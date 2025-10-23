Țigările electronice nu sunt recomandate ca metode de a renunța la fumat

O știre bombă suna fix așa: Ghidurile americane de practică în oncologie includ țigaretele electronice printre metodele eficiente pentru a te lăsa de fumat.

Treaba asta chiar m-a șocat. O asemenea recomandare este complet contradictorie cu tot ce cunoșteam despre țigaretele electronice din ultimi ani. Și am început căutarea sursei. Articolul menționa Ghidul National Comprehensive Cancer Network dar nu ne punea la dispoziție niciun document, nici măcar un link. Prima suspiciune.

A doua suspiciune este că nu am identificat un ghid publicat pentru anul 2025, iar ghidurile anterioare menționează cu totul altceva. De exemplu, ghidul pe care l-a regăsit din anul 2024, ghidul pentru pacienți pe care îl aveți aici precizează printre metodele de renunțare la fumat trei opțiuni: terapia de substituție a nicotinei (plasturi, gumă), medicamente fără nicotină (Vareniclina, Bupropiona) și terapia comportamentală. Nicidecum țigările electronice.

De fapt, într-un capitol separat, intitulat ”Ce nu se recomandă” sunt explicit introduse țigarete electronice (pag 23), pe lângă hipnoza, acupunctura sau suplimente nutritive. Citez:

”Unele persoane trec la țigările electronice ca o modalitate de a renunța la fumatul țigărilor tradiționale, crezând că sunt o alternativă mai sănătoasă. Însă nu există suficiente dovezi care să le recomande ca ajutor pentru renunțarea la fumat. De exemplu, FDA nu le-a aprobat ca tratament pentru renunțarea la fumat. Totuși, dacă reușești să renunți la țigările tradiționale și țigările electronice te ajută în acest proces, profesionistul tău din domeniul sănătății ar trebui să te susțină. Dar, eventual, acesta te poate încuraja să renunți și la țigările electronice și să folosești în schimb metode aprobate de FDA, precum terapia de substituție a nicotinei (NRT), terapia comportamentală și/sau medicamente fără nicotină pentru a le întrerupe.

S-ar putea să fi auzit că utilizarea țigărilor electronice (sau vapingul) este mai puțin dăunătoare decât fumatul țigărilor obișnuite. Deși țigările electronice conțin, în general, mai puține substanțe chimice decât țigările normale, ele pot totuși să conțină metale grele toxice precum plumbul, arome asociate cu boli pulmonare, particule mici care pot fi inhalate adânc în plămâni și substanțe chimice cancerigene. Este, de asemenea, important să înțelegem că țigările electronice conțin încă compusul chimic adictiv nicotină.”

În același timp, alte organizații internaționale de mare impact trag un semnal de alarmă asupra nocivității țigărilor electronice.

Organizația Mondială a Sănătății în 2023, făcea un apel la acțiune privind țigările electronice subliniind că trebuie luate măsuri urgente și puternice pentru a preveni utilizarea țigărilor electronice, care sunt dăunătoare pentru sănătate, pentru a proteja copiii, precum și nefumătorii, și pentru a reduce la minimum efectele nocive asupra sănătății populației.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din US în 2025 publica următoarea concluzie:

Nu există produse din tutun sigure, inclusiv țigările electronice.Țigările electronice nu ar trebui să fie utilizate de tineri, adulți tineri sau femei însărcinate.Adulții care nu au fumat niciodată sau nu au folosit alte produse din tutun, inclusiv țigările electronice, nu ar trebui să înceapă să le utilizeze.

Într-o recomandare din 2025, Canadian Medical Association Journal recomandă evitarea utilizării țigărilor electronice pentru renunțarea la fumat, din cauza incertitudinii privind produsele neaprobate și potențialele daune pe termen lung

Țigările electronice sunt uneori folosite ca ajutor pentru a renunța la fumat; totuși, există îngrijorări legate de această abordare, inclusiv lipsa produselor de țigări electronice aprobate pentru renunțarea la fumat și informații limitate privind efectele pe termen lung asupra sănătății, cum ar fi sănătatea plămânilor sau a inimii.

Majoritatea oamenilor ar trebui să ia în considerare mai întâi alte opțiuni, în afară de țigările electronice, pentru a renunța la fumat.

În final, Noul Ghid olandez de renunțare la fumat (2025) stipulează limpede:

Recomandarea finală este că țigările electronice nu sunt recomandate ca sprijin pentru renunțarea la fumat.

În străinătate, țigările electronice sunt reglementate în moduri diferite. În Olanda, sistemul de sănătate este reticent în a folosi țigările electronice ca sprijin pentru renunțarea la fumat din motive de sănătate și etice. De asemenea, sistemul de sănătate olandez are (încă) experiență insuficientă în integrarea adecvată a țigării electronice în programele de renunțare la fumat (inclusiv cele comportamentale), astfel că se preferă alte metode de renunțare la fumat.