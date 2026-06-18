Războiul învinșilor

După luni de confruntări, blocade și distrugeri, niciun actor nu a obținut victoria promisă: Iranul a supraviețuit, America s-a retras, Israelul a rămas cu amenințările, iar lumea a devenit mai instabilă decât înainte

Președintele SUA Donald Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat aseară, 17 iunei, acordul lor inițial pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Începe acum o perioadă de negocieri de două luni, cu redeschiderea foarte așteptată a Strâmtorii Ormuz ca prim pas.Conform termenilor acordului publicat de oficialii americani, Iranul va dilua stocurile de uraniu îmbogățit, posibil prin „diluație la fața locului sub supravegherea AIEA” – agenția nucleară a ONU. Acest lucru ar deschide calea pentru asistență economică mai amplă pentru Iran. Un oficial american a precizat însă că Washingtonul nu va fi obligat să contribuie financiar.

Cina oferită miercuri seara, 17 iunie, de Emmanuel Macron lui Donald Trump la Palatul Versailles, imediat după închiderea summitului G7, nu a fost o simplă curtoazie diplomatică. Versailles a fost folosit în scop politic în dorința Parisului de a păstra legătura transatlantică într-un moment în care aceasta este pusă la încercare. Donald Trump este primul președinte american primit la Versailles fără prezența altor șefi de stat străini în aproape o jumătate de secol. Toate vizitele anterioare fuseseră legate fie de summituri multilaterale (Reagan), fie de evenimente cu prezență colectivă (Wilson). Faptul că Macron a rezervat exclusiv pentru Trump o cină de gală la finalul G7 — context în care, cum s-a văzut, președintele american a și semnat memorandumul cu Iranul — transformă vizita într-un gest diplomatic personalizat, fără precedent recent. Pentru Macron, mizele sunt clare: într-un moment în care relația cu Washingtonul este descrisă ca fiind „deosebit de tensionată”, recursul la cel mai prestigios decor al republicii pare gândit ca o investiție simbolică în continuitatea parteneriatului transatlantic — un fel de diplomație a fastului, pusă în slujba unei relații care, în prezent, are nevoie de gesturi vizibile pentru a rezista presiunilor geopolitice.

Repet un gând care îl am și anume că Emmanuel Macron l-a invitat pe Donald Trump la Versailles tocmai pentru a folosi forța simbolică unică a palatului: un loc încărcat de istorie diplomatică unde au fost primiți țari, regi și președinți americani precum Kennedy, Carter sau Wilson – semnatarul Tratatului de la Versailles din 1919. Alegerea nu a fost întâmplătoare. Pentru Trump, semnarea acordului cu Iranul chiar în inima fostei reședințe regale însemna un moment istoric – un ecou al marilor tratate ale secolului trecut –, iar pentru Macron era ocazia ideală de a impresiona un lider american fascinat de fastul monarhic și de a marca, într-un context de tensiuni transatlantice, importanța strategică a relației cu Statele Unite

După acordul SUA–Iran: o lume mai liniștită, dar nu mai sigură

La prima vedere, semnarea memorandumului dintre Statele Unite și Iran pare să marcheze sfârșitul celei mai periculoase crize internaționale din ultimii ani. După peste trei luni de confruntări militare, blocada navală reciprocă din Golful Persic și amenințarea permanentă a unei escaladări regionale, Washingtonul și Teheranul au acceptat o încetare a ostilităților și reluarea traficului comercial prin Strâmtoarea Hormuz. Totuși, dincolo de imaginea diplomatică a reconcilierii, realitatea strategică rămâne mult mai complicată. Memorandumul convenit între cele două părți reprezintă mai degrabă un armistițiu decât o pace propriu-zisă. Acordul oferă o perioadă de respiro de aproximativ 60 de zile, timp în care sunt suspendate operațiunile militare directe, este reluat traficul energetic prin Hormuz și se deschid negocieri asupra dosarelor care au stat la baza conflictului: programul nuclear iranian, sancțiunile economice și rolul Teheranului în susținerea grupărilor armate din regiune. În termeni strategici, niciuna dintre părți nu poate revendica o victorie clară. Mai jos vă propun un scurt excurs în conceptul de razboi făra învingători.

Iranul a reușit să supraviețuiască unei campanii militare masive și să demonstreze că deține încă instrumente capabile să perturbe economia mondială. Capacitatea de a bloca Strâmtoarea Hormuz, chiar și temporar, a arătat că Teheranul poate genera costuri economice globale disproporționate față de propria sa putere militară convențională. În același timp, însă, infrastructura iraniană a suferit distrugeri importante, iar economia rămâne dependentă de succesul negocierilor viitoare. Pentru administrația Trump, acordul oferă o ieșire dintr-un conflict care risca să devină costisitor și impopular. Redeschiderea rutei maritime prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor mondiale de petrol contribuie la stabilizarea piețelor energetice și reduce presiunile economice interne. Cu toate acestea, criticii președintelui american susțin că Washingtonul a fost nevoit să negocieze cu un adversar pe care promisese anterior că îl va constrânge decisiv, ceea ce alimentează percepția unei victorii incomplete. Dacă există un actor care privește acordul cu rezerve evidente, acesta este Israelul. Obiectivele strategice declarate ale guvernului Netanyahu – neutralizarea definitivă a amenințării iraniene și reducerea influenței regionale a Teheranului – nu au fost atinse. Mai mult, divergențele dintre Washington și Ierusalim au devenit vizibile pe parcursul negocierilor, în special în privința viitorului operațiunilor israeliene din Liban și a relației cu Hezbollah. Pentru prima dată după mulți ani, diferențele de abordare dintre cei doi aliați nu mai pot fi ascunse în spatele unei retorici comune. La nivel global, conflictul a evidențiat o tendință mai profundă: dificultatea marilor puteri de a impune o ordine stabilă. Statele Unite continuă să dețină cea mai mare capacitate militară din lume, însă se arată tot mai reticente în a susține angajamente costisitoare pe termen lung. China și Rusia au profitat indirect de slăbirea influenței americane în regiune, dar nici ele nu au interesul unei instabilități permanente care afectează comerțul global și piețele energetice. Această realitate se reflectă și în relațiile dintre aliații occidentali. Summitul G7 desfășurat în Franța este dominat nu doar de consecințele războiului, ci și de întrebarea tot mai frecventă privind viitorul leadershipului american. Liderii europeni încearcă să gestioneze relația cu o administrație americană percepută drept imprevizibilă, în timp ce discută despre necesitatea unei autonomii strategice sporite în domeniul energiei, apărării și securității economice. Din punct de vedere economic, efectele conflictului vor continua să fie resimțite. Deși redeschiderea Strâmtorii Hormuz reduce riscul unei noi crize energetice, revenirea completă la normalitate va necesita timp. Piețele rămân prudente, iar investitorii sunt conștienți că orice incident militar sau politic poate reactiva tensiunile într-una dintre cele mai importante regiuni energetice ale lumii. Privind dincolo de acordul semnat, concluzia este una simplă: războiul s-a oprit, dar cauzele care l-au provocat nu au dispărut. Programul nuclear iranian, rivalitatea dintre Iran și Israel, competiția pentru influență în Orientul Mijlociu și retragerea treptată a Statelor Unite din rolul de garant absolut al securității regionale rămân probleme nerezolvate. Memorandumul de la Bürgenstock/Elveția poate reduce riscul unei conflagrații imediate, însă nu schimbă realitatea fundamentală a anului 2026: lumea traversează o perioadă de dezordine geopolitică în care statele pot încă provoca crize majore, dar tot mai puține au capacitatea sau voința de a construi o pace durabilă. În acest context, acordul dintre Washington și Teheran reprezintă mai degrabă o pauză strategică decât sfârșitul conflictului.

Războiul fără învingători: cum a pierdut toată lumea conflictul din Iran

Anunțul unui acord-cadru pentru încetarea ostilităților dintre Iran, Statele Unite și Israel a fost prezentat în multe cancelarii ca un moment de respiro. În realitate, e mai degrabă un armistițiu al epuizării decât o victorie a vreuneia dintre părți. Privind dincolo de comunicatele oficiale, imaginea care se desprinde este aceea a unui război care a lăsat aproape fiecare actor implicat mai vulnerabil decât era înainte de prima lovitură. Varianta simplă a poveștii spune că Washingtonul și Ierusalimul au ratat-o: regimul de la Teheran a rezistat loviturilor militare, a ieșit din conflict mai radicalizat și a descoperit, în blocarea Strâmtorii Hormuz, o armă de presiune neașteptat de eficientă. Statele Unite s-au trezit din nou angrenate într-un război costisitor în Orientul Mijlociu, cu efecte vizibile asupra credibilității lor în fața aliaților și asupra capacității de a se concentra pe rivalitatea cu China în Pacific. Israelul, la rândul lui, vede cum eforturile de normalizare cu Arabia Saudită și cu alte capitale din Golf au fost date înapoi cu ani, fără ca amenințarea iraniană să fi fost eliminată. Dar reducerea bilanțului la „America și Israel au pierdut” ascunde un adevăr mai incomod: aproape nimeni nu a câștigat. Conflictul nu a produs nici un învingător limpede, nici o arhitectură regională mai stabilă. A grăbit, în schimb, fărâmițarea ordinii existente și a împins fiecare putere implicată — Iranul, statele din Golf, Rusia, China — mai departe de obiectivele pe care le urmărea înainte de declanșarea ostilităților.

Teheran: a supraviețuit, dar mai fragil

Regimul iranian a evitat colapsul, însă cu un preț greu. Supraviețuirea politică a venit la pachet cu o poziție diplomatică șubrezită, relații tensionate cu vechii parteneri și o economie aproape în genunchi. Nici Moscova, nici Beijingul nu au fost dispuse să-și asume riscuri reale pentru a apăra Teheranul de loviturile americano-israeliene — o dovadă clară că aceste alianțe sunt, în esență, tranzacționale, nu pacte de fidelitate. Pagubele economice ar putea fi de-a dreptul existențiale pentru Republica Islamică. Moneda națională s-a prăbușit, inflația a explodat, iar bombardamentele au lovit direct în șira spinării industriale a țării — oțelării, șantiere navale, instalații energetice. Estimările care vorbesc despre peste un milion de locuri de muncă pierdute în timpul conflictului sugerează că acest episod ar putea deveni una dintre cele mai destructive crize economice din istoria recentă a Iranului. Conducerea de la Teheran se va trezi nevoită să aleagă între a reconstrui rapid capacitatea militară și a calma o populație sufocată de criză economică — două priorități greu de împăcat simultan. Pe plan intern, balanța de putere s-a deplasat clar spre aripa militar-securitară a regimului, care a profitat de starea de război pentru a-și consolida controlul. Pe termen scurt, asta înseamnă un regim mai bine ținut în frână. Pe termen lung, istoria arată că structurile dominate de aparatul de securitate gestionează prost nemulțumirea socială și reformele economice. Iranul ar putea ieși din acest război mai sigur pentru elita de la putere, dar mult mai fragil ca stat.

Golful Persic: vulnerabilitatea pe care nu voia să o vadă

Pentru monarhiile din Golf, războiul a confirmat exact temerea de care fugeau de ani de zile. Liderii din regiune s-au opus mereu unei confruntări directe cu Iranul, conștienți că, odată declanșată escaladarea, nu o mai pot controla — dar vor plăti, oricum, prețul ei. Blocarea Strâmtorii Hormuz de către Teheran a demonstrat brutal că poziția geografică, atu economic al acestor state de decenii, este în același timp punctul lor cel mai vulnerabil. Arabia Saudită, Emiratele și vecinii lor și-au construit, în ultimii ani, imaginea de oaze de stabilitate și hub-uri globale pentru finanțe, turism, logistică și, mai recent, infrastructură de inteligență artificială. Războiul a zgâriat serios această narațiune, expunând cât de expuse rămân, de fapt, aceste economii la un conflict regional. Totodată, conflictul a adâncit neîncrederea Golfului în garanțiile de securitate americane: Washingtonul poate descuraja și pedepsi Iranul, dar s-a văzut limpede că nu poate proteja infrastructura și economiile aliaților din regiune de consecințele unei confruntări militare. Rezultatul e o presiune dublă asupra acestor state — să investească mai mult în propria apărare, exact când ar fi trebuit să accelereze diversificarea economică departe de petrol și gaze.

Moscova și Beijing: câștiguri scurte, costuri lungi

Rusia a cules, pe termen scurt, beneficii modeste — prețuri mai mari la petrol și o relaxare limitată a sancțiunilor. Dincolo de asta, însă, poziția sa strategică în regiune s-a subțiat. Sistemele de apărare antiaeriană rusești instalate în Iran s-au arătat ineficiente împotriva loviturilor americano-israeliene, iar Ucraina a folosit exact acest moment pentru a-și consolida reputația de actor relevant în războiul modern, semnând acorduri de cooperare pe tehnologie de drone cu state din Golf și cu Siria. Vetoul Rusiei la o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz a iritat profund capitalele din Golf, expunând limitele reale ale influenței diplomatice a Moscovei în criză. China se află într-o situație similară. Beijingul a beneficiat de imaginea de putere calmă și reținută, în contrast cu implicarea directă a Statelor Unite, iar uzura resurselor militare americane în Iran i-a întărit, indirect, poziția relativă în Indo-Pacific. Dar prețul plătit nu e mic: miliarde de dolari de investiții chineze în Iran, parte din rețeaua „Centura și Drumul”, au fost puse în pericol, iar relațiile cu statele din Golf s-au răcit considerabil după ce Beijingul s-a alăturat Moscovei la vot împotriva rezoluției privind Hormuz. Mai mult, întregul episod a normalizat practici — militarizarea unor puncte strategice de trecere, atacuri asupra infrastructurii civile, folosirea coerciției economice ca armă — care, pe termen lung, pot lovi interesele Chinei la fel de tare ca pe cele ale rivalilor săi.

O regiune fără ordine, nu doar fără învingător

Concluzia care se desprinde din acest război nu este că o anumită putere a câștigat în detrimentul alteia, ci că niciuna dintre forțele implicate — fie ea superputere globală sau regim regional — nu a reușit să transforme avantajul militar în control politic durabil. Conflictul din Iran nu a redesenat Orientul Mijlociu în jurul unui nou echilibru de putere. A scos la iveală, în schimb, o regiune în care oricine poate impune costuri celorlalți, dar nimeni nu mai poate impune ordine. Pentru capitalele lumii, lecția e neplăcută, dar clară: în actuala eră a dezordinii globale, niciun actor — mare sau mic, aliat sau rival — nu poate trece printr-o criză majoră fără să plătească un preț. Întrebarea care rămâne deschisă nu este cine a câștigat acest război, ci cât de mult din ordinea regională rămasă în picioare mai poate fi salvată înainte de următoar

Post Scriptum: Se mai semnează ceva în Elveția?

Răspunsul scurt: nu o nouă semnare, ci o continuare a procesului. Ceremonia oficială plănuită inițial pentru vineri, 19 iunie, la Geneva, urma să fie momentul în care vicepreședintele american J.D. Vance și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, ar fi pus semnăturile finale, alături de ministrul iranian de externe Abbas Araghchi. Practic, însă, documentul fusese deja semnat electronic de Vance și Ghalibaf duminică, iar semnăturile președinților Trump și Pezeshkian, puse miercuri seara la Versailles, au finalizat procesul de semnare propriu-zis. Purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmail Baghai, a confirmat această schimbare de scenariu, declarând că, întrucât semnarea s-a realizat deja electronic, „vineri nu va mai avea loc nicio ceremonie de semnare". Surse franceze citate de BFMTV au transmis același lucru: ceremonia oficială prevăzută în Elveția „pare în prezent fără obiect".

Asta nu înseamnă, însă, că delegațiile nu se mai întâlnesc în Elveția. Potrivit anunțurilor oficiale, Vance și Ghalibaf urmează totuși să se deplaseze la Geneva, dar nu pentru a semna un document, ci pentru a lansa prima rundă de discuții tehnice — un proces de negocieri de 30 de zile, parte din fereastra mai amplă de 60 de zile prevăzută de memorandum, menit să pună bazele acordului final privind dosarul nuclear și ridicarea completă a sancțiunilor. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif, care a mediat negocierile, a confirmat că memorandumul este deja în vigoare și că, ca prim pas, Iranul trebuie să redeschidă imediat Strâmtoarea Ormuz, în timp ce SUA trebuie să ridice de urgență blocada navală. Cu alte cuvinte: actul de semnare s-a consumat deja, la Versailles, în condiții cu totul neprotocolare; Elveția rămâne pe calendar, dar transformată din scena unei ceremonii solemne în sediul tehnic al negocierilor care vor decide, în următoarele două luni, dacă acest armistițiu fragil se va transforma într-un acord final durabil.