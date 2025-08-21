Wadephul: "Nu cred că va exista o întâlnire Putin-Zelenski"

Şeful diplomaţiei germane, Johann Wadephul, a explicat pentru DW cum vede situaţia în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Până acum nu există semnale clare că Putin vrea să poarte discuţii directe cu Zelenski.

În timp ce vestul caută o soluţie de pace pentru Ucraina, şeful diplomaţiei germane, Johann Wadephul, efectuează primul său turneu asiatic. În Indonezia am putut sta de vorbă cu el.

DW: Domnule ministru, au devenit Ucraina, Europa, mai sigure în ultimele zile?

Johann Wadephul: Există o mare şansă ca lucrurile să evolueze în direcţia securităţii, chiar a păcii. Totuşi, preşedintele american s-a implicat foarte mult şi a avut grijă ca şi preşedintele rus să se gândească serios să înceteze cu tirurile, luptele şi atacurile împotriva Ucrainei şi să vorbească cu Ucraina despre o soluţie paşnică. Pozitiv este şi faptul că preşedintele american i-a pus în vedere Ucrainei garanţii de securitate. Acestea sunt semnale că poate exista o evoluţie benefică - pentru prima dată în acest groaznic război. Dar acum toată lumea aşteaptă ca Vladimir Putin să fie dispus la modul serios să poarte discuţii despre încetarea războiului. Din păcate, pe câmpul de luptă situaţia arată în continuare cu totul diferit.

După cum aţi spus, între timp a devenit clar că fără garanţii de securitate nu va exista pace în Ucraina. Dar preşedintele Trump a declarat între altele că aşteaptă ca Europa, şi mai ales Germania, să-şi trimită soldaţii. Când şi câţi?

Da, despre asta va trebui să discutăm împreună cu foarte mare grijă. De altfel, aceste discuţii au loc şi în prezent. Totul se pregăteşte cu mare grijă din perspectivă militară şi a politicii de securitate. Cu toate acestea, eu sfătuiesc să aşteptăm să vedem dacă vor avea loc discuţii. În al doilea rând, dacă vor avea loc discuţii, să vedem dacă rezultatul lor va fi o înţelegere viabilă. Şi aici noi toţi aşteptăm poziţia Rusiei. Până acum nu a lipsit voinţa Germaniei de a prelua responsabilitate în acest conflict. Cancelarul Friedrich Merz a demonstrat de la început, practic imediat după depunerea jurământului, angajamentul său. S-a deplasat la Kiev, a participat la o mulţime de conferinţe şi l-a însoţit acum pe Zelenski la Washington. Deci Germania preia responsabilitate prin guvernul federal şi prin cancelar.

Sună de parcă aţi avea în continuare dubii serioase că se va ajunge la o întâlnire Putin-Zelenski...

Da, şi dubiile sunt întemeiate, fiindcă preşedintele Putin nu s-a declarat dispus să negocieze. Preşedintele Zelenski a spus că este gata să participe la o întâlnire bilaterală cu Putin şi apoi la o întâlnire trilaterală şi cu preşedintele Trump. A spus Putin da? Vedem doar că atacă din nou în fiecare zi Ucraina. Vedem doar că aplică tactica tragerii de timp. Vedem doar că are mereu noi pretexte şi pune noi şi noi condiţii. El trebuie în sfârşit să înţeleagă că acest război trebuie să se încheie. Şi Rusia pierde câteodată zilnic 1000 de tineri soldaţi în acest război. Este un război complet lipsit de sens, care face un rău imens Rusiei şi oamenilor săi. Putin trebuie să ştie, de asemenea, că dacă nu este dispus să poarte negocieri, vor exista noi sancţiuni. Europa şi, cred eu şi SUA, care acum şi-au asumat angajamentul, sunt dispuse pentru asta.

Dacă se va ajunge la o întâlnire Putin-Zelenski, unde va trebui ea să aibă loc, după părerea dumneavoastră? Există câteva propuneri: Geneva, Budapesta, Qatar...Ar dori şi Berlinul să o găzduiască?

Nu. Cred că Berlinul nu are această ambiţie, să găzduiască aceste tratative. Noi participăm cu propuneri, acordăm sprijin. Suntem gata să purtăm discuţii cu toate părţile. Am arătat deja asta până acum. La fel va fi şi în viitor. Dar nu considerăm că marea noastră sarcină este să găzduim aceste discuţii. Important este ca ele să aibă loc. Şi există multe locuri potrivite, şi în Europa, unde ele să se poată desfăşura. Cred că ar trebui să fie un loc cât mai neutru. Elveţia a fost în trecut mereu locul ideal pentru asta.

Rosalia Romaniec - DW