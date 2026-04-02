Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Cinstea lor, cinstea ”gospodarilor”! Prețul motorinei și cutiile de pantofi

Mulți amărășteni din România secolului XXI își numără firfireii atunci când își cumpără o pereche de pantofi, poate o dată pe an sau chiar mai rar. Și nu întotdeauna pantofi trainici, de calitate, ci tot felul încălțări ieftine și proaste, chinezării și alte celea vândute pe la tarabe ori buticuri.

Și magazinele second hand, cu haine și încălțăminte purtate înfloresc nu doar în toată țara, ci și în București.

Ieftini și proști, pantofii majorității românilor sunt luați să aibă purta ceva în picioare, cu ce merge și trece strada, după bugetul fiecăruia. Unii, nu țin nici măcar o lună, alții își depășesc termenul de valabilitate care nu există de fapt!

În ce privește materialul din care sunt confecționate articolele de încălțăminte vândute în țara noastră, predomină plasticul, înlocuitorii de piele, textilele și naiba știe din ce materiale mai sunt făcuți pantofii, adidașii, sandalele, papucii, cizmele...

Cauciucul de asemenea este o materie primă de bază, gumarii de altă dată, concepuți acum sub diferite modele sunt oferiți peste tot la vânzare.

În Capitală, ca în toată țara de altfel, există magazinașe, piețe, târguri, locuri unde se comercializează tot felul de încălțăminte de cea mai proastă calitate, care nici măcar nu mai este pusă pe rafuri, în vitrine, ci aruncată mormane pe jos, pe pardoseli de unde cumpărătorul își alege modelul preferat.

La ”Habibi” așa am văzut că se numea un astfel de comerciant în București, unde tronau aruncate pe jos zecile de încălțări prin care amărăștenii răscoleau până își găseau pnatofii, papucii, adidașii preferați. La oferte de nerefuzat, câteva zeci de lei perechea. Cu unele dintre ele, nici nu apucă să treacă strada, că se și rup!

Cei care aleg de la second hand, găsesc însă articole de mai bună calitate, provenite din Occident nu din Orient, chiar dacă sunt purtate. De cele mai multe ori, sunt și mai ieftine decât chinezăriile și alte habibiuri noi.

Aceste încălțări ieftine și proaste, noi sau purtate, se vând în mare măsură fără niciun fel de ambalaj, cutii speciale de pantofi, garanții și nici chiar bon fiscal.

Nu contează!

Oamenii le plătesc și pleacă, ducându-le în niște pungi ordinare de plastic, mulțumiți că au cu ce se încălța.

Nu-i interesează cutiile de pantofi, nici nu ar avea de ce!

Și chiar dacă au cutii de pantofi nu știu să le valorizeze, le aruncă!

Dar nu toți românii sunt la fel! Cei de care am amintit până aici sunt mulți, majoritari, dar mărginiți la buzunare și poate că și la scufiță din moment ce nu știu să valorizeze cutiile de pantofi!

Cum în România noastră avem o superdemocrație, cu oameni aleși și superimportanți, există și mulți cetățeni cu glagorie la cap, gospodari, strângători, cu mâini lungi, care nu aruncă la gunoi cutiile de pantofi, ci le dau plus valoare.

Păi, ce, suntem doar o țară de săraci proști, nu și una de băieți și fete deștepte, care își creează oportunități pe care le valorifică, astfel că merg la cumpărături în Dubai, mă rog acum mai puțin, în Roma, la Paris, Londra, New York și în alte orașe și țări occidentale, care dau ora exacta la modă.

Și ai noștri știu să se îmbrace, încalțe, să-și accesorizeze trupul și costumele luxoase cu tot felul de bijuuri, ceasuriscumpe, ba chiar unii și cu cruci de aur!

Pe aceștia îi vedem zilnic, la televizoare, în instituții importante, guvern, parlament, ministere, tot felul de agenții unde au locul de muncă bine ancorat, cu sinecuri, salarii și bugete babane la discreție.

Puși la patru ace cum altfel, cu pantofi, costume și ceasuri de mii sau chiar zeci de mii de euro, coboară din limuzine și dau declarații importante pentru țară în lumina reflectoarelor și a unor pseudojurnaliști slugarnici, mulți angajați ai trusturilor plătite de oamenii importanți de partid și de stat.

Sunt tătucii minoritari care hotărăsc soarta și legile majorității românilor încălțați de habibiuri și îmbrăcați de chinezării, majoritate care i-au și ales să le fie conducători luminați!

Tătucii de televizor, de scenă politică multicoloră știu întotdeauna ce este mai bine pentru popor, evident, și luptă, luptă și luptă pentru țară, în costumele lor de lux, la baionetă, cu dușmanii poporului până obosesc din gură. Sleiți de puteri, pleacă în vacanțe prelungite, ca apoi să revină și să se bată tot pentru popor și țară!

Din când în când, mai dau o fugă la Bruxelles, cu pâra mioritică, cu jalba în proțap, plângându-se că-i bolojenesc și userizează unii pe la guvernare și nu mai pot aduna banul cinstit, ca gospodarii!

Spre deosebire de norodul care nici nu are bani, nici nu știe ce să facă cu ambalajele de lux, tătucii poporului știu să valorizeze cutiile scumpe de pantofi! Păi, la miile de euro cât costă pantofii tătucilor și cutiile au valoarea lor și nu se aruncă, se valorizează! Adică primesc plus valoare!

Cum se valorizează cutiile de pantofi și ce mai țin tătucii gospodari în ele, acasă, aflăm și noi, plebea, din când în când!

Ca acum, când vedem cum ne arată DNA cutiile de pantofi ale gospodarilor, doldora de euroi, strânși evident, ca orice gospodari, din munca cinstită.

Cinstea lor, cinstea gospodarilor se număra acasă în șoaptă, se porționează și apoi probabil, se trimite către gospodarii șefi, gospodari de partid și de stat! Se împarte să ajungă la toți gospodarii care merită!

Dar, ce să vezi, nu doar bani, euroi, lei, dolari, bijuterii sau cine știe ce valori mai pun gospodarii în cutiile de pantofi (salteaua nu mai este de actualitate), ci nu o să vă vină să credeți, cum nici mie nu mi-a venit să cred până nu m-a luminat gospodarul șef Grindeau, care ne-a anunțat cu emfază de vedetă politică și un dram mai mult de prostie mioritică, că el păstrează ”Prețul la litrul de motorină, 12 lei!”

Băiat deștept, ce mai! Păi pe criza aceasta de carburanți, cu explozii continue la pompele de benzină, cineva trebuie să păstreze în cutiile de pantofi prețul la motorină! De aceea avem nevoie de băieți deștepți și cutii de pantofi, ce dracu!

Un tătuc care are grijă de poporul sărac la care nici boii nu mai trag, un gospodar de partid și de stat de care cu toții avem atâta nevoie, baștan Grindeanu!

Păi dacă n-ar ține el prețul motorinei la cutie, sigur ar trebui să ne întoarcem la industria calulului, dar ce ne facem că nu mai avem nici cai, poate doar boi?

Ar mai fi ceva de ținut în valoroasele cutii de pantofi de lux, dar păstrat bine să nu scape sau Doamne ferește, să ne fie furată -Prostia românească- mare valoare, inestimabilă și inepuizabilă!

Ce știu desculții, ce-i aia cutia de pantofi și valoarea ei!

