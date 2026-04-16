Paiața roșie și berbecul bolojanist

Vom afla în Săptămâna luminată câți dintre politicienii aflați pe scena puterii, unii dintre cei mai vizibili actori proști, dacă au devenit luminați cât de cât la minte și vor face ce este mai important pentru țară sau își vor continua mai mult la butoane, rolurile de paiațe politice cu gura mare, până se autoexclud sau sunt aruncați peste bord la tomberonul uitării?

coaliția de guvernare jpg

Și mă refer aici la paiața roșie, protectorul și promotorul ”gospodarului” de la Autoritatea Rutieră, cel ce își punea, ca tot românul, agoniseala grămezilor de euroi în cutiile de pantofi!

Marele lider aflat pe toboganul puterii, Sorin Grindeanu, care în lipsă de argumente și soluții reale la problemele grave ale României, toacă precum o babă știrbă în neștire, de câtva timp, că își scoate partidul de la guvernare, dacă mai rămâne premier Ilie Bolojan. Adică partenerul de guvernare, cel care nu îi face pe plac!

Poate, poate îl ia cineva în seamă și pe el, nu doar slugile care-i cântă în strună și media aservită, cât mai este în cărți!

Este evident că luptă împreună cu tovarășii de interese să-i scoată de la guvernare și pe useriștii care au avut curajul de a călca pe mușuroaiele de furnici și căpușe din instituțiile statului, unde furtul și corupția sunt nemuritoare!

Niște useriști căpoși, cu două femei bătăioase, care s-au pus pe capul corupților și sugativelor de partid și de stat, reprezentanți ai partidelor de guvernare abonate la bani publici, descoperind nereguli și hoții, sesizate la parchet.

Acum, vom vedea dacă și cum vor da curs și rezolvare acestor sesizări noii șefi contestați ai parchetelor PG, DNA și DIICOT?

În câteva luni, presupun, vom vedea modul de lucru al acestor procurori contestați, dar acceptați și semnați în funcție de președintele țării, Nicușor Dan, tot mai contestat, mai ales pe deciziile pe justiție, dar și pentru modul în care și-a derulat mandatul până în prezent.

Probabil că după ce vor fi propuși, validați de parlament și numiți de președinte, gradul de contestare a lui Nicușor Dan va crește semnificativ, mai ales din partea celor care l-au susținut și i-au acordat votul!

Întotdeauna vor fi nemulțumiți alegătorii după ce și-au ales favoriții în funcții publice, din cauza faptului că nu-i vor putea mulțumi pe toți prin deciziile luate și vor trebui să facă tot felul de compromisuri, înțelegeri și jocuri politice pentru a-și atinge obiectivele și a putea răspunde situațiilor impuse de guvernarea și administrarea țării!

Am văzut că se pune tot mai des întrebarea dacă va reuși partea de PSD a lui Grindeanu și partea din PNL prietenă să-l răstoarne de la guvern și să-l îndepărteze pe ”Ilie sărăcie”!

Subiectul este strâns legat de așa zisa ieșire pesedistă de la guvernare, care nu o să se întâmple niciodată de bună voie, cum nici câinii nu pleacă decât alungați de la măcelărie, dar este vânturat zilnic în detrimentul abordării problemelor importante, grave și urgente ale țării!

Eu cred că în ciuda atacurilor intensificate venite din toate zonele deranjate, ”berbecul” Ilie Bolojan nu va accepta niciodată să fie sacrificat ca mieii de Paște, de interesele găștilor deranjate de la ciolanul bugetar!

Poate fi  doborât din funcția de premier doar forțat, prin jocuri și alianțe murdare, inclusiv prin încercările de compromitere, dar și prin tentative de dezinformare, precum cele care spun că nu-l mai acceptă nici președintele Nicușor Dan!

Sigur, pot exista diferențe de opinii, de puncte de vedere, de abordări politice, de viziuni diferite între actualul premier și șeful statului, dar acestea sunt normale și firești între instituții care au atribuții diferite.

Dar atât timp cât cei doi au anunțat că trebuie să mențină la guvernare actuala coaliție formată din cele patru partide proeuropene-PSD, PNL, UDMR și USR-guvernare acceptată și recunoscută de parteneri externi, UE, SUA, China, lucrurile ne arată că se poate construi pe acest format de guvernare cu toate fricțiunile politice dintre ele.

Nu este în interesul niciunuia dintre aceste partide aflate la putere să rupă coaliția, să renunțe de bunăvoie de la guvernare din pricina supărării unor grindeni că au dat cu capul de berbecul bolojanist, prim ministru căpos care încearcă din răputeri să scoată țara din impas.

Până acum, din rezultatele și statisticile vizibile, eforturile guvernului Bolojan ne arată că lucrurile sunt împinse, în ciuda tuturor greutăților și piedicilor inerente, pe un făgaș bun, câștigând inclusiv încrederea partenerilor externi ai României.

Ultimul comunicat de presă al Băncii Naționale a României, dat publicității pe 15 aprilie 2026, ne arată o evoluție pozitivă, cu un deficit în scădere, cu o excepție-datoria externă pe termen lung- care nu poate fi rezolvată decât într-un timp mai lung de un an de zile:

”Balanța de plăți și datoria externă – februarie 2026”

”În perioada ianuarie-februarie 2026 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 191 milioane euro, comparativ cu 3 638 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2025. 

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 128 milioane euro (comparativ cu 854 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2025). 

Datoria externă pe termen lung a însumat 182 519 milioane euro la 28 februarie 2026 (79,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,2 la sută față de 31 decembrie 2025.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2026 nivelul de 47 444 milioane euro (20,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,5 la sută față de 31 decembrie 2025.”

