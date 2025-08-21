search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Wadephul: "Nu cred că va exista o întâlnire Putin-Zelenski"

0
0
Publicat:

Şeful diplomaţiei germane, Johann Wadephul, a explicat pentru DW cum vede situaţia în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Până acum nu există semnale clare că Putin vrea să poarte discuţii directe cu Zelenski.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul

În timp ce vestul caută o soluţie de pace pentru Ucraina, şeful diplomaţiei germane, Johann Wadephul, efectuează primul său turneu asiatic. În Indonezia am putut sta de vorbă cu el.

DW: Domnule ministru, au devenit Ucraina, Europa, mai sigure în ultimele zile?

Johann Wadephul: Există o mare şansă ca lucrurile să evolueze în direcţia securităţii, chiar a păcii. Totuşi, preşedintele american s-a implicat foarte mult şi a avut grijă ca şi preşedintele rus să se gândească serios să înceteze cu tirurile, luptele şi atacurile împotriva Ucrainei şi să vorbească cu Ucraina despre o soluţie paşnică. Pozitiv este şi faptul că preşedintele american i-a pus în vedere Ucrainei garanţii de securitate. Acestea sunt semnale că poate exista o evoluţie benefică - pentru prima dată în acest groaznic război. Dar acum toată lumea aşteaptă ca Vladimir Putin să fie dispus la modul serios să poarte discuţii despre încetarea războiului. Din păcate, pe câmpul de luptă situaţia arată în continuare cu totul diferit.

După cum aţi spus, între timp a devenit clar că fără garanţii de securitate nu va exista pace în Ucraina. Dar preşedintele Trump a declarat între altele că aşteaptă ca Europa, şi mai ales Germania, să-şi trimită soldaţii. Când şi câţi?

Da, despre asta va trebui să discutăm împreună cu foarte mare grijă. De altfel, aceste discuţii au loc şi în prezent. Totul se pregăteşte cu mare grijă din perspectivă militară şi a politicii de securitate. Cu toate acestea, eu sfătuiesc să aşteptăm să vedem dacă vor avea loc discuţii. În al doilea rând, dacă vor avea loc discuţii, să vedem dacă rezultatul lor va fi o înţelegere viabilă. Şi aici noi toţi aşteptăm poziţia Rusiei. Până acum nu a lipsit voinţa Germaniei de a prelua responsabilitate în acest conflict. Cancelarul Friedrich Merz a demonstrat de la început, practic imediat după depunerea jurământului, angajamentul său. S-a deplasat la Kiev, a participat la o mulţime de conferinţe şi l-a însoţit acum pe Zelenski la Washington. Deci Germania preia responsabilitate prin guvernul federal şi prin cancelar.

Sună de parcă aţi avea în continuare dubii serioase că se va ajunge la o întâlnire Putin-Zelenski...

Da, şi dubiile sunt întemeiate, fiindcă preşedintele Putin nu s-a declarat dispus să negocieze. Preşedintele Zelenski a spus că este gata să participe la o întâlnire bilaterală cu Putin şi apoi la o întâlnire trilaterală şi cu preşedintele Trump. A spus Putin da? Vedem doar că atacă din nou în fiecare zi Ucraina. Vedem doar că aplică tactica tragerii de timp. Vedem doar că are mereu noi pretexte şi pune noi şi noi condiţii. El trebuie în sfârşit să înţeleagă că acest război trebuie să se încheie. Şi Rusia pierde câteodată zilnic 1000 de tineri soldaţi în acest război.  Este un război complet lipsit de sens, care face un rău imens Rusiei şi oamenilor săi. Putin trebuie să ştie, de asemenea, că dacă nu este dispus să poarte negocieri, vor exista noi sancţiuni. Europa şi, cred eu şi SUA, care acum şi-au asumat angajamentul, sunt dispuse pentru asta.

Dacă se va ajunge la o întâlnire Putin-Zelenski, unde va trebui ea să aibă loc, după părerea dumneavoastră? Există câteva propuneri: Geneva, Budapesta, Qatar...Ar dori şi Berlinul să o găzduiască?

Nu. Cred că Berlinul nu are această ambiţie, să găzduiască aceste tratative. Noi participăm cu propuneri, acordăm sprijin. Suntem gata să purtăm discuţii cu toate părţile. Am arătat deja asta până acum. La fel va fi şi în viitor. Dar nu considerăm că marea noastră sarcină este să găzduim aceste discuţii. Important este ca ele să aibă loc. Şi există multe locuri potrivite, şi în Europa, unde ele să se poată desfăşura. Cred că ar trebui să fie un loc cât mai neutru. Elveţia a fost în trecut mereu locul ideal pentru asta.

Interviul complet în limba germană poate fi accesat AICI

Rosalia Romaniec - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
gandul.ro
image
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
mediafax.ro
image
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
fanatik.ro
image
American, șocat după ce a plătit 500 $ pe cazare în București: „Așa arată luxul aici”
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
"Suntem țară mică!". Gigi Becali a intrat în direct, după lovitura uriașă primită de FCSB
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
cancan.ro
image
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
prosport.ro
image
Un măcelar dezvăluie secretul celor mai buni burgeri. Detaliile la care să fii atent când cumperi carnea
playtech.ro
image
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce surpriză! Au făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
ANAF pune tunurile pe nunți, botezuri și alte evenimente. Ce trebuie să facă românii
kanald.ro
image
Un influencer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, umilint și...
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
wowbiz.ro
image
Schimbări la plata facturilor la energie. Românii au început să primească noile facturi majorate
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind voucherele de curent! Poșta Română nu a fost instruită privind aplicația EPIDS pentru tichetele de energie
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Zodia care astăzi, 21 august, o să aibă cea mai bună zi din acest an. Se pare că toate îi vor merge așa cum a visat
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Prințul William, atacat de jurnaliștii de casă: "Ți-am fost mereu aproape, dar acum ne-ai dezamăgit!" Ce i se reproșează

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
15 fraze care îi fac pe oameni să te respecte