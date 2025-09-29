search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Rolul… blestemat, într-o piesă cu ecouri în actualitate: Macbeth

0
0
Publicat:

Blestemul Macbeth a lovit iar. La peste 400 de ani după ce actorul din rolul eponim a murit brusc, fiind înlocuit pe scenă, zice-se, de însuși autorul piesei, William Shakespeare, și la aproape 90 de ani după ce faimosul Laurence Olivier era să fie ucis de o contragreutate căzută razant pe lângă el în timpul spectacolului, la București, a doua reprezentație cu această tragedie montată de o echipă venită de la Comédie-Française s-a anulat. Spectatorii au văzut doar o ambulanță lângă Teatrul Odeon, în grupurile fanilor circulând informația că interpretul crudului Macbeth, actorul Mihai Smarandache, a avut nevoie de intervenție medicală.

Sigur că sunt simple coincidențe și ghinioane imposibil de prevenit. Dar asta nu-i împiedică pe cunoscătorii acestui „blestem” să încerce să-l anihileze ocolind pronunțarea titlului și referindu-se la „piesa scoțiană” sau la „piesa aceea”, să rostească formule „magice”, să apeleze la ritualuri chipurile protectoare (atingerea unor obiecte de recuzită, de pildă) etc. În mediul artistic, imaginația este fecundă…

Totuși, la premiera propriu-zisă a piesei, de zilele trecute, nu s-a întâmplat nimic rău. Doar că peste sală s-a așternut un strat gros de vrajă, prin care public și actori au avansat anevoios, ca printr-o pădure deasă înconjurată de cețuri. Pădurea fermecată Birnam, care pornește împotriva lui Macbeth, către Dealul Dunsinane, conform profeției.

555959293 1154436903450218 6843407778311816005 n jpg

Începutul poveștii este terifiant. Primul lucru zărit de spectatorul aflat în căutarea locului de pe bilet este capul plecat al femeii din mijlocul scenei, cu plete blonde acoperindu-i chipul. Nu se mișcă, nu spune nimic, stă așezată pe un scaun, desculță. Oamenii trec pe lângă ea privind-o cu curiozitate, dar femeia rămânea impasibilă. Și apoi degetele mâinilor ținute pe genunchi cu fața în sus prind să se împreuneze aproape imperceptibil, ca într-o meditație, o incantație mută.

Când sala se umpluse deja și era cuprinsă de tăcere, femeia și-a trecut mâinile prin păr și a smuls lent șuvițe, lăsându-le să cadă împrejur. În spatele ei, portretul înrămat al unui bărbat a pornit să se învârtă, tot mai repede, pentru ca după câteva minute să încetinească și să încremenească. Ca o roată a destinului, verticală, pe care niște pumnale țâșnind din spatele tabloului au sfârtecat-o rău-prevestitor.

Mustește de emoție și simboluri puternice piesa „Macbeth”, în noua montare de la Teatrul Odeon. Viziunea regizoarei Silvia Costa impresionează printr-o poezie a rostirii și mișcărilor, mutând accentul de la confruntările fizice sângeroase în planul abstract al ambițiilor distrugătoare, al frământărilor de conștiință, urmate de cădere și nebunie.

555459235 122137604162729176 204866850176807015 n jpg

Spectacolul este pronunțat vizual, iar costumele, decorurile, luminile și muzica originală țes un cadru sumbru, copleșitor, dominat de numai trei culori: alb, negru și roșu. Supranaturalul, adică „surorile fatale” sau vocile ursitei (Sabrina Iaschevici, Vlad Bîrzanu și Meda Victor, toți foarte expresivi) cu profeţiile lor, ridică tensiunea dramatică, conducând eroii spre deznodământul tragic. Însă perspectiva tinerei regizoare subliniază complicitatea personajelor la această evoluție. „Ambiția conduce lumea, de aceea tații își ucid fiii, iar fiii – tații”, spune Lady Macbeth, împingându-și soțul pe teritoriul crimei, pentru a pune mâna pe putere. Iar coroana levitează deasupra scenei, un cerc de aur inscripționat cu cuvintele: Ante faciem tuam ibi mors („În fața chipului tău se află moartea”).

Relaţia dintre Macbeth (Mihai Smarandache, foarte energic) şi Lady Macbeth (excelentă Ioana Mărcoiu) funcționează simbiotic, ca un unic trup, cu două chipuri. Ea îl incită, el ezită, ea îl îmboldește, el făptuiește, după care tot ea desăvârșește scena crimei: „Ce-a fost făcut rămâne bun făcut”. Primul omor e mai greu de comis, victimă fiind regele Duncan (Adrian Titieni), după care șirul ororilor continuă ca un domino. „Sunt atât de adânc în acest râu de sânge – exclamă la un moment dat Macbeth – încât să merg înapoi ar fi la fel de greu ca a merge înainte”.

IMG 2585 jpg

Destinul lui Macbeth și al soției lui, care ajung să-și plătească scump fărădelegile, face trimitere și la soarta societății marcate de ambiții nemăsurate, lăcomie, corupție și trădare. „Sărmană țară, sângerează această țară”, rostește MacDuff (Ioan Batinaș). Morala poveștii este că, în ciclul vieții, nedreptatea este urmată de suferință. Sau, cu cuvintele lui Macbeth, „ce se naște din rău nu poate continua decât cu rău”.

Opinii

Mai multe de la Mădălina Firănescu

Un interviu exploziv, care provoacă Neliniște
Opinii
Un regal muzical… regal, cu ecouri în viitor
Opinii
Concert cu gust de șampanie, cu haz și dedicații, la Ateneu
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Nu este o țară suverană”
stirileprotv.ro
image
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
gandul.ro
image
Călin Georgescu, întrebat dacă îi va face dosar procurorului general Florența: Cu diavolul nu intri în conversații
mediafax.ro
image
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
fanatik.ro
image
Putin a primit cea mai proastă veste din ultimii trei ani și a recurs la o minciună jenanta
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Țiriac și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro și ar vrea să fugă fără să se mai uite în urmă! ”M-a fascinat”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
antena3.ro
image
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
observatornews.ro
image
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Ce amendă riști dacă toaletezi copacii fără acordul autorităților. Sancțiunile prevăzute de lege
playtech.ro
image
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Ce zone sunt afectate
kanald.ro
image
„Nu vei mai munci niciodată”, oferta către un jurnalist pentru acces la laptop și...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Lege privind stagiul militar voluntar. Cât se va plăti și ce condiții sunt
mediaflux.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
S-a descoperit cheia unei vieți mai lungi: o mutație genetică rară
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Prințesa Rajwa a Iordaniei Foto Profimedia (3) jpg
Nu mai arată așa! Prințesa Rajwa a Iordaniei și-a făcut o transformare radicală și uimește cu o nouă culoare a părului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate