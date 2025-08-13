Câteva imagini cu afaceristul Nicolae Cristescu, aflat în centrul unui scandal legat de ocuparea ilegală a Pieței 16 Februarie din Capitală, au devenit virale pe rețelele de socializare, datorită stilului de viață extravagant afișat de acesta.

O fotografie îl înfățișează pe Nicolae Cristescu, îmbrăcat în costum de motociclist, într-o cameră plină cu trofee de vânătoare, în care se regăsesc opere de artă, un tablou cu Arsenie Boca, borcane cu zacuscă și blănurile unui lup și a unui urs folosită drept covor.

Nicolae Cristescu, ținta ironiilor

Imaginea a stârnit valuri de comentarii pe Facebook, însă nu este singura fotografie virală cu acesta. Unii români au ironizat stilul opulent în care Cristescu se prezintă pe pagina sa de Facebook

„Vito Corleone, made în China”, a comentat unul dintre aceștia.

→ Imaginea 1/10: Nicolae Cristescu Sursa facebook (6) jpg

Alții l-au asemuit unor personaje fantastice:

„Legenda lui Gigi Macho, bărbatul care nu merge, ci defilează, și când intră în încăpere oglinzile se aburesc de emoție”, a scris altcineva.

Au existat și glume legate de ținuta afaceristului, inclusiv de eticheta de preț agățată de haină și de ochelarii săi de soare:

„Ce-mi plac mie cei cu ochelari de soare în interior! Dar probabil că era prea puternică lumina superbului candelabru”, notează un alt utilizator.

Fotografia le-a amintit unora de filmul „Secretul lui Bachus”, iar alții l-au comparat cu personaje interpretate de actorii Ștefan Mihăilescu-Brăila și George Dinică sau cu vedeta Romică Țociu.

„De pus în Muzeul kitsch-ului!”, concluzionează cineva. În schimb, un alt român a oferit o descriere mai sobră.

„Imaginea reprezentativă a unui CAP-ist aterizat în abundența capitalismului. Din nefericire, pentru țara asta sunt mult prea mulți ca el”, afirmă acesta.

Scandalul Pieței 16 februarie

Nicolae Cristescu, fost finanțator al Rapid și inculpat într-un dosar DIICOT pentru camătă și șantaj, este acuzat că administrează ilegal, de aproape un an, Piața 16 Februarie din Sectorul 1, București, după expirarea contractului cu primăria.

Deși acordul s-a încheiat în august 2024, Cristescu a refuzat predarea spațiului de 1.500 de metri pătrați și a blocat încercările autorităților de preluare, afirmând că „îi are la mână pe toți” polițiștii. „Eu am fost un partener loial și de bună credință al primăriei, primăria a făcut profit”, a susținut Cristescu, potrivit Snoop.

Piața, ocupată de aproape două decenii de firma lui Cristescu, a fost folosită de peste 200 de comercianți, mulți ținuți timp de 13 ani într-un cort fără autorizație. Primarii care s-au succedat au promis modernizarea, dar situația a fost blocată juridic, actualul edil, George Tuță, declarând că abia recent a primit mandatul să rezilieze contractul și să demoleze construcțiile neautorizate. Între 2009 și 2024, primăria a încasat circa 6 milioane de lei din concesiune, însă veniturile au scăzut după 2016. Cristescu susține că a fost „un partener loial” al administrației, în timp ce procurorii DIICOT îl cercetează pentru implicarea într-o rețea de camătă și șantaj, alături de membri ai lumii interlope.