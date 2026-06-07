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România europeană se apără prin reforme curajoase

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Comisia Europeană a publicat miercuri, 3 iunie, recomandările sale privind politicile economice, sociale, structurale, bugetare și de ocupare ale României. Este un document tehnic, scris în limbajul instituțiilor europene și fără patimă politică. Tocmai de aceea, el merită citit cu seriozitate.

Uniunea Europeana UE steag FOTO Shutterstock

Dincolo de formulele oficiale, mesajul (care se vrea și este unul constructiv, spre binele nostru) este foarte clar: țara noastră a ajuns la capătul perioadei în care putea amâna luarea unor decizii dificile.

De ce? Pentru că România are în continuare dezechilibre macroeconomice excesive. Deficitul a scăzut față de anul precedent, dar rămâne ridicat. Datoria publică este în creștere. Deficitul de cont curent continuă să fie mare. Inflația rămâne ridicată. Competitivitatea costurilor s-a deteriorat în ultimii ani. Colectarea taxelor este slabă, iar decalajele la TVA și la impozitul pe profit sunt printre cele mai mari din Uniunea Europeană.

Aceasta este realitatea. Ea poate fi descrisă diplomatic, poate fi explicată tehnic, poate fi discutată politic, dar nu poate fi ignorată.

Documentul Comisiei confirmă așadar necesitatea consolidării fiscale, a unui control mai bun al cheltuielilor, a unei noi legi a salarizării în sectorul public, a punerii depline în aplicare a reformelor pensiilor, a unor proceduri bugetare mai riguroase și a unei colectări fiscale mai eficiente.

Cu alte cuvinte, ordinea în stat devine condiția de bază pentru stabilitate și dezvoltare.

Acesta este, stimați cititori, adevărul pe care Ilie Bolojan l-a spus de luni de zile, cu toate costurile politice ale unei asemenea poziții. Reformele serioase nu aduc simpatie și nu sunt comode. Ele nu dau bine în campanii. Dar ele fac diferența dintre un stat care își controlează viitorul și un stat care ajunge să plătească nota amânărilor acumulate de toate guvernele anterioare.

În politică, sunt convins de asta, curajul se vede tocmai în capacitatea de a spune ceea ce țara are nevoie să audă, chiar atunci când adevărul este incomod. Iar adevărul este că statul român nu poate funcționa la nesfârșit cu deficite mari, aparat administrativ greoi, cheltuieli greu de controlat, cu investiții întârziate și cu servicii publice digitale mult sub media europeană.

Recomandările Comisiei arată că slăbiciunea administrației publice afectează mediul de afaceri, că procesul decizional rămâne prea puțin previzibil, că ordonanțele de urgență sunt folosite prea des, că povara de reglementare apasă investițiile și că serviciile publice digitale pentru cetățeni și companii sunt departe de nivelul european.

Este o critică foarte concretă. Ea descrie o problemă pe care românii o simt în fiecare zi, la ghișeu, în relația cu statul, în birocrație, în investiții blocate, în proceduri întârziate, în proiecte care pornesc greu și se termină târziu.

De aceea, reforma administrației nu are voie să fie tratată ca o temă secundară. Un stat care vrea să atragă investiții, să folosească eficient fondurile europene, să construiască infrastructură, să ofere servicii bune și să fie respectat în Europa trebuie să aibă instituții competente, funcționari bine pregătiți, responsabilitate administrativă și o digitalizare reală.

Direcția europeană, și am mai spus asta, se apără prin instituții care funcționează, reguli aplicate uniform și servicii ale statului demne de secolul în care trăim!

Comisia vorbește și despre competitivitate, iar economia românească depinde de investiții private, cercetare, inovare, infrastructură, de conectivitate, de energie mai sigură și mai curată, de reducerea decalajelor dintre regiuni. Avem nevoie de o economie orientată spre valoare adăugată, capabilă să iasă din logica periculoasă a consumului finanțat prin datorie.

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Așadar, ce vreau să spun este că măsurile dificile trebuie judecate prin efectul lor! El înseamnă capacitatea României de a plăti salarii decente, pensii sustenabile, servicii publice mai bune, investiții mai multe și oportunități pentru tineri.

Finanțele sănătoase dau credibilitate promisiunilor sociale. O administrație eficientă transformă fondurile europene în proiecte. Educația mai bună și competențele solide scot economia din productivitatea scăzută și cresc veniturile.

În acest context, Comisia atrage atenția și asupra formării profesionale, a participării pe piața muncii și a riscului de sărăcie. Prea mulți tineri părăsesc școala devreme în vreme ce competențele de bază și cele digitale rămân insuficiente. La fel, participarea femeilor pe piața muncii este scăzută, decalajele dintre rural și urban rămân mari, iar comunitățile vulnerabile au nevoie de servicii finanțate corect și livrate la timp.

Prin urmare, și de aceea spun că textul merită citit serios, aceste teme mută discuția despre reformă din zona strict bugetară spre miza mai largă a dezvoltării, adică șansa României de a rămâne pe drumul ei european.

Pentru Partidul Național Liberal, acest document trebuie citit și ca o confirmare a unei responsabilități politice pentru că PNL are obligația de a rămâne fidel propriei sale tradiții politice, care ține de construcție, modernizare, orientare occidentală și respect pentru instituții.

Astăzi, această vocație trebuie dusă mai departe prin curaj reformist, pentru că țara are nevoie de o forță politică dispusă să spună adevărul despre banii publici, despre administrație, despre investiții, despre educație, despre competitivitate și despre locul nostru în Europa. Este nevoie de un partid, PNL, care să rămână ferm pe această direcție chiar atunci când populismul promite soluții ușoare și, evident, imposibile!

Și aceasta este diferența dintre seriozitate și populism! Seriozitatea cere disciplină, asumare și o privire pe termen lung. Populismul doar consumă timp, promite imposibilul și trăiește de la o criză la alta. De ce ne-am dori așa ceva?

Ilie Bolojan a înțeles această realitate și a spus-o direct: România are nevoie de reforme, de un stat suplu, de cheltuieli controlate, de o administrație eficientă și de respect pentru banii publici. Iar acum, documentul Comisiei Europene arată că această linie răspunde unei necesități urgente pentru România.

Da, Uniunea Europeană vine cu fonduri, oportunități și protecție, dar cere exigență și seriozitate.

Așadar, România europeană se construiește prin decizii serioase, reforme asumate, instituții mai bune, investiții duse la capăt, educație care formează competențe, economie competitivă și respect pentru cetățean și pentru banul public, iar alegerea este cum nu se poate mai limpede.

Amânarea va costa mai mult, mult mai mult, dar curajul reformelor poate proteja România de corecții mai dure în anii care vin.

PNL trebuie să fie garantul acestei alegeri, pentru că vrem o țară care privește realitatea în față, își pune ordine în finanțe, administrație și instituții și rămâne ancorată în Europa prin fapte, reforme și rezultate pentru oameni.

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