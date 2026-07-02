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”Varză” pe ciolanul României

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Ne aflăm într-o situație fără precedent pentru România!

Dezbaterea și votul motiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva guvernului de coaliție, în Parlamentul României, 5 mai 2026. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea jpg

Criza politică, criza guvernamentală, criza parlamentară, criza crizelor aleșilor de partid și de stat calcă totul în picioare și merg victorioase înainte.

Tot înainte, tovarăși!

Aleșii noștrii, aleșii lor, aleșii poporului, aleșii prostimii, aleșii neamului (detestabilă sintagma), aleșii nealeșilor care se joacă și își bat joc de soarta unei țări și de cetățenii acesteia care i-au ales să le reprezinte interesele, că de apărat nu poate fi vorba, fac ce știu mai bine,

Își văd de interesele lor prioritare de gașcă și de partid și merg mai departe, urmărind ținta prioritară-

Ciolanul gras și gratis!

Cu varza stăm bine, căt tot a pus liderul UDMR, Kelemen Hunor, diagnosticul crizei dâmbovițene:

”Suntem varză! Parlamentul este varză”!

Doar președintele țării Nicușor Dan, care declară cu calm prefăcut că le știe pe toate, nu este etichetat drept varză, cu toate că după comportament, vorbe, fapte, atitudine, intenții și alte mesaje prezidențiale misterioase, nebuloase, cetățenii, oamenii care l-au ales sau nu l-au ales, nu mai nțeleg nimic!

Unii care au dat guvernul jos acum ceva timp joacă un fel de alba-neagra: ”asta are, asta n-are, care-i cea câștigătoare?”

Unii care se dau când fete mari, abuzate de acuzatul de serviciu demis, dar încă prezent la Palatul Victoria, când madame stradale dispuse să se întindă pentru ciolan cu oricine le face poftele!

Madame cu ifose de fecioare neprihănite care însă, se ling pe bot după ce au supt la țâța generoasă a bugetului și se jură că nu fură, nu mint și ”acum”, dar ”chiar acum”, semnează acordul politic de guvernare a țării cu Ilie ”Sărăcie” și cu ”Friț”, numai dacă aceștia vin la fața locului, fac ce trebuie, aduc plaivaisul și șervețelul pe care să scrie condițiile contractului!

Între timp. până la împărțirea guvernării la botul calului roșu, atât partidele varză, cât și parlamentul varză au intrat în vacanță.

Unde își vor petrece și încărca bateriile de partid circarii șefi ai politicii românești, dacă au bani de un covrig, o bezea estivală și pe ce meleaguri nu știu, dar sigur că unii dintre ei nu vor rezista ispitei să-și afișeze momentele de neuitat!

Și sigur, nu vor merge în vacanțe bazați doar pe vauchere și pe firfirei, că doar sunt pe sărăcie!

Alegătorii lor nu au cu ce, dar au cu cine, cu aleșii lor!

Nu fac parte din tagma politicienilor, nici a puternicilor zilei, nici a bogătașilor parveniți, dar cred că vara asta marii politicieni români în vacanță vor căuta cu predilecție, prin țările exotice unde ajung, cutii de pantofi!

Cutii de lux, cutii cu valoare, dar care aduc plus valoare la purtător-verzișori și mahmudele!

Vacanța estivală a aleșilor se anunță lungă, chiar dacă unii îi sperie că-i vor mobiliza pentru ceva sesiune extraordinară pentru votarea unui nou guvern!

Țara merge și fără guvern ales, în special în vacanță!

Noul guvern poate fi ales și la toamnă, când vor reveni valorile politice din concediile prelungite, cu forțe proaspete și cu mințile bronzate suficient cât să judece cu obstinație în ”interesul national”!

Acum avem ”varza”, la toamnă se alege ciolanul!

Pe de altă parte și tagma magistraților se pregătește de o vacanță binemeritată după un an tumultos, greu, cu alegeri și judecăți de tot felul, cu războaie interne și reverberații politice, dar nu înainte de a regla unele dosare, unele treburi urgente care nu pot fi amânate până în toamnă!

Mai rămâne o necunoscută a verii, să aflăm unde își va petrece vacanța omul care le știe pe toate, președintele Nicușor Dan, și dacă i se va împlini dorința adunării celor 233 de voturi majoritare pentru un nou guvern?

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