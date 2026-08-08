 Reacţia preşedintelui Nicușor Dan la deciziile agenţiilor Fitch şi Moody’s ne arată că nu înţelege rolul preşedintelui | adevarul.ro
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Reacţia preşedintelui Nicușor Dan la deciziile agenţiilor Fitch şi Moody’s ne arată că nu înţelege rolul preşedintelui

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Citim multe reacţii şi comentarii la decizia agenţiei Moody’s de aseară, aceea de a păstra actuala poziţie de rating a României. Cel mai important mi se pare mesajul preşedintelui Nicusor Dan, pe care îl consider în mare parte greşit.

Nicușor Dan, președintele României FOTO Inquam
Nicușor Dan, președintele României FOTO Inquam

În Constituţie se spune care este rolul esențial al preşedintelui:

Art 80

2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la bună funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.

În virtutea „medierii” între stat şi societate, preşedintele trebuia să explice mult mai multe lucruri întâmplate în ultimul an. Există un segment important al populaţiei, circa 50%, care nu citeşte ştiri şi comentarii politice, din diferite motive. Doar mesajul celui mai important personaj din stat, preşedintele ţării, are şanse să ajungă la aceşti oameni, pentru a-i lămuri şi a le explica realitatea cu nume şi prenume.

Neutralitatea președintelui nu trebuie confundată cu neutralizarea adevărului

El poate evita partizanatul, dar nu trebuie să evite atribuirea responsabilității politice acolo unde faptele o permit. Altfel, cetățeanul rămâne cu impresia că deficitul, datoria și riscul de retrogradare au apărut pur și simplu, fără autori și fără decizii politice în spatele lor.

Iar într-o democrație matură, cine a guvernat, cine a furat, ce a făcut și cine repară consecințele sunt informații de interes public, nu atacuri politice.

Pentru un cetățean care nu urmărește politica economică, formulări precum „consolidare fiscală”, „sustenabilitatea finanțelor publice”, „efort instituțional” sau „predictibilitate fiscală” spun foarte puțin. El vrea să știe, în esență:

Cine a dus țara în situația asta? Cine a început să repare? Și ce se întâmplă dacă reparația eșuează?

Iar aici președintele are un avantaj enorm: credibilitatea și audiența funcției prezidențiale. Dacă el nu face această clarificare, spațiul este ocupat de partide, televiziuni și rețele sociale, fiecare cu propria versiune.

Ori iată ce spune preşedintele în mesajul său de aseară:

„Moody’s a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile.

Menținerea ratingului de țară în categoria „recomandat investițiilor” este, deopotrivă, rezultatul efortului instituţional, al cetățenilor şi al mediului de afaceri”.

Spune că agenţiile de rating apreciază paşii importanţi făcuţi de România în ultimul an, dar nu spune cine s-a luptat să facem aceşti paşi, cine s-a opus în coaliţia de guvernare şi cine a demolat guvernul Bolojan exact pentru a nu mai face aceşti paşi. Mare eroare făcută de preşedintele Dan!

PSD a avut şi are alte obiective: relansare economice, prosperitate şi protecţie socială. Cu ce bani şi cu ce costuri la dobânzi, care ar fi studiile de impact, nu spune nimic. Exact aceste lucruri trebuiau explicate de preşedintele Dan.

În schimb, preşedintele spune:

„Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează pentru cetățenii care i-au ales.

Toate națiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor și al țării”.

Eroare. Agendele politice şi discursul electoral sun esenţa activităţii partidelor. Problema este ca ele să coincidă cu interesul ţării şi al cetăţenilor săi. Ori preşedintele ar fi trebuit să explice dacă agendele politice şi discursurile electorale ale lui Bolojan, PNL, USR, UDMR au fost în conformitate cu „interesul comun al oamenilor şi al ţării”, iar ale PSD şi AUR nu, contrazic interesul populaţiei și al țării.

Nici înainte nici după moţiunea de cenzură n-am auzit pe preşedinte dacă este de acord, dacă condamnă sau felicită autorii moţiunii de cenzură. Preşedintele Dan se plasează în „norul” imparţialităţii, a neutralităţii, deşi nu acesta este rolul preşedintelui mai ales într-o ţară încă neieşită din sindromul „tătucului”.

Banii din PNRR încă n-au fost în totalitate aduşi în ţara de către autorităţile competente. Există riscul ca viitorul guvern, dacă va fi PSD-AUR, să ducă România în „junk”, chiar dacă de data aceasta am scăpat.

Grindeanu se laudă că are majoritate pentru a fi desemnat prim-ministru, deşi fără o parte dintre voturile AUR nu poate obţine votul parlamentului. Odată nominalizat premier, în nod sigur va construi un guvern şi o majoritate PSD-AUR, fără ca preşedintele sau parlamentul să se mai poată opune. Doar agenţiile de rating ne vor da cu „junk” în cap, şi vom rămâne fără bani de pensii şi salarii bugetare. Poate ar merita şi acest experiment, să ne învăţăm minte, dar cu ce costuri pentru ţară şi pentru populaţie? În câţi ani ne-am reveni din această prăpastie economico-bugetara?

Preşedintele Dan trebuie să explice populaţiei:

-deficitele excesive nu au apărut ieri;

- guvernele care au generat acumularea lor trebuie să-și asume responsabilitatea politică;

-guvernul care ia acum măsuri de corecție trebuie să primească credit pentru ceea ce face;

- menținerea ratingului de către Moody's nu înseamnă că România a ieșit din zona de risc;

-perspectiva negativă arată că piețele și agenția de rating așteaptă rezultate, nu doar măsuri anunțate.

Altfel, fără explicitarea acestor puncte esenţiale, toată politica de neutralitate a preşedintelui este egală cu zero, şi neconformă cu Constituţia.

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