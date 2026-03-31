Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Suntem în bibliotecă, dar ne găsește cineva?

La Bruxelles, în cadrul evenimentului „România scrie în Europa”, organizat la Consulatul României, am avut ocazia să discutăm deschis despre un subiect care, deși nu generează breaking news, spune foarte mult despre poziția noastră reală în Europa: capacitatea de a ne exporta cultura. Pentru că, dincolo de discursurile politice și de indicatorii economici, o țară devine vizibilă și influentă atunci când vocea ei culturală circulă, este tradusă și, mai ales, este citită.

FOTO Arhivă

Întâlnirea de la Bruxelles nu a fost una festivă, ci una de lucru. Scriitori, dramaturgi, traducători și reprezentanți instituționali au vorbit fără ocolișuri despre ceea ce funcționează și, mai ales, despre ceea ce nu funcționează. S-a discutat despre rolul traducerilor, despre dificultatea accesului pe piețele editoriale occidentale, despre faptul că diaspora poate deveni un partener real în promovarea culturii române. Dincolo de nuanțe, concluzia a fost clară: România produce literatură relevantă, dar nu reușește încă să o transforme într-o prezență constantă în Europa.

Datele confirmă această percepție. În fiecare an, între 50 și 120 de titluri semnate de autori români sunt traduse în alte limbi, în mare parte cu sprijinul Institutul Cultural Român. Este un efort important, susținut și, în anumite momente, chiar spectaculos – cum a fost anul 2021, când s-a depășit pragul de 100 de titluri. Dar această cifră trebuie pusă în context: pe piața europeană, unde apar zeci de mii de titluri anual, prezența noastră rămâne, în termeni reali, marginală.

Problema nu este, așadar, inexistența unui „export” cultural, ci caracterul său fragmentar. Traducerile există, dar sunt, de multe ori, rezultatul unor finanțări punctuale, nu al unei cereri organice din piață. Cu alte cuvinte, literatura română ajunge în străinătate mai degrabă pentru că este susținută instituțional, decât pentru că este integrată într-un circuit editorial stabil. Această dependență de finanțare publică face ca vizibilitatea să fie, inevitabil, fluctuantă.

Comparația cu alte țări din regiune este, din acest punct de vedere, revelatoare. Polonia, prin Polish Book Institute, și Ungaria, prin Petőfi Cultural Agency, nu doar traduc mai mult – aproximativ 200–300, respectiv 150–250 de titluri anual – ci o fac într-un mod constant, integrat într-o strategie pe termen lung. Diferența nu este doar de volum, ci de abordare. Acolo, literatura este tratată ca un produs cultural exportabil, susținut de agenți literari, de relații editoriale consolidate și de o prezență sistematică pe piețele internaționale.

Această diferență devine evidentă la marile târguri internaționale de carte – Frankfurt Book Fair, London Book Fair sau Salon du Livre de Paris. România participă constant, are standuri bine organizate, evenimente, lansări. Și totuși, prea rar reușim să transformăm această prezență în ceva durabil: contracte editoriale consistente, traduceri noi, autori integrați în programele marilor edituri. Participăm, dar nu contăm suficient. Suntem prezenți, dar nu suntem încă indispensabili.

Nu cred că problema este una de valoare literară. Avem autori importanți, traduși și apreciați în afara țării. Avem generații noi de scriitori care pot dialoga fără complexe cu literatura europeană contemporană. Problema este, mai degrabă, una de infrastructură culturală. Lipsesc, sau sunt insuficient dezvoltate, verigile care fac diferența: agenți literari conectați la piețele internaționale, traducători formați și susținuți pe termen lung, parteneriate stabile cu edituri din Europa.

De aceea, cred că este momentul să schimbăm perspectiva. Nu este suficient să finanțăm traduceri, deși acest lucru rămâne esențial. Trebuie să construim un ecosistem. Să legăm programele de traduceri de participările la târguri, de rețelele editoriale și de oportunitățile oferite de finanțările europene. Să investim în traducători nu doar ca executanți, ci ca ambasadori culturali. Să susținem apariția și consolidarea agenților literari români capabili să negocieze și să poziționeze autorii noștri pe piețele externe.

Evenimentul de la Bruxelles a arătat că există această conștientizare și, poate mai important, disponibilitatea de a construi împreună. Instituții, scriitori, editori, traducători, reprezentanți ai diasporei – fiecare are un rol în acest proces. Dar fără o direcție comună și fără o strategie coerentă, eforturile riscă să rămână fragmentate, iar rezultatele, limitate.

În fond, diferența nu este între a fi sau a nu fi tradus. Diferența este între a apărea, din când în când, pe harta culturală a Europei și a face parte, constant, din ea. România are toate resursele pentru a face acest pas. Întrebarea este dacă suntem pregătiți să trecem de la proiecte la sistem, de la prezență la influență.

Mai multe de la Gabriela Firea

Ce (mai) caută Maia Morgenstern la Teatrul Evreiesc de Stat?
Opinii
Ce au in comun Su, Noella, Helen, Sunita…
Opinii
Casa și barza
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Țara care reintroduce pedeapsa cu MOARTEA. Șoc la nivel planetar!
gandul.ro
image
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
mediafax.ro
image
Echipa din SuperLiga care este dependentă de brandul Hagi. Ultima radiografie financiară înainte de plecarea Regelui la națională
fanatik.ro
image
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
SURSE: Cu cât ar putea scădea carburanţii de la 1 aprilie. Negocierile pe acciză continuă
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Ce face Iohannis de când nu mai e preşedinte. A dat răspunsul cu zâmbetul pe buze, mesajul transmis românilor
playtech.ro
image
Șeful hotelului unde se caza Iohannis când mergea la schi a ajuns director la Transelectrica. Faptele sale, în vizorul DNA
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare pentru români. Ilie Bolojan și Nicușor Dan dau semnale ferme pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
click.ro
image
Experiența amară a unui turist român în Istanbul: „Dragă Turcia, m-ai dezamăgit”
click.ro
image
Chinezii trăiesc alături de cei decedați în apartamente! Practica tot mai răspândită în marile orașe
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
