search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ucraina: Război modern în "zona morții"

0
0
Publicat:

Drone, sonde de recunoaștere sau roboți tereștri: sistemele high-tech joacă un rol din ce în ce mai important în apărarea Ucrainei. Cum funcționează exact acest lucru a putut observa DW în regiunea Harkov.

A citi semnele prin telecomandă: dronele, roboții și senzorii au schimbat radical viața de zi cu zi
A citi semnele prin telecomandă: dronele, roboții și senzorii au schimbat radical viața de zi cu zi

Porumbul stă pe câmpuri, înalt de câțiva metri, de mult timp nu a mai fost recoltat. Satele sunt distruse și pustii. Pe marginea drumurilor se află carcase de mașini arse complet. Nu se văd lupte - zona din regiunea Harkov, aproape de granița cu Rusia, pare de-a dreptul fantomatică.

Aceste imagini de la drone de recunoaștere și de la camere video staționare sunt transmise permanent pe monitoarele unui post de comandă ucrainean. Aici, brigada "Chartija" a Gărzii Naționale monitorizează regiunea. Postul lor se află la câțiva kilometri de linia frontului, în subsolul unei clădiri abandonate la nord de Harkov.

"A citi semnele din cer"

Comandantul batalionului poartă indicativul "Donner"; nu își ia ochii nicio clipă de la monitoare. Vremea este senină, cerul fără nori, așa că recunoașterea trebuie să fie deosebit de vigilentă. "Dacă inamicul pătrunde în apropierea pozițiilor noastre, atunci undeva am scăpat ceva", spune "Donner" pentru DW.

Adăposturile clasice și tranșeele nu mai oferă protecție în acest război, explică el, de aceea "întreaga infanterie – atât cea ucraineană, cât și cea inamică – sapă tuneluri subterane ca să fie inaccesibilă dronelor de atac".

"Cine are cele mai bune adăposturi domină": comandantul de brigadă "Donner" în punctul de comandă
"Cine are cele mai bune adăposturi domină": comandantul de brigadă "Donner" în punctul de comandă


A găsi urmele inamicului, spune "Donner", înseamnă literalmente "a citi de sus semnele de pe sol": gunoaie noi pe străzile satelor abandonate, pământ proaspăt afânat în grădini, o mică movilă de lemne chiar în mijlocul curții. Acestea sunt indicii clare.

Pilotul Oleksij dirijează o dronă în direcția uneia dintre case și descoperă ceva suspect în apropierea unei fântâni. "Par niște urme de animale, dar teoretic ar fi putut și cineva să fi luat apă. Trebuie să verificăm mai târziu", spune el. Apoi verifică drumul din apropiere; acolo, recunoașterea observase cu puțin timp înainte un vehicul civil care se oprise câteva minute lângă un pâlc mic de copaci.

Un vehicul civil parcat atrage atenția militarilor ucraineni
Un vehicul civil parcat atrage atenția militarilor ucraineni


"Inamicul își aprovizionează constant infanteria cu diverse bunuri", explică Oleksij pentru DW. De îndată ce brigada sa descoperă un adăpost rusesc, sunt trimise drone de atac acolo. "Rusia face același lucru", spune "Donner". "Cine are cele mai bune adăposturi și avantajul în ceea ce privește dronele domină."

Aprovizionare cu roboți tereștri

Propriile adăposturi subterane ar trebui să rămână nedescoperite cât mai mult timp posibil. De aceea, forțele ucrainene folosesc din ce în ce mai rar mașini pentru aprovizionarea cu provizii și echipament de luptă, pentru deminare și pentru evacuarea răniților - recurgând tot mai mult la vehicule terestre fără pilot. Diverse astfel de sisteme robotizate pot transporta între 200 și 700 de kilograme de încărcătură.

Inamicul "vânează" activ roboții tereștri ucraineni, explică un alt comandant de brigadă, cu indicativul "Scrooge", pentru DW. Brigada sa trimite în fiecare noapte astfel de platforme fără pilot, încărcate cu provizii, către propriile poziții. Reportera DW îl întâlnește exact la miezul nopții, în mijlocul stepei, la marginea unui sat din sectorul de front Kupiansk, în regiunea Harkov.

"Cel mai important este să nu moară oameni": comandantul de brigadă "Scrooge" în misiune
"Cel mai important este să nu moară oameni": comandantul de brigadă "Scrooge" în misiune


Acolo, quadrocoptere, echipament de luptă, provizii și combustibil sunt încărcate în grabă pe diferitele platforme. Totul trebuie făcut cu o viteză deosebită, deoarece la doar cinci kilometri distanță au fost observate drone de atac inamice care survolează zona.

Un "vis" distrus

Primul care este trimis e un robot terestru cu indicativul "Traum" ("Vis"). Conform planului, încărcătura ar trebui să ajungă la destinație în două ore. Un pilot controlează platforma de la 40 de kilometri distanță. "Traum" este însoțit de o dronă de recunoaștere, aceasta fiind operată dintr-un alt post de control, aflat la aproximativ 20 de kilometri.

La jumătatea drumului, "Traum" trebuie brusc să se oprească, deoarece apare o dronă de atac inamică. Aproximativ o oră mai târziu, platforma este atacată. În punctul de control al companiei se poate vedea cum încărcătura ia foc.

"Luptătoare cu experiență": platforma robotică "Traum" este încărcată pentru misiunea sa
"Luptătoare cu experiență": platforma robotică "Traum" este încărcată pentru misiunea sa


Cu respect, "Scrooge" povestește că "Traum" este o "luptătoare cu experiență", că a suferit două "răni", iar mecanicii ar putea probabil să o "vindece" din nou. Celelalte livrări au decurs cu succes, astfel încât pierderea "Traum" nu este atât de gravă: "Este doar o mașină", spune "Scrooge". "Cel mai important este să nu moară oameni."

Roboți și drone în locul infanteriei

Comandantul este convins că dezvoltarea roboților tereștri ucraineni avansează mai repede decât cea a adversarului. Îi arată reporterei DW o platformă de luptă gata de acțiune în atelierul unității sale; pe aceasta este montată o mitralieră americană Browning de calibru mare. Ea este capabilă să distrugă atât trupe inamice, cât și echipamente, explică "Scrooge". Platforma poate fi menținută în modul de așteptare pentru perioade îndelungate, alimentată de baterii.

"Dacă un robot cu o mitralieră poate ataca inamicul de la o distanță de un kilometru și jumătate, asta este deja psihologic dificil pentru cei atacați", explică mecanicul companiei, pe nume Jurij.

"Toate operațiunile ar putea fi deja acum controlate de oriunde din lume": sala de control militar
"Toate operațiunile ar putea fi deja acum controlate de oriunde din lume": sala de control militar


"Scrooge" este militar de meserie și provine dintr-o familie cu tradiție militară. Dacă îl întrebi pe el, este doar o chestiune de timp până când "în locul infanteriei nu va mai rămâne pe câmpul de luptă decât tehnologia - roboți și drone. Oamenii vor sta la 100 de kilometri depărtare și îi vor controla", explică el reporterei DW. Și adaugă: "Toate operațiunile pe care le-ați văzut în această noapte aici ar putea fi, deja acum, controlate de oriunde din lume".

Aleksandra Indyukhova - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Ai aruncat CD-urile vechi? Mare greșeală! La ce le puteai folosi, de fapt
gandul.ro
image
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
mediafax.ro
image
Un celebru comentator sportiv și-a dat demisia de la Pro TV! Candidează la șefia Federației. Exclusiv
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
Andrei Socaci, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, a murit la 59 de ani
gsp.ro
image
Gică Hagi l-a văzut pe Gică Popescu și i-a spus în față: ”Te droghezi?”
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Volodimir Zelenski, la Bucureşti. Ce s-a întâmplat pe aeroportul Otopeni fix în momentul aterizării acestuia
observatornews.ro
image
Mihai Voropchievici dezvăluie zodia care întoarce banii cu lopata în luna martie 2026: După faptă, și răsplată
cancan.ro
image
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Ce nu s-a văzut la TV în timpul primirii lui Volodimir Zelenski. Acordul la care a ajuns cu Nicușor Dan. Foto
playtech.ro
image
Cine este Thiago Pitarch, noua senzație de la Real Madrid, care l-a impresionat pe Thierry Henry. Cum a ajuns titular cu Manchester City în Champions League la doar 18 ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS O persoană și-a pierdut viața după ce s-ar fi aruncat în fața metroului în stația Unirii
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Armata israeliană anunță că a lovit o bază din Iran unde s-ar încerca producerea de arme nucleare. Președintele iranian prezintă trei condiții pentru încheierea războiului
mediaflux.ro
image
Andrei Socaci, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, a murit la 59 de ani
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Dan Negru, copleșit de durere după moartea lui Mugurel Vrabete: „Ultima mea poză cu el”. Ce au transmis Marcel Pavel, Horia Brenciu și Tudor Chirilă
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în muzica românească. Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit înainte cu câteva zile de concertul „Am rămas doar noi”
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri