a unui CAP-ist aterizat în abundența capitalismului. Din nefericire, pentru țara asta sunt mult prea mulți ca el”, afirmă acesta.

Scandalul Pieței 16 februarie

Nicolae Cristescu, fost finanțator al Rapid și inculpat într-un dosar DIICOT pentru camătă și șantaj, este acuzat că administrează ilegal, de aproape un an, Piața 16 Februarie din Sectorul 1, București, după expirarea contractului cu primăria.

Deși acordul s-a încheiat în august 2024, Cristescu a refuzat predarea spațiului de 1.500 de metri pătrați și a blocat încercările autorităților de preluare, afirmând că „îi are la mână pe toți” polițiștii. „Eu am fost un partener loial și de bună credință al primăriei, primăria a făcut profit”, a susținut Cristescu, potrivit Snoop

Piața, ocupată de aproape două decenii de firma lui Cristescu, a fost folosită de peste 200 de comercianți, mulți ținuți timp de 13 ani într-un cort fără autorizație. Primarii care s-au succedat au promis modernizarea, dar situația a fost blocată juridic, actualul edil, George Tuță, declarând că abia recent a primit mandatul să rezilieze contractul și să demoleze construcțiile neautorizate. Între 2009 și 2024, primăria a încasat circa 6 milioane de lei din concesiune, însă veniturile au scăzut după 2016. Cristescu susține că a fost „un partener loial” al administrației, în timp ce procurorii DIICOT îl cercetează pentru implicarea într-o rețea de camătă și șantaj, alături de membri ai lumii interlope.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska. Principalele reacții
mediafax.ro
image
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
fanatik.ro
image
Procurorul Antonia Diaconu: "Noi suntem foarte sus față de restul UE pentru că ne-am dorit să fim"
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă moarte”
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Noi reguli pentru şoferi. Testele de vedere devin obligatorii, noutăţi legate şi de alcoolemia la volan, în Marea Britanie
playtech.ro
image
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
VIDEO ”E ok să vii așa? N-am mai văzut așa ceva”. Cum a apărut Tudor Băluță la conferință, înainte de Trnava - Craiova
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Explozie puternică în Bacău, soldată cu patru răniți! A fost activat planul pentru transfer în străinătate prin Mecanismul european
kanald.ro
image
Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Taxă de 25 de lei pe colete! Lovitură pentru românii care comandă de pe Temu și Shein
mediaflux.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Filmul plin de acțiune care a captivat publicul de pe Netflix din toate colțurile lumii. E în top și în România
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Familia Al Thani Instagram jpg
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie