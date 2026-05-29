Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

România răspunde Rusiei doar cu măsuri diplomatice

Președintele Dan a anunțat închiderea consulatului Rusiei de la Constanța și expulzarea șefului acestei misiuni diplomatice. Este răspunsul României la incidentul cu dronă de la Galați.

România l-a declarat persona non grata pe consulul Federației Ruse la Constanța, Andrei Kosilin, ca urmare a incidentului petrecut noaptea trecută, 29 mai 2026, la Galați, unde o dronă de tip Gheran 2, lansată de armata Moscovei, a lovit un bloc de locuințe și a rănit două persoane.

În plus, a anunțat președintele Nicușor Dan într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni, după convocarea unei ședințe de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, consulatul Federației Ruse din Constanța va fi închis, ca urmare a faptului că ”întreaga responsabilitate pentru incident aparține Rusiei”. Șeful statului a precizat că ”am avut o dronă rusă, Gheran-2, plecată din Rusia. Cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”.

Iar Ministerul român de Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev pentru o notă de protest și pentru a-l informa despre măsurile luate.

Putin ”este la curent”

Potrivit autorităților militare de la București, atacul asupra porturilor dunărene Reni și Chilia a început joi la 21:15. La ora 1:52, o dronă a intrat pe teritoriul României, la 1:56 a fost pierdută de pe radare și a mai parcurs zece kilometri. Atacul a luat sfârșit la ora 2:20. O femeie de 52 de ani și copilul în vârstă de 14 ani al acesteia au necesitat spitalizare. Sunt primele victime pe care drone rusești le produc într-o țară NATO. Alte 70 de persoane, unele suferind atacuri de panică, au fost evacuate din imobilul lovit în casa liftului. 

Reprezentanții Ministerului Apărării au explicat în cursul dimineții că, deși aparatele de zbor au fost ridicate de la sol, limitări militare și legislative au blocat doborârea dronei.

Nicuşor Dan a mai atacat, în mesajul său de după ședința CSAT, și ”iresponsabilitatea” unor politicieni și lideri de opinie care, potrivit președintelui, încearcă să scuze Rusia.

Președintele Vladimir Putin ”este la curent cu incidentul din România”, a anunțat Kremlinul prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov. Moscova urmează să ia ”măsuri de retorsiune” față de închiderea consulatului de la Constanța, a comunicat și purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova.

La Paris, autoritățile franceze l-au convocat pe ambasadorul Rusiei în legătură cu incidentul de la Galați. Și ambasadorul SUA la NATO a transmis prin rețeaua X, ca răspuns la același incident din România, că Alianța își va apăra fiecare centimetru.

Programul SAFE, pe ultimii metri înainte de a fi parțial ratat

Preşedintele a plecat de la ședința CSAT la Galați, pentru a vizita locul incidentului și a se întâlni cu victimele. Acolo a anunțat despăgubiri pentru familiile afectate de distrugerea produsă de drona rusească.

În mesajul său, care nu a fost urmat de vreun dialog cu presa, președintele a făcut trimitere la contractele din programele SAFE, de înzestrare militară, care, spune Dan, urmează să fie semnate zilele acestea. 

Până atunci, Bucureștii au cerut aliaților din NATO să accelereze transferul la granița flancului estic a sistemelor antidronă. 

România este în situația de a pierde mare parte dintr-un împrumut de peste 16 miliarde de euro, deoarece termenul limită la care contractele pot fi semnate este duminică, 31 mai. Este vorba despre o listă de 15 proiecte strategice de înzestrare militară aprobate de Parlament. Sumele neaccesate ar urma să fie redirecționate la nivel european. Printre obiectivele aflate la limită sunt unele care privesc infrastructura strategică pentru baze aeriene și sisteme radar de avertizare timpurie.

Există și dispute politice interne care au generat blocaje în definitivarea procedurilor. Senatul României a adoptat, de curând, două ordonanțe de urgență esențiale pentru programul SAFE, însă PSD și PNL s-au acuzat reciproc de introducerea unor amendamente cu ”interese de grup”. Pe de altă parte, partidul AUR a sesizat Avocatul Poporului pentru a ataca programul (pe care l-a numit ”jaf”) la Curtea Constituțională, susținând că sumele împrumutate îndatorează țara pe 45 de ani.

Răzvan Pîrcălăbescu, directorul companiei care controlează fabricile de tehnică militară din România, ROMARM, îl acuză pe ministrul Radu Miruță de înaltă trădare pentru că ar favoriza importurile directe de armament în detrimentul industriei naționale. În replică, demnitarul îl acuză pe director că a lăsat fabricile românești în paragină și susține că marile companii străine aduc, de fapt, producție modernă în țară.

Deși războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei se poartă de peste patru ani la granițele de est și nord ale României, autoritățile de la București, politice și militare, repetă mereu scuza că modernizarea apărării nu se poate realiza peste noapte. Explicații clare pentru întârzierile înregistrate și pentru desele blocaje nu au fost date oficial.

