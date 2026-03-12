Ucraina: Război modern în "zona morții"

Drone, sonde de recunoaștere sau roboți tereștri: sistemele high-tech joacă un rol din ce în ce mai important în apărarea Ucrainei. Cum funcționează exact acest lucru a putut observa DW în regiunea Harkov.

Porumbul stă pe câmpuri, înalt de câțiva metri, de mult timp nu a mai fost recoltat. Satele sunt distruse și pustii. Pe marginea drumurilor se află carcase de mașini arse complet. Nu se văd lupte - zona din regiunea Harkov, aproape de granița cu Rusia, pare de-a dreptul fantomatică.

Aceste imagini de la drone de recunoaștere și de la camere video staționare sunt transmise permanent pe monitoarele unui post de comandă ucrainean. Aici, brigada "Chartija" a Gărzii Naționale monitorizează regiunea. Postul lor se află la câțiva kilometri de linia frontului, în subsolul unei clădiri abandonate la nord de Harkov.

"A citi semnele din cer"

Comandantul batalionului poartă indicativul "Donner"; nu își ia ochii nicio clipă de la monitoare. Vremea este senină, cerul fără nori, așa că recunoașterea trebuie să fie deosebit de vigilentă. "Dacă inamicul pătrunde în apropierea pozițiilor noastre, atunci undeva am scăpat ceva", spune "Donner" pentru DW.

Adăposturile clasice și tranșeele nu mai oferă protecție în acest război, explică el, de aceea "întreaga infanterie – atât cea ucraineană, cât și cea inamică – sapă tuneluri subterane ca să fie inaccesibilă dronelor de atac".





A găsi urmele inamicului, spune "Donner", înseamnă literalmente "a citi de sus semnele de pe sol": gunoaie noi pe străzile satelor abandonate, pământ proaspăt afânat în grădini, o mică movilă de lemne chiar în mijlocul curții. Acestea sunt indicii clare.

Pilotul Oleksij dirijează o dronă în direcția uneia dintre case și descoperă ceva suspect în apropierea unei fântâni. "Par niște urme de animale, dar teoretic ar fi putut și cineva să fi luat apă. Trebuie să verificăm mai târziu", spune el. Apoi verifică drumul din apropiere; acolo, recunoașterea observase cu puțin timp înainte un vehicul civil care se oprise câteva minute lângă un pâlc mic de copaci.





"Inamicul își aprovizionează constant infanteria cu diverse bunuri", explică Oleksij pentru DW. De îndată ce brigada sa descoperă un adăpost rusesc, sunt trimise drone de atac acolo. "Rusia face același lucru", spune "Donner". "Cine are cele mai bune adăposturi și avantajul în ceea ce privește dronele domină."

Aprovizionare cu roboți tereștri

Propriile adăposturi subterane ar trebui să rămână nedescoperite cât mai mult timp posibil. De aceea, forțele ucrainene folosesc din ce în ce mai rar mașini pentru aprovizionarea cu provizii și echipament de luptă, pentru deminare și pentru evacuarea răniților - recurgând tot mai mult la vehicule terestre fără pilot. Diverse astfel de sisteme robotizate pot transporta între 200 și 700 de kilograme de încărcătură.

Inamicul "vânează" activ roboții tereștri ucraineni, explică un alt comandant de brigadă, cu indicativul "Scrooge", pentru DW. Brigada sa trimite în fiecare noapte astfel de platforme fără pilot, încărcate cu provizii, către propriile poziții. Reportera DW îl întâlnește exact la miezul nopții, în mijlocul stepei, la marginea unui sat din sectorul de front Kupiansk, în regiunea Harkov.





Acolo, quadrocoptere, echipament de luptă, provizii și combustibil sunt încărcate în grabă pe diferitele platforme. Totul trebuie făcut cu o viteză deosebită, deoarece la doar cinci kilometri distanță au fost observate drone de atac inamice care survolează zona.

Un "vis" distrus

Primul care este trimis e un robot terestru cu indicativul "Traum" ("Vis"). Conform planului, încărcătura ar trebui să ajungă la destinație în două ore. Un pilot controlează platforma de la 40 de kilometri distanță. "Traum" este însoțit de o dronă de recunoaștere, aceasta fiind operată dintr-un alt post de control, aflat la aproximativ 20 de kilometri.

La jumătatea drumului, "Traum" trebuie brusc să se oprească, deoarece apare o dronă de atac inamică. Aproximativ o oră mai târziu, platforma este atacată. În punctul de control al companiei se poate vedea cum încărcătura ia foc.





Cu respect, "Scrooge" povestește că "Traum" este o "luptătoare cu experiență", că a suferit două "răni", iar mecanicii ar putea probabil să o "vindece" din nou. Celelalte livrări au decurs cu succes, astfel încât pierderea "Traum" nu este atât de gravă: "Este doar o mașină", spune "Scrooge". "Cel mai important este să nu moară oameni."

Roboți și drone în locul infanteriei

Comandantul este convins că dezvoltarea roboților tereștri ucraineni avansează mai repede decât cea a adversarului. Îi arată reporterei DW o platformă de luptă gata de acțiune în atelierul unității sale; pe aceasta este montată o mitralieră americană Browning de calibru mare. Ea este capabilă să distrugă atât trupe inamice, cât și echipamente, explică "Scrooge". Platforma poate fi menținută în modul de așteptare pentru perioade îndelungate, alimentată de baterii.

"Dacă un robot cu o mitralieră poate ataca inamicul de la o distanță de un kilometru și jumătate, asta este deja psihologic dificil pentru cei atacați", explică mecanicul companiei, pe nume Jurij.





"Scrooge" este militar de meserie și provine dintr-o familie cu tradiție militară. Dacă îl întrebi pe el, este doar o chestiune de timp până când "în locul infanteriei nu va mai rămâne pe câmpul de luptă decât tehnologia - roboți și drone. Oamenii vor sta la 100 de kilometri depărtare și îi vor controla", explică el reporterei DW. Și adaugă: "Toate operațiunile pe care le-ați văzut în această noapte aici ar putea fi, deja acum, controlate de oriunde din lume".

Aleksandra Indyukhova - DW