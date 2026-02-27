search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Să permiți jocurile de noroc în oraș e ca și cum ai legaliza drogurile

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Din punct de vedere psihologic și clinic, din perspectiva dependenței există foarte multe similarități între dependența de droguri și dependența de jocuri de noroc. Avem similarități în mecanismele cognitive, în afectarea funcțiilor și structurii creierului, în efectele lor pe plan personal, familial, social, profesional și în simptomele comportamentale.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Vă rog să citiți cu atenție.

Atât persoanele cu probleme legate de jocurile de noroc cat și persoanele cu tulburări de abuz de substanțe:

1) raportează dificultăți în a-și reduce, limita sau întrerupe comportamentele.

2) vorbesc despre dificultăți în a-și controla alegerile și despre sentimentul de neputință în a se opri.

În mod interesant, unele persoane care s-au confruntat anterior cu dependența de droguri spun că dependența de jocurile de noroc este mai dificil de abandonat decât dependența lor anterioară de substanțe

3) sunt preocupate în mod excesiv de comportamentul lor.

4) retrăiesc experiențe din trecut sau petrec mult timp gândindu-se la substanța sau activitatea preferată ori la modalități de a obține bani pentru a-și susține comportamentele.

5) neagă adesea sau minimalizează amploarea comportamentelor lor adictive. Ele găsesc scuze sau explicații pentru a-și raționaliza comportamentul.

6) raportează frecvent tipare de escaladare a dependenței. Acest lucru poate implica petrecerea unui timp mai îndelungat, cheltuirea unor sume mai mari de bani sau consumul unei cantități mai mari din substanța ori implicarea mai intensă în activitatea preferată, fie că este vorba despre jocuri de noroc, droguri sau alcool.

Această progresie are loc deoarece creierul devine desensibilizat sau „amorțit” la entuziasmul, emoția ori euforia stării de „high” și are nevoie de ceva mai intens pentru a obține același efect.

7) raportează manifestări de sevraj atunci când nu au acces la substanța consumată sau la jocurile de noroc. Simptomele de sevraj pot fi fizice sau psihologice și variază considerabil în funcție de tipul de substanță și de la o persoană la alta, inclusiv în cazul jucătorilor problematici. Simptomele includ neliniște, iritabilitate, anxietate, furie, dificultăți de somn, stare depresivă sau probleme de concentrare.

8) se implică adesea în comportamentele lor adictive pentru a scăpa sau a evita o gamă largă de emoții dureroase ori intolerabile sau experiențe stresante.

Sentimentele neplăcute pot include anxietate, depresie, plictiseală, respingere, rușine, vinovăție, singurătate, neputință, traumă, lipsă de ajutor sau furie, pentru a numi doar câteva. Emoțiile stresante care conduc la comportamente adictive sunt frecvente în ambele grupuri.

Stresul apare, de regulă, din percepția că persoana nu este capabilă să facă față cerințelor din viața sa. Ambele (atât jocurile de noroc, cât și consumul de substanțe) pot crea o experiență temporară de „modificare a stării de spirit”, oamenii apelează la dependențele lor pentru a evita sau a scăpa de aceste emoții inconfortabile ori situații stresante.

9) se implică în comportamente riscante, manifestă o judecată slabă și tipare de luare a deciziilor afectate. Aceste tendințe pot preceda comportamentele adictive și, adesea, contribuie la menținerea lor.

10) își pun în pericol cariera, educația, familia, prietenii și persoanele dragi pentru a-și continua comportamentele adictive.

11) continuă să se implice în comportamentele lor adictive în ciuda consecințelor negative care generează durere, suferință și pierderi semnificative. Aceste consecințe se pot extinde și asupra membrilor familiei și a celor apropiați, care sunt, de asemenea, afectați în mod negativ de aceste comportamente.

12) consideră abstinența dificilă și raportează recăderi frecvente. Multiplele încercări nereușite de a opri comportamentele adictive pot contribui la sentimente de lipsă de speranță și disperare.

13) apelează la prieteni, familie, colegi sau alte persoane pentru „salvări” financiare sau sprijin în momente de criză. Chiar și în situațiile în care promisiunile de schimbare făcute în timpul crizei sunt sincere, persoanele respective nu reușesc să își respecte angajamentele și revin la comportamentele lor adictive.

14) raportează o senzație de „high” sau euforie din comportamentele lor adictive. Ambele activează căi similare ale plăcerii și recompensei în creier, ceea ce a fost unul dintre motivele pentru care tulburarea de jocuri de noroc a fost mutată în secțiunea tulburărilor adictive din DSM-5, de la clasificarea sa anterioară ca tulburare de control al impulsurilor în DSM-IV-TR.

15) Sinuciderea reprezintă un factor de risc în ambele grupuri. Riscurile pot varia de la gânduri suicidare, planificarea unei modalități de a muri, tentative de suicid și până la realizarea sinuciderii. În cazul jucătorilor, riscul de sinucidere poate fi accentuat după ce experimentează o pierdere semnificativă.

În final, studiile de neuroștiință sugerează că disfuncțiile care implică regiuni similare ale creierului sunt asociate atât cu jocurile de noroc problematice, cât și cu tulburările de consum de substanțe. Aceste deficite, uneori denumite disfuncții executive, pot include probleme de concentrare, memorare a informațiilor, gestionarea mai multor sarcini simultan, planificare, organizare, acțiuni orientate spre obiective, auto-monitorizare, reglarea emoțiilor și amânarea gratificării.

Drept urmare, responsabilitatea primarilor este covârșitoare, iar deciziile și măsurile lor pot avea un impact major asupra sănătății comunităților, situației lor financiare și sociale, precum și asupra siguranței, integrității și vieții locuitorilor.

Sursa: Rory C. Reid si colegii, Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences (University of California Los Angeles)

Opinii

Mai multe de la Mihai Copăceanu

Cum putem avea un An Nou Fericit?
Opinii
Semnal de alarmă: Crește mult consumul de alcool în rândul fetelor în preajma Sărbătorilor. 10 recomandări pentru părinți
Opinii
De ce peste 2 milioane de români au votat Călin Georgescu ? 10 adevăruri!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
Bomboane cu „aromă” explozivă la PTF Albița. Ce se afla de fapt într-o pungă cu dulciuri, găsită într-un autocar. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută
gandul.ro
image
Noua clădire pentru tratarea tuberculozei, din București, aproape de finalizare
mediafax.ro
image
Mister total în jurul morții Alexandrei, asistenta de 23 de ani din Constanța. Medicul Ciuhodaru: „Putem să luăm în calcul”
fanatik.ro
image
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
S-a terminat: OUT din lupta pentru play-off! Situație neverosimilă în campionatul României
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Haos în imobiliare după adoptarea OUG 7. Mai multe contracte de vânzare, blocate din cauza unei prevederi
observatornews.ro
image
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Cât costă să renovezi o casă bătrânească în 2026. Calcul complet pe etape
playtech.ro
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
Fragment de bol din porțelan albastru-și-alb din dinastia Yuan, decorat la interior cu un dragon, secolul al XIV-lea (© dr. Michael Flecker)
Un transport record de porțelan din timpul dinastiei Yuan, descoperit pe o epavă scufundată în Singapore
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Și în postul Paștelui poți mânca bine. Plăcințele ardelenești de post cu varză călită și boia. Delicioase, sățioase și ușor de preparat
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic